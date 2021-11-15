7 известных брендов, которые только притворялись советскими

Советские бренды, которые на самом деле не советские.

1. Ракета «Р-1»

За основу взяли немецкую ракету ФАУ.

2. Фотоаппарат «ФЭД»

И снова спасибо Германии.

3. Многоразовый космический корабль «Буран»

По сути, весь проект был построен на паранойе.

4. «Ну, погоди!»

Игрушка пришла из Японии.

5. Автомобиль «Победа»

Автомобиль «Победа».

6. Ту-4

В него добавили много собственных инноваций.

7. «Запорожец»

Ушастый также был вдохновлен творением немецких инженеров.