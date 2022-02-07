Когда нужно сеять рассаду помидоров

Чем сейчас занимается настоящий дачник? Готовится к весне и высаживает рассаду! Выращивание февральской рассады имеет свои тонкости, особенно если это касается томатов. Правильная рассада помидоров появляется спустя 50–60 дней после того, как были посеяны семена томатов.

А пока поговорим о семенах.

Сегодня мы расскажем, в какие дни февраля нужно сеять рассаду помидоров, чтобы выросла сильной и крепкой. Пора приниматься за работу!







ПРАВИЛЬНАЯ РАССАДА ПОМИДОРОВ

Посадка помидоров

Надо запомнить и навсегда усвоить, что февраль — это месяц только для тех культур, которые долго всходят, медленно растут и поздно поспевают. У них должен быть очень длинный вегетационный период, поэтому, прежде чем твоя рука потянется к грунту, емкостям и семенам, еще раз убедись, что информация на упаковке с семенами позволяет тебе сеять прямо сейчас.В итоге февральскими посевами могут заняться только дачники, имеющие в наличии идеальные теплицы и парники, и начинать растить в феврале им допустимо только позднеспелые томаты с вегетационным периодом более 100 дней.Также можно посеять перцы, которые обычно прорастают около 14 дней, а после 65 дней могут отправляться на дачные земли. Или баклажаны, которые тоже не взойдут ранее чем через 10 дней и примерно через 70 должны отправиться на свои плантации.Но вернемся к томатам. Они теплолюбивы и долго всходят, поэтому февраль прекрасно подходит для посева. Перед посевом семена стоит хорошенько вымочить. Эта процедура пробудит их для роста и продезинфицирует.Сеют семена томатов на небольшую глубину около 1 см во влажный готовый грунт и присыпают легким слоем земли (0,5 см). Затем емкости с рассадой отправляют на солнечное место.Поскольку на улице еще зима и погода преобладает пасмурная, для всех февральских первенцев необходимо создать благоприятные условия: температурный режим, полив в нужном объеме, подкормка по ходу роста и необходимый доступ света. Тогда здоровая и крепкая рассада станет пышным украшением твоих подоконников!Мои любимчики для посадки в феврале — это такие сорта, как «Рио Гранде», «Космонавт Волков», «Де Барао Гигант», «Ракета», «Алтайский» и гибрид «Надежный F1».К слову, самые благоприятные дни посадок по лунному календарю 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22 и 23 февраля. А вот в дни новолуния и полнолуния, то есть 1 и 16 февраля 2022 года, сажать семена на рассаду не стоит.