5 художников, которые скоропостижно скончались при загадочных обстоятельствах

Каждый хотя бы раз в своей жизни слышал такие имена как: Караваджо, Винсент Ван Гог, Жорж Сёра, Том Томсон и другие, а многие наверняка и вовсе знакомы с творчеством этих художников. Их работы настолько уникальны и неподражаемы, что большинство ценителей живописи готовы выложить приличную сумму за понравившуюся картину, особенно, если художник скоропостижно скончался при загадочных обстоятельствах.
1. Винсент Ван Гог
Автопортрет Винсент Ван Гог. \ Фото: magdablog.pl.
Всем известна печальная история безвременной кончины Винсента Ван Гога. Страдая от депрессии, Ван Гог покончил с собой в 1890 году. На момент своей смерти он не был известным художником и продал только одно произведение. Если бы он только знал, что в один прекрасный день станет одним из самых узнаваемых художников всех времён, может тогда что-то бы изменилось…
Едоки картофеля. \ Фото: ru.wikipedia.org.
В тот июльский день 1890 года Винсент выстрелил себе в грудь возле своего дома на юге Франции. Но в 2011 году очередная биография Ван Гога пролила новый свет на случившееся. Одной из версий оказалось убийство.
Рене Серкетан в возрасте восьмидесяти лет. Репродукция из журнала Aesculape. \ Фото: theartnewspaper.com.
В 1956 году Висенте Миннелли снял биографический фильм о Ван Гоге «Жажда жизни», в котором рассказывается о самоубийстве художника. Но после выхода фильма Рене Секретан решил упомянуть о своей причастности к смерти Винсента. Шестнадцатилетний парень признался в том, что был помешан на оружии, и иногда выдавал себя за Буффало Билла. Однажды в очередной раз играя в ковбоя, парень выстрелил в воздух, но шальная пуля попала в художника, не задев значительно важных органов. Пренебрегая случившимся, Винсент не стал обращаться к врачу и чуть больше чем за сутки скончался от полученной травмы.
2. Караваджо
Ужин в Эммаусе. \ Фото: pinterest.com.
Картины Караваджо полны драматизма, эмоций и балансируют на грани безумия. Говорят, что искусство подражает жизни, а жизнь Караваджо была поистине драматична. Он всегда отличался взрывным характером и не менее взрывным темпераментом. Однажды, художник и вовсе запустил тарелку с едой в официанта только потому, что ему не понравились поданные артишоки. И это лишь малая часть выходок легендарного живописца.
Призвание апостола Матфея. \ Фото: goodfon.ru.
С тех пор как он умер в 1610 году, его смерть стала предметом спекуляций среди историков и искусствоведов. Некоторые и по сей день говорят о том, что художник умер после осложнений сифилиса. Другие же твердят, что от убийства.
Шулера. \ Фото: ru.wikipedia.org.
В 2010 году в Тоскане следователи обнаружили кости и, проведя анализы, выяснили, что с вероятностью восемьдесят пять процентов кости принадлежали Караваджо. После обследования находки были обнаружены признаки сепсиса, то есть заражения крови. Вероятно, он перенёс приступ, не очистил рану и умер после заражения. Такой финал запросто мог бы стать правдивым для любителя драк и передряг Караваджо.
Кающаяся Магдалина. \ Фото: lenusa.ning.com.
Но не все искусствоведы в этом убеждены. Для начала, кости могут быть не Караваджо. Кроме того, некоторые искусствоведы считают, что Микеланджело умер от отравления свинцом из-за высокого содержания свинца в красках XVII века. Другая версия заключалась в том, что он был убит мальтийскими рыцарями после того, как он ранил члена Ордена во время драки. Ему действительно пришлось бежать из Рима в 1606 году после того, как он убил одного уважаемого человека из-за своей ревности. Поэтому версия с убийством и очередной подстроенной дракой могла быть гораздо правдивее той, где он якобы скончался от сепсиса или накопившегося в организме свинца.
3. Томмазо Мазаччо
Чудо со статиром. \ Фото: mojpogled.com.
Мазаччо был молодым и угрюмым художником, который предпочитал проводить время за рисованием, а не общаться со своими флорентийскими сверстниками. Как бы он ни действовал, Мазаччо опередил своё время и был гением живописи. К сожалению, художник присоединился к печально известному «Клубу 27», когда он умер по неизвестным причинам.
Поклонение волхвов. \ Фото: vsdn.ru.
Он был гением своего времени и вдохновил двух других известных художников, Донателло и архитектора Брунеллески. Без влияния Мазаччо и его натуралистического Флорентийского стиля живописи итальянский Ренессанс не был бы столь впечатляющим. Кто знает, существовали бы вообще произведения Рафаэля, да Винчи или Микеланджело без Мазаччо?
Святой Пётр исцеляет больного своей тенью. \ Фото: fulldp.co.
Искусствоведы понимают влияние этого не очень известного художника, однако записей о нём не так уж и много. Он умер в 1428 году, но точная дата и причина смерти до сих пор неизвестны. Историки предполагают, что художник умер от бубонной чумы, которая в то время сеяла хаос в Европе. Но конкретных доказательств нет. Возможно, это было самоубийство? Может быть, убийство? А может быть и вовсе несчастный случай убил этого гения раннего итальянского Возрождения. К сожалению, люди скорее всего никогда не узнают правды о загадочной смерти, настигшей талантливого художника, чьи работы веками будут жить на стенах самых красивых церквей Флоренции.
4. Том Томсон
Западный ветер. \ Фото: ru.wikipedia.org.
В июле 1917 года тело художника Тома Томсона было найдено лицом вниз в озере Каноэ в Провинциальном парке Алгонкин в Онтарио. То самое озеро, которое он рисовал миллион раз, прежде чем оно лишило его жизни. Был ли это несчастный случай или убийство, кто знает.
Не будучи известным художником в Штатах, Том внёс огромный вклад в современное художественное движение начала ХХ века в Канаде. Именно поэтому его внезапная смерть взбудоражила общественность.
Томсон знал озеро Каноэ как свои пять пальцев. Он писал его много раз и плавал по его водам. Коронер считал, что смерть была случайной. Том, вероятно, встал, чтобы забросить удочку, потерял равновесие, ударился головой о лодку и упал без сознания в глубины озера.
Сосна Банкса. \ Фото: seance.ru.
Однако публику это не убедило. У Томсона на виске был большой подозрительный синяк. Коронер был убеждён, что это произошло из-за того, что художник ударился о лодку или даже о камень на дне озера, когда тонул. Однако люди предположили, что его ударили по голове, а затем бросили в воду, чтобы утопить. Весло Томсона тоже так и не нашли, возможно, это было орудие убийства. Кроме синяка, ноги Тома были связаны проволокой. Канадцы предположили, что кто-то связал его, прежде чем он оказался в воде. Однако проволока вокруг лодыжек была обычной практикой для тех, кто страдал артритом или болями в суставах в то время.
Другая версия заключалась в том, что Томсон покончил с собой, узнав, что женщина, возможно дочь владельца гостиницы, которую он часто посещал возле озера Каноэ, была беременна от него. Может быть, он не мог позволить себе растить ребёнка, поэтому решил расстаться с жизнью, тем самым стараясь избежать ответственности.
Канадцы не знали, как относиться к смерти этого знаменитого художника, чьи произведения продавались в Национальной галерее, поэтому они постоянно распускали новые слухи о его внезапной и загадочной кончине.
5. Жорж Сёра
Воскресный день на острове Гранд-Жатт. \ Фото: impressionism.su.
Жорж Сёра был французским художником-неоимпрессионистом, создавшим пуантилизм, метод маленьких нарисованных точек, которые составляют большую картину. Большинство наверняка помнят и знают одну из самых знаменитых работ художника - «Воскресный день на острове Гранд-Жатт», ту самую, от которой Камерон Фрай не мог оторвать глаз в фильме «Выходной Ферриса Бюллера». Сёра проработал всего девять лет, прежде чем умер в возрасте тридцати одного года в 1891 году.
Мост в Курбевуа. \ Фото: popdaily.com.tw.
После того как художник заболел и умер, вслед за ним последовала череда трагедий. Две недели спустя его сын и отец умерли точно так же. Мадлен, его любовница, потеряла второго ребёнка при родах и вскоре сама умерла от болезни печени в возрасте тридцати пяти лет.
Пудрящаяся девушка. \ Фото: njbiblio173.rssing.com.
Историки высказывают предположения о причине смерти знаменитого художника, приведшей к гибели его семьи. Одна из версий гласит, что обычная простуда переросла в лихорадку, повлёкшую за собой летальный исход. В то время врачи не знали, в чём дело. Сёра почувствовал острую боль в груди, вызвавшую кашель и лихорадку. Посмотрев на эти симптомы, врачи решили, что у него стенокардия, болезнь сердца. Впав в бред, художник в конце концов захлебнулся жидкостью и умер в Пасхальное воскресенье.
Его смерть и по сей день остаётся загадкой, а версий с каждым разом становится всё больше и больше, так и не дав вразумительного ответа на вопрос «а что же на самом деле погубило художника и его семью?». Некоторые винят в этом менингит или пневмонию. Однако большинство историков сходятся во мнении, что Сёра умер от дифтерии, смертельного респираторного заболевания. Дифтерия была эпидемией во Франции в XIX веке, и несмотря на то, что болезнь в основном поражала детей, художник мог подцепить эту заразу, которая и стала для него и его семьи фатальным концом.
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