Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

Фотограф Чип Кларк получил возможность сделать серию снимков в Смитсоновском Национальном музее естественной истории (Smithsonian National Museum of Natural History) в Вашингтоне, который является одним из крупнейших музеев естественной истории в мире. Здесь представлены 126 миллионов ископаемых образцов, животных и растений, которые используются для образования и в различных научных исследованиях…



















































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