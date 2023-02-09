10 мифов об алкоголе, в которые все верят, а зря

С помощью алкоголя можно быстро согреться
При охлаждении помогают только 50 граммов крепкого напитка — но не больше! Последующие же дозы алкоголя усиливают кровоток в коже. Она краснеет, появляется приятное чувство тепла. Но это чувство обманчиво — ведь в этом случае усиливается теплоотдача, и организм начинает остывать еще быстрее. Причём у человека сохраняется субъективное ощущение полного благополучия, вплоть до того, что он может лечь «прикорнуть» в сугробе — и так и не проснуться.
Алкоголь усиливает аппетит
Спиртное действительно возбуждает аппетит. Но появление легкого чувства голода провоцируют только крепкие напитки, да и то лишь малые их количества. Речь идет о 20–25 граммах водки, которая воздействует на центр насыщения и активирует его. Весь процесс занимает минут 15–20, не меньше. Поэтому пить «для аппетиту» прямо пред едой в корне неверно. Ведь за считанные секунды голод не появится: на это требуется более длительное время.
В алкоголе нет калорий
Алкоголь обладает очень высокой энергетической ценностью, причем чем крепче напиток, тем эта ценность больше. Исследования показали, что наше тело плохо распознаёт калории в напитках (в отличие от еды) и не усваивает их, а отправляет прямиком в жир.
Надо не запивать, а закусывать
Здесь нужно уточнить, какие именно закуски имеются в виду — горячие или холодные. Последние слабо нейтрализуют спирт, он довольно быстро всасывается в кровь. То же самое происходит, когда человек запивает алкоголь. Так что в этом смысле соки, компоты, морсы можно поставить на одну ступень с фруктами и овощными салатами.
Совсем по-другому дело обстоит с горячими и жирными блюдами, например, супами или рагу. Те подавляют всасывание этанола, уменьшают выраженность опьянения и поэтому считаются самыми лучшими закусками.
Алкоголь повышает работоспособность
Имеется в виду легкая степень, при которой повышается тонус и активизируются мыслительные процессы. Но это ощущение обманчиво, что было доказано австралийскими учеными. Проведя опыты, они пришли к интереснейшим выводам. Оказывается, у слегка опьяненных людей скорость мыслительных и двигательных реакций действительно может возрастать. Но реакции эти часто бывают ошибочными. К тому же даже небольшие дозы алкоголя вызывают снижение концентрации внимания и ухудшение качества умозаключений.
Алкоголь понижает давление
Многие гипертоники думают, что понизить давление можно с помощью алкоголя. Он, мол, расширяет сосуды… В этом утверждении есть доля истины — небольшие дозы спиртных напитков действительно ослабляют тонус сосудистой стенки. Но наряду с этим алкоголь усиливает частоту сердцебиения. А артериальное давление напрямую зависит от объема крови, «выталкиваемой» в кровяное русло. Чем этот объем больше, тем давление выше. Поэтому алкоголь ни в коем случае нельзя считать лекарством от гипертонии.
Качественный алкоголь вреда не наносит
Любой алкоголь нас отравляет. Это обусловлено тем, что один из продуктов распада этилового спирта — уксусный альдегид. Он-то и творит в организме различные бесчинства.
Но некачественное спиртное влияет на организм еще хуже. Ведь дешёвые горячительные напитки не проходят должного очищения, они содержат сивушные масла, которые во много раз усиливают токсическое действие алкоголя.
Алкоголь — лекарство от простуды
Во-первых, сопротивляемость болезням «огненная вода» никоим образом не повышает. Во-вторых, спирт далеко не лучшим образом сказывается на воспаленном горле. Оно начинает болеть после «лечения» еще больше. Так что верить в целебную силу водки не надо. А вот небольшое количество подогретого красного вина выпить можно. Оно, по крайней мере, обладает способностью стимулировать иммунную систему организма.
Пиво — не алкоголь
Сейчас многие думают, что раз пиво является слабоалкогольным напитком, то оно не наносит здоровью никакого вреда. Это катастрофическое заблуждение. Недаром в последнее время все чаще и чаще медики говорят о так называемом пивном алкоголизме. Кроме того, хмельной напиток очень плохо влияет на печень и сердце. Ни в коем случае нельзя относиться к пиву как к лимонаду. Нельзя поглощать его ежедневно литрами. Такое легкомыслие очень быстро скажется на здоровье.
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