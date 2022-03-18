Опасная профессия: 5 журналистов, погибших из-за своей деятельности

Слева: Влад Листьев, справа: Артем Боровик.
Журналистика сегодня - одна из опасных профессией. Многие репортеры, обозреватели и корреспонденты поплатились жизнью в попытках докопаться до правды. 15 декабря в России отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
Владислав Листьев
Владислав Листьев тележурналист, телеведущий, глава телеканала ОРТ. | Фото: vignette2.wikia.nocookie.net.
Владислав Листьев считается лицом постсоветского телевидения. С его подачи на экране появилось множество передач, которые популярны до сих пор. Влад Листьев стал легендой в своей профессии еще при жизни.
1 марта 1995 года Владислав Николаевич возвращался домой со съемок передачи «Час Пик». Киллер поджидал его в подъезде дома. Телеведущий был убит двумя выстрелами: в спину и в голову. Следствие длилось 14 лет, но не дало никаких результатов. В 2010 году по этому делу истек срок давности.
Артем Боровик
Журналист, президент издательского холдинга «Совершенно секретно» Артем Боровик. | Фото: worldrusnews.ru.
Артем Боровик являлся президентом холдинга «Совершенно секретно». Его печатные и телевизионные материалы освещали громкие коррупционные скандалы, открыто критиковали действия российской армии в Чечне, обличали публичных персон.
Сам Артем Генрихович начинал свою профессиональную деятельность в таких советских изданиях, как «Огонек», «Советская Россия». Он также совершил несколько поездок в Афганистан, после чего написал книгу «Спрятанная война», посвященную боевым действиям в стране.
Журналист погиб в 2000 году в авиакатастрофе. На борту самолета Як-40, следовавшего по рейсу Москва-Киев, находилось 9 человек. Не выжил никто. Сотрудники холдинга «Совершенно секретно» провели свое расследование и пришли к выводу, что самолет упал из-за внешнего воздействия. Но, по официальной версии, причиной стала ошибка пилота.
Пол Хлебников
Пол Хлебников - главный редактор русской версии журнала Forbes. | Фото: altervision.org.
Пола Хлебникова знали как американского журналиста русского происхождения. Он занимал пост главного редактора русской версии журнала Forbes. Пол Хлебников опубликовал немало обличительных статей в адрес Бориса Березовского, представителей российской элиты, родственников президента Узбекистана.
Пули настигли журналиста 9 июля 2004 года в Москве, когда Хлебников выходил из редакции. По дороге в больницу журналист скончался. Он успел сказать, что не знал стрелявших в него. Обвинение предъявили уроженцам Чечни, но в 2006 году приговор был отменен. Дело все еще не раскрыто.
Анна Политковская
Российская журналистка и общественный деятель Анна Политковская. | Фото: max-pix.com.
Журналистка Анна Политковская многократно выезжала на места боевых действий в Чечне, а затем публиковала разоблачительные материалы. Она критиковала и чеченскую, и российскую власть. Многие ее книги, посвященные вооруженному конфликту, переведены на иностранные языки.
В 2006 году, будучи обозревателем издания «Новая газета», Политковская активизировала свою деятельность в связи с предстоящими выборами. Ее застрелили 7 октября того же года. Следствию удалось установить исполнителей и соучастников преступления. Ими стали экс-милиционер, полковник МВД, чеченский «авторитет». Заказчик убийства не найден.
Наталья Эстемирова
Журналистка и общественный деятель Наталья Эстемирова. | Фото: altervision.org.
Наталья Эстемирова работала учителем, а в 1998 году занялась журналисткой деятельностью. С 2000 года она стала сотрудницей Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном. Женщина боролась с практикой пыток в следственных изоляторах, фальсификацией уголовных дел.
15 июля 2009 года ее похитили. Двое свидетелей видели, как Эстемирову заталкивали в машину неизвестные. Вечером тело журналистки было обнаружено в лесополосе в 100 метрах от трассы, недалеко от села Гази-Юрт (Ингушетия).
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