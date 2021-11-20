Фотографии двух милейших псов и великолепного кота, у которых полмиллиона подписчиков в Инстаграме

Трогательные фотографии неразлучной троицы четвероногих друзей.

1. «Дружба согревает»

Собаки, по кличке Уотсон и Кико , очень любят отдыхать на природе.

2. «Новый друг»

Милый ежик и великолепный пес Уотсон.

3. «Улыбашки – обнимашки»

Уотсон и Кико совсем не прочь покрасоваться для своей хозяйки перед камерой.

4. «Неразлучная троица»

Добродушный кот Гарри в окружении своих четвероногих друзей .

5. «Вдвоем веселей»

Забавные игры двух золотистых ретриверов.

6. «Дружеское рукопожатие»

Дай лапу, Друг!

7. «Вечерняя прогулка»

Уотсон и Кико с большим удовольствием гуляют возле речки.

8. «Искренняя дружба»

Восхитительный кадр собачьей нежности.

9. «Четверолапые друзья»

Позитивная парочка, Уотсон и Кико, любят много времени проводить вместе.

10. «На свежем воздухе»

Кико и Уотсон всегда в хорошем расположении духа.

11. «Преданный взгляд»

Жизнерадостная Кико позирует на фоне бушующего водопада.

12. «С добрым утром!»

Милое создание любит понежиться на пушистой перине .

13. «Под теплым покрывалом»

Жизнь становится прекрасней, когда рядом верный друг!

14. «Нежные прикосновения»

Кико и Уотсон – сентиментальные животные.

15. «А за окном зима»

Дневной отдых в теплом и уютном доме.

16. «Милые питомцы»

Кико и Уотсон всегда любят быть в центре внимания .

17. «Отдых на двоих»

Восстановить потраченную за день энергию поможет крепкий сон.

18. «Прогулка на берегу моря»

Четвероногие друзья очень любят гулять со своей хозяйкой на свежем воздухе.

19. «Неразлучные друзья»

Хозяйка, 23-летняя девушка, публикует на страничке в Instagram самые трогательные снимки своих любимых питомцев.

20. «Довольные мордашки»

Дружеские посиделки на берегу великолепного залива .