Приветствия бывают смешными и странными: как здороваются люди в разных странах

Такие противоречивые и одновременно простые приветствия у разных народов.

Рукопожатие

Наиболее распространенный в мире способ приветствия — это пожимание рук. /Фото: visalcomunicacao.com

2. Особое тибетское приветствие

В Тибете никто не удивляется и не обижается на высунутый язык. /Фото: tengrinews.kz

3. Приветствие в Конго

Конго имеет свой особый способ выразить расположение другому человеку. /Фото: cn15.nevsedoma.com.ua

4. Поздороваться или оскорбить?

Особое выражение своего хорошего расположения. /Фото: tcc.com.ua

5. Поцелуи

Поцелуи бывают дружескими, а могут стать причиной конфликта. /Фото: rtlnieuws.nl

6. «Привет» по-филиппински

На Филиппинах с близкими людьми здороваются особенным образом. /Фото: cdn.elenaruvel.com

7. Дружелюбие Африки

Африка — земля контрастов. /Фото: c4photosafaris.com

8. Японские традиции

Традиции в Японии сохраняются уже много лет. /Фото: pustunchik.ua

9. Новая Зеландия удивляет

В Новой Зеландии традиционное приветствие поражает своей поэтичностью и романтизмом. /Фото: portustravel.tur.ar