Секреты, позволяющие облегчить быт и сэкономить время

Существует масса способов облегчить быт и сократить время пребывания на кухне. Находчивые хозяюшки делают для этого все возможное.

Иногда достаточно всего лишь использовать не по прямому назначению те или иные имеющиеся в наличии приспособления. Все до гениального просто и безотказно срабатывает.

Смотрите, учитесь, перенимайте опыт и не забывайте поделиться своими секретами и житейскими хитростями.

Засахарившийся мед вовсе не обязательно растапливать на водяной бане или в микроволновке. Достаточно взбить его при помощи погружного блендера. Мед становится жидким, приобретает креомообразную структуру, а что еще важнее, сохраняет все полезные свойства.







Большой медицинский шприц – отличный помощник на кухне. С его помощью легко наполнить пакеты для заморозки льда томатной пастой.







Дальше все просто. Отправляете томатную пасту в морозилку и используете нужное количество по мере необходимости.







Предпочитаете хранить масло в стеклянной бутылке, а крышка на ней оказалась неудобной или просто потерялась? Не огорчайтесь. Все поправимо. Достаточно срезать верх от пластиковой бутылки подходящей формы, разместить на стеклянной и воспользоваться мощным феном. Разогретый пластик даст усадку и плотно зафиксируется на стекле.

Бутылкой можно продолжать пользоваться. Ничего не подтекает и не проливается.Любите фаршированный перец, но откладываете его приготовление на выходные, потому что процесс фаршировки занимает много времени? Просто добавьте в фарш немного воды или томатного сока.Теперь фарш стал полужидким. Поместив его в кондитерский мешок или пакет о срезанным кончиком легко и быстро можно нафаршировать любое количество перца, начинка при этом будет просто более сочной.При помощи обычной яйцерезки грибы можно не только быстро нарезать на слайсы, но и превратить в соломку.Из остатков пластиковой трубы и пары креплений можно сделать отличный полотенцесушитель. Достаточно закрепить держатели между секциями, повернуть клипсы и вставить трубу.Больше житейских хитростей, помогающих облегчить быт, в видео ниже: