С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nana Абраменко
    Дэниел Крейг?7 актёров, которы...
  • Сергей Косторнов
    Прочитал  и  прихyел как  то....Тайны Российской ...
  • Meerflieger
    "...Нынешние дети даже представить не могут, что их бабушки и дедушки носили в портфелях вместе с кучей книг и тетрад...Предметы советско...

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Для жителей мегаполисов, поездки на работу по утрам почти всегда выливаются в многочасовое стояние в автомобильных пробках. Эти фотографии показывают самые огромные пробки в самых густонаселенных городах.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Платный проезд в Пекине заполнен автомобилями, поскольку люди возвращаются домой с недельного праздника.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Пробка в Пекине.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Люди в ожидании поезда в Сан-Паулу. По данным Reuters, это одна из самых больших людских пробок. Среднее время ожидания поезда составило более трех часов, чтобы проехать 14 км.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Водители мопедов толпятся на перекрестке в Тайбэе.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Люди забираются на поезда, готовые покинуть Дакку.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Рикши – популярный транспорт в Бангладеш. На фестивалях и праздниках их количество может достигать 3 миллионов.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Пробка в Сямыне в Китае.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Босфорский мост в Стамбуле, который соединяет Ортакёй и Бейлербей, скован пробкой. Согласно статистике GPS TomTom, люди в Стамбуле тратят около 125 часов каждый год на стояние в пробках.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Автомобили, автобусы скутеры и мотоциклы — все играют определенную роль в трафике Хошимина во Вьетнаме.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Пробки на улицах Джакарты, часто оставляют транспорт неподвижным на долгие часы.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Пассажиры забрались на переполненный поезд в Соуэто в Южной Африке.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Автомобили застряли в районе Ошоди в Лагосе. Пробки в Нигерии возникают спонтанно и в любое время суток.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Перекресток возле станции Сибуя в Токио известен как один из самых перегруженных перекрестков, где более 2500 могут пересекать улицу в час пик.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Москва всегда скованна пробками. На снимке изображена пробка на Тверской улице.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Бангкок, известен как один из самых загруженных городов в мире. Власти принимают усилия по ликвидации пробок, например, увеличивая перевозки речным транспортом.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Пассажиры ждут поезд в Мумбаи.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Бухарест в Румынии имеет репутацию европейского города с самыми ужасными пробками.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
г. Москва

Картина дня

наверх