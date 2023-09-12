Позвоночник дугой и стёртые половые различия: гипотезы футурологов, какими будут люди будущего

1. Дугообразный позвоночник

К чему это приведёт? / Фото: 1tv.ru

2. Необратимые изменения когнитивных способностей (исчезнут университеты)

Дислексия есть уже сейчас. / Фото: orlova.by

3. Стирание различий между полами

Небинарные персоны сейчас. / Фото: rvalibrary.org

4. Одна раса

Общая раса будущего. / Фото: brodude.ru

5. Малое количество зубов

У человека будущего, скорее всего, будет 24 зуба (как на этом фото). / Фото: mavink.com

6. Полная устойчивость к болезням

Челровек будущего может перестать болеть. / Фото: medboli.ru

7. Роботизированные тела

Технологии супербыстро ведут к созданию роботизированных людей. / Фото: politeka.net