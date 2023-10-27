Кем лучше быть, ханом или султаном: Всё, что нужно знать о титулах, чтобы понимать сериалы

После просмотра сериалов, фильмов и мультфильмов с восточной тематикой в какой-то момент задаёшься вопросом: а чем, собственно, различаются между собой восточные титулы? Чем султан лучше или хуже эмира, а халиф — падишаха? Кто из них, условно говоря, король, а кто граф? Что же, в этом отношении всё одновременно просто и сложно, но понять возможно.
Шейх, шах и падишах
У термина «шейх» (в буквальном переводе — «старец» или «старейшина») несколько значений. Во-первых, так именуют всякого видного арабского богослова-мусульманина. Во-вторых, это название вождей арабских племён. В-третьих, так могут называть лидера мусульманской организации. Любой эмир (о них позже) также является шейхом по умолчанию.
Иранский шах-фотограф Насер ад-Дин.
Дойдя до Ирана, слово «шейх» превратилось в «шах» и стало синонимом «царя». На его основе появилось и более сложное персидское слово — «шахиншах», то есть «царь царей» — правитель, которому вассальны правители принуждённых к покорности земель. Иранцы имели огромное культурное влияние на турков, и турки переняли из Ирана слово «шах», но «шахиншах» их коробил — им казалось, что царём царей можно звать только Аллаха. Так что для человека, который получал дань от других правителей, придумали новый термин, «падишах» — то есть «господин над царями».
Такой титул носил, например, султан Мехмед Завоеватель, сюзерен знаменитого валашского князя Влада Цепеша (впрочем, Влад против него довольно рано взбунтовался).
Портрет Мехмеда Завоевателя, противника Влада Цепеша.
Султан
Само слово «султан» изначально обозначало не конкретного человека, а власть как таковую. В таком значении можно найти это слово в Коране. Позже султаном стали звать именно светского правителя, в противоположность религиозному лидеру — имаму. Фактически ввели его в постоянное употребление, по видимости, сельджуки (одни из предков современных турков) — завоевав множество земель, они заставили великого халифа, который считался главным лидером мусульман, признать своего предводителя «султаном», то есть представителем халифской власти. Этот шаг давал правлению султана видимость законности.
Когда султанат сельджуков распался на несколько разных государств, во всех этих новых странах сохранялся титул султана как светского правителя. Кроме того, султаны существовали в арабском Египте и тех землях Индии, где правили пришлые мусульманские династии. Так, например, одна из самых известных правительниц Индии царица Разия носила именно титул султана.
Кадр из сериала «Великолепный век». Султан Сулейман.
В Казахском ханстве султанами называли подчинённых хану князей. Титул этот был ненаследственном: султанов избирали. Но только из числа потомков старшего сына Чингисхана. После завоевания Россией должность султана стала наследуемой и каждый султан был записан чиновником двенадцатого класса. Султаны управляли волостями и отчитывались о них.
Эмир и мирза
Арабское по происхождению, слово «эмир» означает буквально «вождь, предводитель». Его обычно соотносят с русским словом «князь». Эмир традиционно не только светский правитель, но и предводитель собственных войск. Эмиры долго правили в Испании, вплоть до Реконкисты — обратного завоевания Испании христианами. После их правления осталось множество прекрасных памятников архитектуры, а пришедшая с эмирами арабская поэзия повлияла на развитие испанского романса — разновидности стихотворной формы.
Испанская марка, посвящённая эмиру Абд ар-Рахману II.
Слово «мирза» — аристократический титул, распространённый у тюркоязычных народов бывшей Российской Империи — происходит именно от «эмира», это сокращение выражения «сын эмира» («эмир заде»). А распространённое в европейских языках слово «адмирал» — искажение арабского титула «амир аль-бахр» (»повелитель моря», «морской предводитель»).
Халиф, хан и каган
Несмотря на похожее (на русском языке) начало, титулы халифа и хана никак не связаны друг с другом. «Халиф» переводится с арабского как «наместник», и это изначально высший возможный титул у мусульман, поскольку подразумевает, что его обладатель — наместник самого пророка Мухаммеда. Изначально халифов выбирали, но после гражданской войны в самом первом халифате титул стал наследственным.
У разных мусульманских народов — разное отношение к этому титулу, так что единой формулы, кого и как называют «халифом», вывести невозможно. Самый знаменитый у европейцев халиф — Харун ар-Рашид, правивший в Багдаде в конце восьмого — начале девятого века. Он способствовал просвещению и поддерживал искусства, но в легенды вошёл как правитель, который переодевался простолюдином и ходил по базарам, чтобы узнать, что о нём думает народ.
Иллюстрация к сказке Гауфа «Халиф-аист».
«Хан» — это тюрко-монгольский титул, который изначально носили вожди племён. После распада Монгольской империи титул хана стал равнозначен титулу царя, его носили правители государств, входивших в состав империи. Как правило, изначально это были потомки Чингисхана. В Иране ханом называли правителя области. От хана происходит титул «каган», что означает «хан ханов» — и потому равнозначен «шахиншаху» или «падишаху». Интересно, что ханом считался и османский султан. Но турецкие султаны вообще любили коллекционировать громкие титулы.
Визирь и кади
В восточных сказках и исторических фильмах часто можно услышать ещё титулы «визирь» и «кади». Буквальное значение слова «визирь» — «носильщик тяжестей»; считается, что визирь — это человек, который помогает переносить своему государю бремя власти. Естественно, визирей у правителя должно быть несколько; фактически, это термин, примерно равнозначный европейскому «министру». Именно от слова «визирь» происходит название шахматной фигуры — ферзя.
Кадр из сериала «Великолепный век». Визирь Ибрагим-паша.
«Кади» переводится как «судья». Это чиновничья должность, на неё назначали правители или выбранные ими верховные кади. Со временем обязанности кади расширялись, и фактически так могли называть чиновников с очень разными должностными обязанностями. От слова «кади» происходит название мэров в испанском языке — «алькальд».
Текст: Лилит Мазикина
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