Какая разница между харакири и сеппуку в японской традиции, если нам они кажутся одинаковыми

Сегодня японская культура популярна как никогда раньше в истории. В первую очередь среди молодого поколения. Послевоенный экономический и культурный бум в стране восходящего солнца принес свои плоды: сегодня сложно отыскать человека, который бы не знал слов самурай, саке, харакири и сеппуку. К слову, о двух последних. Для чего японцам понадобилось сразу два слова для обозначения одного и того же явления? Или в действительности все на так просто.
Все это не просто слова. /Фото: historytime.ru.
Если сформулировать кратно, то харакири – это синоним для сеппуку, однако сеппуку не является синонимом для харакири. Как бы странно и парадоксально с точки зрения русского языка подобное не звучало. С одной стороны, оба слова обозначают самоубийство. При этом значение слова сеппуку куда более глубокое, конкретное. Все дело в том, что сеппуку – это термин, обозначающий совершенно конкретное и весьма специфическое явление. Речь идет именно о ритуальном самоубийства человека, который следует бусидо – своду правил и норм поведения самурая.
Традиции Японии очень жестоки. /Фото: wallhaven.cc.
Первое задокументированное сеппуку было совершено достаточно поздно. Таким способом расстался с жизнью даймё Минамото-но Ёримасой в 1180 году после битвы при Удзи. После данного прецедента в источниках стали упоминаться в том числе смертные казни самураев через принуждение к сеппуку. Впрочем, учитывая, что традиция пришла из «народа», можно с уверенностью сказать, что воинское сословие Японии вспарывало себя животы и до XII столетия. Более того, сеппуку – это не только обозначение конкретного ритуала, но еще и требование к применению специальной техники самоубийства.
Это еще и ритуальное действо. /Фото: правдаинформ.рф.
С техникой самурайского суицида каждый замком благодаря произведениям массовой культуры. Опозоренный воин должен был при помощи кинжала (танто или кусунгобу) сделать себе два пореза в животе: от ребра до печенки и от груди до пупка. При этом самурай должен был сохранять абсолютную невозмутимость. Позднее стали также применять вскрытие живота буквой «Х». Еще позднее ритуал дополнился помощником с катаной, который должен был в решающий момент отрубить самураю голову, дабы тот точно не успел дрогнуть и опозорить себя перед кончиной. Отрубить голову войну, проходящему через сеппуку, считало огромной честью. Существовали также правила ритуального самоубийства для благородных женщин. Знатные японки должны были протыкать себе ножом сердце или перерезать горло.
Честь превыше всего. /Фото: mylove.ru.
Но что же харакири? А вот здесь-то в отличие от вышеописанного термина все предельно просто. Сами японцы никогда словом «харакири» ритуальное самоубийство представителей аристократии не называли. Применяется оно во всем остальном мире в качестве разговорного. Получилось так из-за банального незнания деталей и тонкостей японской культуры и истории. В японском языке слово харакири обозначает вообще любое самоубийство человека и в первую очередь не ритуальное, совершенно из понятий чести. Более того, самоубийство совершенно самураем не по правилам, будет именно харакири, а не сеппуку.
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