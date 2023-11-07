Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Для жителей мегаполисов, поездки на работу по утрам почти всегда выливаются в многочасовое стояние в автомобильных пробках. Эти фотографии показывают самые огромные пробки в самых густонаселенных городах.











Платный проезд в Пекине заполнен автомобилями, поскольку люди возвращаются домой с недельного праздника.







Пробка в Пекине.







Люди в ожидании поезда в Сан-Паулу. По данным Reuters, это одна из самых больших людских пробок. Среднее время ожидания поезда составило более трех часов, чтобы проехать 14 км.







Водители мопедов толпятся на перекрестке в Тайбэе.







Люди забираются на поезда, готовые покинуть Дакку.







Рикши – популярный транспорт в Бангладеш. На фестивалях и праздниках их количество может достигать 3 миллионов.







Пробка в Сямыне в Китае.







Босфорский мост в Стамбуле, который соединяет Ортакёй и Бейлербей, скован пробкой. Согласно статистике GPS TomTom, люди в Стамбуле тратят около 125 часов каждый год на стояние в пробках.







Автомобили, автобусы скутеры и мотоциклы — все играют определенную роль в трафике Хошимина во Вьетнаме.







Пробки на улицах Джакарты, часто оставляют транспорт неподвижным на долгие часы.







Пассажиры забрались на переполненный поезд в Соуэто в Южной Африке.







Автомобили застряли в районе Ошоди в Лагосе. Пробки в Нигерии возникают спонтанно и в любое время суток.







Перекресток возле станции Сибуя в Токио известен как один из самых перегруженных перекрестков, где более 2500 могут пересекать улицу в час пик.







Москва всегда скованна пробками. На снимке изображена пробка на Тверской улице.







Бангкок, известен как один из самых загруженных городов в мире. Власти принимают усилия по ликвидации пробок, например, увеличивая перевозки речным транспортом.







Пассажиры ждут поезд в Мумбаи.







Бухарест в Румынии имеет репутацию европейского города с самыми ужасными пробками.



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