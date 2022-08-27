Чтобы в мусорном ведре не появился неприятный запах, воспользуйтесь простым, но хитрым трюком. Вам понадобится для этого абсолютно любой ополаскиватель для полости рта.







Ополаскиватель можно выбрать по своему вкусу, поскольку у них самые разные запахи. Смочите ватный диск ополаскивателем.







И положите на дно нового, чистого мусорного пакета. Этого будет достаточно, чтобы поддерживать приятный, ненавязчивый запах.







Подробнее о том, как предотвратить появление неприятного запаха в мусорном ведре, смотрите в видео ниже:



