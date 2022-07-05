3 секретных фрукта на ночь восстановят позвоночник и добавят сил

Раскроем еще одну тайну, позволяющую эффективно и быстро восстановить силы, уменьшить боль в спине после интенсивной тренировки. Для этого понадобится всего 3 фрукта.







Секреты прибавления сил и уменьшения нагрузки на мышцы и позвоночник сохранились с давних времен. Раскрыть их удалось тренерам спортсменам и самим олимпийцам. С тех пор они передаются из поколения в поколение. Сегодня мы раскроем еще одну тайну, позволяющую эффективно и быстро восстановить силы, уменьшить боль в спине после интенсивной тренировки. Для этого понадобится всего 3 фрукта.



Для того чтобы каждое утро просыпаться полными сил и энергии достаточно ежедневно перед сном употреблять смесь из трех ингредиентов: чернослива, кураги и инжира. Длительность курса составляет 1.5 месяца.



Оптимальное соотношение пропорций:



5 шт. кураги;

1 крупный инжир;

1 шт. чернослива (обязательно вяленого!).



В чем же секрет этой витаминной смеси? Все эти высушенные фрукты содержат вещества, способствующие восстановлению тканей мягких межпозвонковых дисков. Регулярное употребление продуктов позволит улучшить упругость и устойчивость позвоночника без необходимости проведения мануальной коррекции.



Обратите внимание, по отдельности данные ингредиенты не имеют такой силы, как в комплексе.

В чем сила каждого фрукта

Инжир

Курага

Чернослив