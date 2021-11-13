Как правильно мыть кисти и спонжи для макияжа

Как мыть кисти, чтобы кожа всегда выглядела потрясающе? Не всегда мы помним о том, что нужно следить за чистотой своих главных бьюти-инструментов. Но кисточки и спонжи для макияжа со временем пачкаются не только из-за разных косметических средств.

Они также собирают крохотные частички кожи и любые загрязнения. Давай же разберемся, как нужно наводить чистоту в мире кистей и спонжей.







КАК МЫТЬ КИСТИ

Полезные правила

Чистые кисти

Правильные движения

Как мыть кисти дома

Британская визажистка Шарлотта Тилбери говорила так: «Мои инструменты для макияжа — это своеобразное продолжение рук». Надо ли еще раз напомнить о том, как в современном мире важно вовремя мыть руки? Именно поэтому чистые кисти станут залогом здоровой и сияющей кожи лица.Помнишь ли ты, когда в последний раз занималась чистотой собственных кистей? Знаешь ли, как правильно нужно их мыть и сушить? Какие средства лучше использовать? Давай же заручимся поддержкой профи и вместе разберемся в таком одновременно простом и сложном занятии.Кто-то решит: «Я воспользовалась этой кистью только пару раз, ничего с ней не случится». С кисточкой точно ничего не произойдет, а вот коже лица такое вряд ли понравится. Даже после единоразового соприкосновения инструмента с кожей, на нем остаются микрочастицы грязи, кожный жир, косметика или уходовые средства.Именно поэтому многие эксперты и бьюти-блогеры не рекомендуют покупать косметику, где уже есть встроенная кисть. Много брендов из сегмента масс-маркета предлагают своим покупателям именно такие косметические средства. Но если есть видимые проблемы с кожей, то лучше отказаться от покупки конкретно такого вида косметики.Например, можно купить консилер, который дополняется своей кистью. Человек достанет кисть из бутылочки с таким средством, нанесет консилер на лицо, а затем отправит кисть обратно в баночку и закроет ее. Вредоносные бактерии уже могут попасть внутрь емкости с косметикой. Если знаешь, что у тебя есть проблемы с кожей, то лучше сперва выдавить немного средства на чистую руку или специальную палитру, а только после этого начинать краситься.Не торопись мыть кисти и спонжи с таким задором, словно пытаешься отстирать грязные штаны мужа. Делать это лучше аккуратно, чтобы продлить срок службы кисточек. Очищать кисти нужно исходя из частоты пользования ими. К примеру, если ты каждый день наносишь тональное средство кистью, то мыть такую кисть в идеале нужно еженедельно. Если же пользуешься кистями не настолько часто, то оптимальным вариантом станет мытье раз в две-три недели.Для мытья кистей можно купить специальные профессиональные средства. Но также можно воспользоваться и тем, что точно найдется в каждой ванной. Кисточки с натуральным ворсом приемлемо мыть в теплой воде с добавлением шампуня. Будет лучше, если ты возьмешь конкретно детский шампунь. Это очень щадящее средство, поэтому идеально подойдет для натуральных волосков кисти.Кисти с синтетическим ворсом можно мыть, используя антибактериальное средство или обычное мыло. Оно должно помочь очистить инструмент от жирных текстур (помада, тональный крем). Есть вариант мытья кистей средством для посуды. Важно лишь качественно промывать затем кисти, чтобы не оставалось следов пены.Категорически не рекомендуется слишком сильно заламывать ворс кисти у основания. Это чревато скорейшим выпадением ворсинок и разрушением самого косметического инструмента. Лучше всего приобрести специальный резиновый коврик с множеством небольших выпуклостей.Смысл этого коврика в том, что на него наносится средство-очиститель, а затем нужно интенсивно пройтись кистью по такому коврику. Этот процесс мытья будет более эффективным, чем если ты будешь пытаться удалить загрязнения вручную. Важный момент: такой коврик идеально подойдет для искусственного ворса, а для натурального — используй ладошку.Сушить кисти тоже нужно правильно, а именно пушистой стороной вниз. Проследи за тем, чтобы вода не попадала на металлический элемент кисти. Как только закончишь мыть косметический инструмент, слегка отожми ворс и расположи кисть на чистом полотенце. Будет куда лучше, если ручка кисти будет слегка приподнята, чтобы излишняя влага стекала без препятствий.В процессе мытья кисточек ты можешь добавить в воду несколько капель ароматического масла лаванды, апельсина, чайного дерева. Такие средства сработают как антисептики и обеспечат твоим кистям и спонжам дополнительную защиту. Храни кисточки в чистоте, оставляя их в специальном стаканчике. Можно также использовать профессиональные футляры, но старайся не допускать попадания пыли на кисти.