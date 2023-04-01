Где появились макароны, почему пасту считают итальянской и как приготовить культовое блюдо

Паста — это блюдо с захватывающей историей и итальянским колоритом. Для итальянцев, паста — лучшее из лакомств, национальное блюдо и, вместе с тем, деликатес. Надаром их называют макаронниками, ведь каждый житель Италии съедает около 25-30 кг этого продукта в год. И как повелось, эта любовь распространилась по всему миру.
Является ли Италия родиной пасты?
Приготовление макарон в домашних условиях / Фото: zolotoy-mayatnik.ru
Технологию приготовления макаронных изделий из муки и воды освоили ещё в Древнем Риме. Римляне раскатывали тесто на тонкие, широкие пластины, которые называли lagana, нарезали и запекали полоски в печи с различными начинками.
Однако основные черты современных макаронных изделий сформировались в раннем Средневековье. В этот период хозяйки начали варить lagana в кипящей воде, бульоне или молоке.
Позже арабы изобрели технологию приготовления сухой пасты долгого хранения. Так, они обеспечили себя продовольствием, которое можно было транспортировать в условиях пустыни и сбывать в промышленных размерах.
Савьеро Ксавье делла Гатта «Неополиты едят макароны», не датировано / Фото: www.meisterdrucke.ru
В XII веке на Западне Сицилии возникли первые фабрики пасты. Большое налаженное мануфактурное производство позволяло торговать изделиями по всему миру.
Некоторые кулинарные историки считают родиной пасты Персию, откуда изделия распространились на Запад и Восток, а затем — в Китай. С учётом того, что приморские города Италии вносили весомый вклад в развитие экономики Средневековой Европы, в них быстро укоренялись гастрономические особенности разных стран.
В XII веке генуэзские торговцы стали главными посредниками в популяризации сицилийской пасты на севере страны, а позже лидером рынка стала Лигурия. Вскоре сицилийские и лигурийские традиции переняли и остальные области. Примерно в это же время возникает "свежая паста", а вместе с ней — такие виды как лазанья, тортелли, а также особая "зерновая паста".
Неаполь. Соревнования по поеданию итальянской пасты. Открытка / Фото: www.hippostcard.com
В поваренной книге кулинара Мартино да Комо, созданной в XV веке, содержится рецепт сицилийской пасты, наиболее близкой к современной кухне. Долго пасту подавали в качестве дополнения к основному блюду, но итальянцы не сохранили эту традицию.
В одно время пасту считали исключительно сладким кушаньем, в нее добавляли только сыр, специи и масло. В XIX веке к этому тандему присоединились помидоры. В XVI столетии паста была праздничным лакомством для крестьян, настоящей роскошью, без которой легко обходились в самые разные периоды. В отличие от современных итальянцев, которые предпочитают пасту на завтрак, обед и, пожалуй, ужин.
В чём различие между макаронами и пастой
Макароны -трубчатые изделия из муки мягких сортов пшеницы, полностью высушенного теста / Фото: community.sxnarod.com
Обычные любители считают, что паста и макароны — это названия одного и того же изделия. В этом, конечно, есть определенная правда, ведь слово "pasta" (в переводе с лат. — "тесто") служит общим термином для макаронных изделий. Но, сравнивая, пасту и макароны, можно найти ряд отличий.
По мнению кулинаров, их главная несхожесть состоит в том, что последние подаются как гарнир, а паста представляет собой отдельное блюдо. Также существуют небольшие расхождения в рецептуре теста.
Сухая итальянская паста, в состав которой входят вода и твёрдые сорты пшеницы, легче усваивается и содержит полезные минералы, активные углеводы, улучшающие обмен веществ и пищеварительные процессы. Макароны изготовляются из мягкой пшеницы, они приносят вред организму и прибавляют лишние килограммы.
Какая итальянская паста считается наиболее вкусной
Современные кулинары используют в приготовлении различные виды пасты / Фото: autogear.ru
Кулинарам известны различные виды пасты, но особым спросом среди них пользуются: прямые и длинные, извилистой и кудрявой формы, а также полые макароны.
Итальянцы отдают предпочтение таким видам пасты, называя их самыми вкусными:
• тальятелле — длинные плоские ленты, имеющие грубую и пористую структуру;
• букатини — спагетти длиной около 30 см с отверстием посередине;
• фарфалле — "бабочки" всевозможных размеров. В супермаркетах — это те самые разноцветные макароны, которые так любят дети;
• равиоли — пельменообразная паста квадратной формы, которая готовится с начинкой из всевозможных ингредиентов;
• феттучини — толстая, плоская лапша из муки и яиц, но, в отличие от тальятелле, её листы более широкие.
• конкилье — паста в форме ракушек различных размеров и цветов. Крупные конкилье часто можно подают с начинкой.
В отличие от Средневековья, сейчас известно немало видов пасты необычной формы таких как квадратные Quadretti, кольцеобразные Anelli, звездообразные Stelline, улиточные Lumaconi и шарообразные Grattoni.
Секреты идеальной пасты, которую не отличить от итальянской
Паста карбонара – классика итальянской кухни / Фото: www.gastronom.ru
Для того чтобы пасту невозможно было отличить от итальянской, кулинары советуют придерживаться нескольких правил.
1. Варить пасту следует в глубокой, широкой кастрюле без крышки, на сильном огне.
2. Предварительно стоит заморозить свежеприготовленные изделия — это поможет им держать форму и сохранять вкус теста после варки.
3. Процесс приготовления настоящей итальянской пасты происходит в два этапа: за 1-2 минуты до готовности снять кастрюлю с огня, затем смешать пасту с соусом и потомить 2-3 минуты.
4. Готовую пасту категорически не можно промывать под проточной холодной водой.
5. К тонкой пасте подходят лёгкие соуса, и наоборот, с более крупными видами сочетаются густые мясные.
6. Мясной соус должен тушиться несколько часов на медленном огне. Его также томят в молоке до добавления помидоров и других составляющих.
Следуя этим особенностям приготовления пасты, она получится не просто вкусной, но и с налётом итальянского шарма, который сами макаронники так любят добавлять, готовя это знаменитое блюдо.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии