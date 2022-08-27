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Как предотвратить появление неприятного запаха в мусорном ведре

Чтобы в мусорном ведре не появился неприятный запах, воспользуйтесь простым, но хитрым трюком. Вам понадобится для этого абсолютно любой ополаскиватель для полости рта.

Как предотвратить появление неприятного запаха в мусорном ведре

Ополаскиватель можно выбрать по своему вкусу, поскольку у них самые разные запахи. Смочите ватный диск ополаскивателем.

Как предотвратить появление неприятного запаха в мусорном ведре

И положите на дно нового, чистого мусорного пакета. Этого будет достаточно, чтобы поддерживать приятный, ненавязчивый запах.

Как предотвратить появление неприятного запаха в мусорном ведре

Подробнее о том, как предотвратить появление неприятного запаха в мусорном ведре, смотрите в видео ниже:


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запахВедро
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