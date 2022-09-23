С нами не соскучишься!

8 165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаевна
    Спасибо4 десерта на осно...
  • Николаевна
    СпасибоЛайфхаки по хране...
  • Валерий Протасов
    Может быть, просто визуальные искажения, дефекты зрения? О технике судить не берусь, но впечатление почему-то не из с...Почему гениальный...

Секреты, позволяющие облегчить быт и сэкономить время

Существует масса способов облегчить быт и сократить время пребывания на кухне. Находчивые хозяюшки делают для этого все возможное.
Иногда достаточно всего лишь использовать не по прямому назначению те или иные имеющиеся в наличии приспособления. Все до гениального просто и безотказно срабатывает.
Смотрите, учитесь, перенимайте опыт и не забывайте поделиться своими секретами и житейскими хитростями.
Засахарившийся мед вовсе не обязательно растапливать на водяной бане или в микроволновке. Достаточно взбить его при помощи погружного блендера. Мед становится жидким, приобретает креомообразную структуру, а что еще важнее, сохраняет все полезные свойства.

Секреты, позволяющие облегчить быт и сэкономить время

Большой медицинский шприц – отличный помощник на кухне. С его помощью легко наполнить пакеты для заморозки льда томатной пастой.

Секреты, позволяющие облегчить быт и сэкономить время

Дальше все просто. Отправляете томатную пасту в морозилку и используете нужное количество по мере необходимости.

Секреты, позволяющие облегчить быт и сэкономить время

Предпочитаете хранить масло в стеклянной бутылке, а крышка на ней оказалась неудобной или просто потерялась? Не огорчайтесь. Все поправимо. Достаточно срезать верх от пластиковой бутылки подходящей формы, разместить на стеклянной и воспользоваться мощным феном.  Разогретый пластик даст усадку и плотно зафиксируется на стекле.



Секреты, позволяющие облегчить быт и сэкономить время

Бутылкой можно продолжать пользоваться. Ничего не подтекает и не проливается.

Секреты, позволяющие облегчить быт и сэкономить время

Любите фаршированный перец, но откладываете его приготовление на выходные, потому что процесс фаршировки занимает много времени? Просто добавьте в фарш немного воды или томатного сока.

Секреты, позволяющие облегчить быт и сэкономить время

Теперь фарш стал полужидким. Поместив его в кондитерский мешок или пакет о срезанным кончиком легко и быстро можно нафаршировать любое количество перца, начинка при этом будет просто более сочной.

Секреты, позволяющие облегчить быт и сэкономить время

При помощи обычной яйцерезки грибы можно не только быстро нарезать на слайсы, но и превратить в соломку.

Секреты, позволяющие облегчить быт и сэкономить время

Из остатков пластиковой трубы и пары креплений можно сделать отличный полотенцесушитель. Достаточно закрепить держатели между секциями, повернуть клипсы и вставить трубу.

Секреты, позволяющие облегчить быт и сэкономить время

Больше житейских хитростей, помогающих облегчить быт, в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
советыБыт
Обсудить

Картина дня

наверх