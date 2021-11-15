7 известных брендов, которые только притворялись советскими

Советские бренды, которые на самом деле не советские.
В Советском Союзе создавалось много удивительных вещей, однако, несмотря на определенную изоляцию страны и ее стремление к абсолютной самодостаточности, далеко не все популярные советские бренды на самом деле появились в этой стране. Было немало вещей, которые пришли в СССР с Запада и с Востока.
1. Ракета «Р-1»
За основу взяли немецкую ракету ФАУ.
Ракетостроение в разных странах - отличный повод для шуток. СССР, как и его западные партнеры, создавая свою «Р-1», почти полностью скопировал ее конструкцию с нацистской «Фау-2». К слову, сама ракета и вся документация к ней оказались после войны на американской части Германии, поэтому СССР пришлось хорошо потрудиться, чтобы позаимствовать кое-что из секретов Вермахта.
Главным конструктором «Р-1» был Сергей Королев. Проблема проекта первой ракеты была в том, что на момент разработки советского аналога «Фау-2» морально устарела. Поэтому советским и немецким инженерам, работавшим над «Р-1», пришлось привнести в проект много собственных идей.
2. Фотоаппарат «ФЭД»
И снова спасибо Германии.
Один из первых советских малоформатных фотоаппаратов. На самом деле является почти полной копией знаменитых немецких Leica 1925. От своего европейского собрата советский аналог унаследовал надежность и неприхотливость. Именно благодаря этим качествам фотоаппарат так полюбился военным корреспондентам.
3. Многоразовый космический корабль «Буран»
По сути, весь проект был построен на паранойе.
Споры о том, является ли «Буран» клоном американского «Шаттла», бушуют и сегодня. На самом деле корабль не просто должен был стать похожим, первоначально предполагалось создать полную копию. На этом в свое время настаивал тогдашний министр обороны СССР Устинов. Чертежи «Шаттла» советская разведка раздобыла еще в 1975 году. Однако в силу разных причин полностью копировать американский проект не удалось, и конструкторам пришлось выдвигать и реализовывать собственные идеи.
Иронично, что советская разведка ошибочно полагала, будто бы «Шаттл» станет чем-то вроде орбитального бомбардировщика НАТО. На самом деле коварные американцы отказались от проектов ракет класса «космос-земля» еще в 60-е годы, когда началось динамичное развитие подводных лодок и ядерных пусковых шахт с баллистическими ракетами.
4. «Ну, погоди!»
Игрушка пришла из Японии.
Дорогущая по своему времени игрушка! Появилась электронная игра «Ну, погоди!» в 1984 году и быстро стала мечтой каждого советского школьника. Правда, стоила такая целых 25 рублей. Суть игры была предельно проста. При постоянно ускоряющемся темпе и динамике происходящего игрок должен был управлять волком, который ловит в корзину яйца, падающие с четырех лотков. Игра, которая называлась «Электроника ИМ-02», на самом деле была сделана в Японии. За основу советской игрушки взяли Nintendo EG-26 Egg. Но почти все комплектующие в игрушке были советскими.
5. Автомобиль «Победа»
Автомобиль «Победа».
Первая «Победа» была собрана в 1946 году. За основу советского автомобиля тогда взяли немецкий Opel Kapitan 1938 года выпуска. Благо, на тот момент трофейных автомобилей в СССР хватало. Справедливости ради следует добавить, что далеко не все было позаимствовано у немецкого «старичка». Некоторые идеи были вдохновлены машинами, пришедшими по «Ленд-лизу», а другие принадлежали исключительно советским инженерам. В итоге «Победа» стала настоящей сборной солянкой разных конструкторских идей.
6. Ту-4
В него добавили много собственных инноваций.
Конструкция этого советского бомбардировщика является практически точной копией самолета, стоявшего на вооружении США в период с 1949 по 1960 год. Речь идет о В-29 «Суперкрепость». СССР американские самолеты достались в ходе Второй мировой войны. Несколько из них было подбито японцами и так оказалось на советской территории. Согласно советско-японскому договору, американские самолеты должны были оставаться на территории СССР. Это была прекрасная возможность изучить, на что способны заморские конструкторы.
При этом в СССР исходная конструкция бомбардировщика была существенно доработана с учетом анализа американского опыта воздушных операций во Второй мировой войне. Так, на самолете были установлены пушки вместо пулеметов, более совершенное радиооборудование, но самая главное – первая в истории система дистанционного управления.
7. «Запорожец»
Ушастый также был вдохновлен творением немецких инженеров.
Первый «ушастый» «Запорожец» был выпущен в 1969 году. Стоит отметить, что этот советский автомобиль достаточно точно повторяет западногерманский Prinz 4, выпущенный в 1961 году. Немецкая машина пользовалась большим успехом и вовсе не благодаря своим техническим характеристикам. Простота конструкции и дешевизна – вот те качества, которые сделали Prinz 4 легендой Германии.
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