Позвоночник дугой и стёртые половые различия: гипотезы футурологов, какими будут люди будущего

Процесс эволюции - вещь упрямая. Когда-то рыбка вышла на берег, когда-то обезьяна взяла в руки палку, когда-то изобрели первые счёты, когда-то случайно открыли пенициллин - что из этого вышло, все мы видим. Но недавно, например, человек взял в руки смартфон. Что будет дальше? Данный материал собрал самые распространённые гипотезы футурологов о том, какими могут стать люди через 100, 200, 500 лет.
1. Дугообразный позвоночник
К чему это приведёт? / Фото: 1tv.ru
Сегодня наш мозг обречён ежедневно выделять из толпы старчески сгорбленные фигуры... Молодых людей от 9 до 29 лет... В руках у них гаджет, и поэтому наиболее комфортная поза - позвоночник полукругом. Если подсчитать примерное количество часов в сутки, которое типичный подросток проводит с телефоном в руках, становится очевидным: и позвонки, и мышечный каркас, адаптируясь к поставленной задаче - удобство созерцания картинки на экране гаджета, - через время примут оптимальную форму полукруга. Десятки тысячелетий назад у человекообразных обезьян подобным образом, например, изменялось строение кисти руки: нужно крепко держать палку - большой палец противопоставлен четырём остальным. Эволюция - вещь упрямая.
2. Необратимые изменения когнитивных способностей (исчезнут университеты)
Дислексия есть уже сейчас. / Фото: orlova.by
Начнём с хорошего. Если у поколения наших бабушек номинация «Юлий Цезарь» присваивались практически «сверхлюдям», способным делать одновременно несколько дел, то сегодня любой подросток в этом смысле - Цезарь. Выучить уроки за обедом, просматривая при этом ТикТок и запостив пару очень срочных мыслей? Норма. Мозг справляется с многозадачностью, которая и не снилась академику Лихачёву. Теперь снизим градус оптимизма. Обратная корреляция количество-качество неизбежна. Скорость запоминания материала у современного подростка может быть сумасшедшей, однако скорость забывания прекрасно усвоенной информации вплоть до полного забвения также космическая.
Как водится, пример из профессиональной деятельности автора данного материала. На занятии студент N продемонстрировал прекрасное знание текста (и мельчайшие детали сюжета, и глубина понимания авторской концепции). Разговор был практически на равных: зрелые мысли, аргументированная дискуссия. Так же успешно N работает на следующих занятиях. Спустя месяц на зачёте студент N пишет тест на 1 балл. Памятуя о заслугах, преподаватель предлагает ему реабилитироваться в беседе о тех самых текстах, которые он читал и понял. Препод помнит блестящие ответы! А вот N... уже не помнит даже названия текста. Имя автора? Сюжет? Основная мысль? В глазах студента читается: «Да препод просто зверь!» Это не шутка. В каждую сессию таких случаев не менее десятка.
3. Стирание различий между полами
Небинарные персоны сейчас. / Фото: rvalibrary.org
Спокойствие! Институту семьи и брака угрозы нет (по крайней мере, в ближайшее столетие): эволюционно за такой короткий срок физиология и вопросы деторождения останутся в классическом русле! Но некоторые подвижки всё же наметились... Будем честны: уже в 20 веке результатом технического прогресса стали неактуальными гендерные распределения ролей. Мужчинам нет необходимости бегать за бизоном, скакать на коне с копьём, таскать плуг. Женщины тоже перестали стирать в проруби, останавливать коней и рожать 20 детей. Следовательно, мужчины смогли «позволить» себе не быть грудой мышц с лицом питекантропа, а женщины - не иметь таз 120 см. для удачных родов и пятый размер бюста для качественного вскармливания.
В 21 веке образы мускулистого мачо и фигуристой Афродиты и вовсе ушли в утиль. Вы когда-нибудь затруднялись определить пол юного создания со спины? Кстати, иногда и анфас тоже не добавляет ясности... Налицо признаки анатомических изменений. Юноши всё чаще имеют узкое лицо с неярко выраженными надбровными дугами, небольшим аккуратным носиком и пухлыми губами, менее широкими плечами и более широким тазом, стопой небольшого размера... Девушки, напротив, могут быть по-мужски скуластыми, широкоплечими, узкобёдрыми, носить бюстгальтер первого размера, а обувь 41-го. Это не хорошо и не плохо. Природа пластична и всегда реагирует на насущные потребности.
4. Одна раса
Общая раса будущего. / Фото: brodude.ru
Футурологи полагают, что тот факт, что на планете Земля всё ещё есть несколько рас в 21 веке, - следствие предубеждений и только. Не понимаете, о чём речь? Всё просто. Поясняем. Общее место - ругать белых за расизм, да? Вот только мы забываем о том, что в странах Азии, таких, как Китай или Япония, представители других рас в такой же мере считаются людьми второго сорта, вот только говорить об этом не принято. Межрасовые браки по всему миру по-прежнему не заключаются массово лишь потому, что представитель каждой расы считает только свою расу - несущей ген так называемого «правильного человека». Но поскольку интеллект на планете в целом растёт (не путать с информацией из пункта 1 данного материала - там про невозможность запоминать большие объёмы информации!), предубеждения уходят, межрасовых барков - всё больше (любят человека, а не представителя расы), а значит в течение тысячелетия есть огромный шанс получить только одну всемирную расу.
5. Малое количество зубов
У человека будущего, скорее всего, будет 24 зуба (как на этом фото). / Фото: mavink.com
Уже сейчас у современных людей зубы-восьмёрки, которые мы ласково называем «зубами мудрости», либо не прорезываются вообще, либо прорезываются болезненно на протяжении десятилетий, либо прорезываются поздно и уже полностью уничтоженные кариесом, либо являются ретинированными - вросшими в череп в горизонтальном положении, что требует челюстно-лицевой хирургии (удаления данных зубов выстукиванием на протяжении часа и более с последующим наложением швов, выдачей больничного листа и курсом антибиотиков). Почему это происходит? Потому что мы более не употребляем столько твердой пищи, как наши предки. Эволюция решила, что нам просто не нужно 32 зуба. Но есть и ещё одна причина, почему у нас растёт меньше зубов - привычка давать младенцу соску. Из-за неё челюсть формируется маленькой, всё чаще те же зубы-четвёрки (в народе - «клыки») вырастают вторым рядом и их нужно удалять или выкладывать баснословную сумму на исправление этого дефекта брекетами. Врачи предсказывают, что у людей будущего будет примерно 24 зуба. Но есть и хорошая новость: по мнению британских врачей с уменьшением количества зубов изменится и размер кишечника: пищеварительный тракт станет короче, организм будет всасывать меньше жиров и сахарозы, что станет естественной защитой от ожирения. Ура! Жаль, не на наш век придётся!
6. Полная устойчивость к болезням
Челровек будущего может перестать болеть. / Фото: medboli.ru
Эволюция перебирает варианты, чтобы создать максимально адаптированное к окружающему миру существо. Век назад человека убивал грипп, но переболевшие и выздоровевшие люди передавали антитела потомству. То же самое происходит и сейчас, но уже с более сложными болезнями. В этом помогает и вакцинация (те же советские прививки БЦЖ - отличный пример), которая искусственно даёт организму оружие против болезней, передающееся потомству. Врачи заметили, что в странах третьего мира, где распространена малярия ввиду очень низкой осведомлённости о том, как опасная болезнь передаётся, в 21 веке наблюдается рост генетической мутации, которая даёт организму антитела к малярии. Врачи уже сейчас говорят о том, что перекрёстный иммунитет, который возникает у людей после пандемии коронавируса, приведёт к тому, что люди через несколько десятилетий будут в десятки раз реже болеть ОРИ. С большой вероятностью исчезнет ВИЧ, а вот относительно исчезновения рака и возникновения вакцины от него врачи пессимистичны: очень часто рак - результат психосоматики.
7. Роботизированные тела
Технологии супербыстро ведут к созданию роботизированных людей. / Фото: politeka.net
Могли мы представить в конце 1980-х, какие смартфоны будут у каждого в кармане сейчас? Нет. А нейропротезы, которые сейчас уже реальность, могли ли мы тогда представить? Тоже нет. Технологии чейчас развиваются стремительно. Утраченная конечность заменяется нейропротезом, который управляется нашим мозгом. Да, сейчас они всё ещё стоят дорого и доступны богатым людям, но всё чаще сбор через соцсеть помогает получить такой протез нуждающемуся. С каждым годом цены на нейропротезы становятся ниже. Скоро они будут доступны буквально каждому, войдут в страховку. А через лет сто можно будет пересаживать, печатать, внедрять любые ограны. Кроме мозга. Замена мозга не станет доступна, как уверены врачи, никогда. Стоп! Если станет возможной замена мозга, то это автоматичеки будет означать, что вам станет доступна... ПЕРЕСАДКА ТЕЛА!
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