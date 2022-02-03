Как приготовить вкуснейшие кексы с корицей за 1 минуту

Как приготовить вкуснейшие кексы с корицей за одну минуту
С чего начинается идеальное утро? Точно не со звонка будильника. А с пения птиц за окном, аромата кофе, доносящегося с кухни и вкусного завтрака. Но в свой первый выходной так не хочется начинать у плиты. Потому предлагаем сделать эти простые, но очень сочные булочки с корицей. Не беспокойтесь: понадобится всего лишь минута времени и микроволновка.
Как приготовить вкуснейшие кексы с корицей за одну минуту
Все, особенно девушки, знают: тестом лучше не злоупотреблять. Но побаловать себя вкусненьким на выходных – дело не подсудное. Или, если в организме острый дефицит сладенького, а все магазины уже закрыты. В таком случае на помощь придёт этот удивительно простой рецепт вкуснейших кексов с корицей. Тем более, что весь процесс готовки потребует всего лишь несколько минут и минимум ингредиентов, которые наверняка и так найдутся на вашей кухне.
Чтобы приготовить коричные кексы в микроволновке, вам понадобятся (из расчёта на одну порцию):
1. 9 столовых ложек муки;
2. 3/4 чайных ложки пекарского порошка;
3. Щепотка соли;
4. 3-4,5 столовых ложки воды;
5. 3/4 чайных ложки молотой корицы;
6. 1,5 чайная ложка сахара;
7. Немного масла (оливкового, подсолнечного, кокосового – любого);
Для топпинга:
1. 3 столовых ложки сахарной пудры;
2. Немного молока (около чайной ложки)
Как приготовить вкуснейшие кексы с корицей за одну минуту
Что делаем?
1. Возьмите кружку, которую можно нагревать в микроволновой печи. Хорошенько и полностью (дно, стенки) смажьте её изнутри маслом. Это необходимо, чтобы тесто не подгорело и кекс было легко достать.
2. Вначале сделайте соус-топпинг. Для этого сахарную пудру разбавьте молоком (или даже чайной ложкой воды) и тщательно перемешайте.
3. В отдельной посуде смешайте муку, пекарский порошок и щепотку соли. Добавьте воду (4-4,5 столовых ложки). Не переставайте смешивать, пока не получите тесто. Если оно выйдет слишком сухим и рассыпчатым – добавьте ещё немного воды. Получилось слишком влажным и липким – нужно больше муки.
4. На доску или стол насыпьте немного муки и раскатайте на ней тесто. Вам нужна сплошная полоска шириной около 10-12 см (на глаз).
5. Полоску теста посыпьте сахаром и корицей. Затем края заверните вовнутрь, чтобы «начинка» не высыпалась. У вас снова получилась длинная полоска, просто теперь уже.
6. Полоску закатайте в рулет (да-да, как ковер) и поместите в подготовленную кружку.
7. Отправляйте в микроволновку на максимальный режим. Время готовки – от 45 секунд до 1 минуты 10 секунд. Зависит от мощности устройства. Лучше начните с 45 секунд и проверьте результат зубочисткой. Если тесто всё ещё сырое – увеличьте время.
8. Когда тесто будет готово, просто переверните кружку прямо на тарелку. А кекс полейте топпингом. Кушайте тёплым, ведь остывая, «быстрые кексы» становятся твёрдыми.
Приятного аппетита!
Как приготовить вкуснейшие кексы с корицей за одну минуту
Как приготовить вкуснейшие кексы с корицей за одну минуту
Как приготовить вкуснейшие кексы с корицей за одну минуту
Как приготовить вкуснейшие кексы с корицей за одну минуту
Как приготовить вкуснейшие кексы с корицей за одну минуту
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