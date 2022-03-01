10 книг, от чтения которых просто не удастся оторваться

«Автостопом по галактике», Дуглас Адамс./фото: divan.tv
Не все книги способны увлечь читателя с первых страниц и держать в напряжении и неведении до самого конца. Но эти 10 книг точно не дадут оторваться от чтения и на пару минут. Их можно "проглотить" буквально целиком и до самой последней строчки читатель будет находиться в напряжении и неведении.
1. Роман «Амстердам»
Невозможно оторваться: «Амстердам»./фото: zopt.net
писатель Иэн Макьюэн
Клайв и Вернон - два закадычных друга, успешные, довольно молодые и умные. Клайв - очень талантливый композитор, а Вернон - редактор крупной газеты. Их дружба казалась нерушимой, и узнав о смерти женщины по имени Молли, которая была их общей любовью в прошлом, они заключают между собой странный договор, который гласит о том, что если одного из них сразит такая же страшная болезнь, которая убила Молли, второй закажет ему эвтаназию. Но после нескольких инцидентов дружба рушится, некогда родные друг другу люди становятся врагами, и желая отомстить, они тайно заказывают эвтаназию друг для друга...
2. Роман «Коллекционер»
Невозможно оторваться: «Коллекционер»./фото: isaneh.dynu.com
писатель Джон Фаулз
Фредерик Клегг из тех людей, кого называют "серой мышью", он работает обычным клерком в государственном учреждении и единственное его увлечение - коллекционирование бабочек. Он неинтересен окружающим людям, на него никто не обращает внимание, а особенно Миранда, в которую он тайно влюблен. Но однажды судьба поворачивается к Фредерику "лицом", сделав верную ставку на скачках он выигрывает огромную сумму денег.
Всех своих родных он отправляет на отдых в другую страну, а сам покупает хороший дом в сельской глуши подальше от людей. Ему бы спокойно жить, но он решает похитить Миранду, что с успехом осуществляет. Вторая часть книги написана от лица похищенной девушки, которая сначала боится Клегга, но потом понимает, насколько он несчастен и ничтожен, и в ее душе просыпается жалость к нему. Что же ее ждет дальше?..
3. Повесть «Множественные умы Билли Миллигана»
Невозможно оторваться: «Множественные умы Билли Миллигана». Билли Миллиган./фото: storyfox.ru
писатель Дэниел Киз
Билли Миллиган - необычный человек, в его теле уживаются 24 разные личности, которые кардинально отличаются друг от друга. Среди них есть и взрослые, и дети, и творческие тонкие натуры, и злодеи. Из-за них Билли не может контролировать свои действия, в большую часть времени он неподвластен сам себе из-за чего попадает в тюрьму за изнасилование, но Билли этого не совершал...
4. Детектив «Сломанные куклы»
Невозможно оторваться: «Сломанные куклы»./фото: litclubbs.ru
писатель Джеймс Кэрол
Джефферсон Уинтер - сын одного из самых известных серийных убийц Америки, и чтобы избавиться от такого "наследия", Уинтер становится детективом, и не простым, а консультантом по серийным убийствам, помогающим полиции раскрывать сложные дела. Ведь он как никто знает логику серийных убийц... Новое дело - психопат ловит молодых девушек и делает им лоботомию, и Джефферсон обязан найти его как можно быстрее, ведь не все то, что сломано, можно починить...
5. Фантастика «Автостопом по галактике»
Невозможно оторваться: «Автостопом по галактике»./фото: citygu.ru
писатель Дуглас Адамс
Артур Дент и не подозревал о существовании других цивилизаций до тех пор, пока его дом не решают снести. Он ложиться на пути у бульдозера, но в этом момент приходит его друг по имени Форд, который сообщает о том, что он пришелец из другого мира и совсем скоро Землю уничтожат для постройки межгалактической дороги. В самый последний момент перед разрушением Земли друзьям удается пробраться на корабль других пришельцев, где их пытают за незаконное проникновение, а потом выкидывают в космос, но и тогда им удается спастись. С тех пор и начинается невероятное путешествие Артура и Форда по галактике.
6. Детектив «Та, которой не стало»
Невозможно оторваться: «Та, которой не стало»./фото: aaron.bykau.ru
писатели Пьер Буало и Тома Нарсежак (Буало-Нарсежак)
"Та, которой не стало" - классический детектив, который притягивает к себе лаконичностью и легкостью написания, а также не отпускает до самого конца. Бывает в жизни, что кажется, словно нашел "своего" человека, влюбляешься, заводишь семью, но со временем понимаешь, что это совсем чужой человек. И чем дальше - тем хуже, сначала просто ненавидишь это существо рядом, а потом желаешь его скорейшей кончины. Так же случилось и с главным героем этого произведения, из-за чего он замышляет убийство жены, но жизнь - сложная штука, и все оказалось не так просто, как он думал...
7. Повесть «Вспоминая моих грустных ш...х»
Невозможно оторваться: «Вспоминая моих грустных ш...х»./фото: tvojasicilia.ru
писатель Габриэль Гарсиа Маркес
Главный герой книги всю жизнь бежал от серьезных чувств, от семьи и детей, ему казалось более разумным платить за качественный секс, нежели отдавать свое сердце кому-то. В день своего 90-летия он вызывает к себе молодую девушку, в которую влюбляется. В то момент он вспоминает и осознает всю свою жизнь, анализирует ее и жалеет, что влюбился на "пороге смерти"...
8. Роман «Создатель ангелов»
Невозможно оторваться: «Создатель ангелов»./фото: chitai-gorod.ru
писатель Стефан Брейс
В книге "Создатель ангелов" поднимается весьма популярная тема клонирования, но ее нельзя назвать обычной. Главный герой произведения - маленький мальчик с синдромом Аспергера, сирота, воспитывающийся в монастыре. Никто и не ожидал, что из него вырастет гений, но очень злой и жестокий. Он назвал трех своих детей именами архангелов, но их поведение близко к дьявольскому - все жители деревни находятся в страхе перед ними. Кто в этом виноват? Произведение Брейнса доносит до читателей суть веры, социальной и гуманитарной ответственности человека перед всем миром.
9. Детектив «Снеговик»
Невозможно оторваться: «Снеговик»./фото: tellurio.ru
писатель Ю. Несбе
Холе Харри - норвежский детектив, расследующий обычные с первого взгляда убийства замужних женщин. Но его цепкий ум находит связь этих убийств с другими, которые случились задолго до этого. Все женщины были убиты в то время, когда выпадал первый снег, все они были замужем, у них были дети, а на месте убийства всегда был снеговик. Другие детективы не могли связать это воедино, но Холе понимает - что все эти убийства дело рук серийного маньяка. С тех пор начинается его "охота" на убийцу, которому дали прозвище "Снеговик".
10. Роман «Тринадцатая сказка»
Невозможно оторваться: «Тринадцатая сказка»./фото: books.moda
писательница Диана Сеттерфилд
Маргарет Ли - обычный продавец в книжном магазине, иногда она писала литературные произведения, некоторые из них опубликовала, но никогда ничем не выделялась и ее творчество никого не интересовало. Именно поэтому она была крайне удивлена, когда к ней обратилась популярная писательница Вида Винтерс с просьбой написать ее автобиографию.
До знакомства с Видой Маргарет искренне считала ее произведения "бездумной писаниной", но за время пребывания в ее поместье она меняет свое мнение. Она находит у своего отца книгу Виды Винтерс под названием "Тринадцать сказок", но тринадцатой в ней нет. И Маргарет предстоит узнать эту запутанную, но такую интересную историю во время написания автобиографии, которая и оказывается той самой неопубликованной "сказкой".
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