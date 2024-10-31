Фотографии, сделанные во время путешествия Дуга Смита в 1988 году по Грузии

Крепость Ананури, расположенная в 70 км от Тбилиси.
Грузия в СССР была одной из самых успешных и процветающих республик. В 1970-х годах Грузии побывал иностранный корреспондент и путешественник Дуг Смит. Фотографии, которые он сделал во время своей поездки, позволяют представить, как жили в Грузии в то время.
1. Памятник Сталину из окна магазина
Вид памятника Сталину из окна магазина на центральной площади.
2. Дом-музей Сталина
Дом-музей Сталина в Гори.
3. Вход в Дом-музей Сталина
Главный вход в Дом-музей Сталина в Гори.
4. Выставка подарков Сталину
Выставка подарков Сталину в Доме-музее Сталина в Гори.
5. Инкрустированный портрет Сталина
Инкрустированный портрет Сталина в Доме-музее Сталина в Гори.
6. Монумент Победы
Монумент Победы в одном из парков в Гори.
7. Могила матери Сталина
Надгробный камень на могиле матери Сталина.
8. Памятник Сталину
Памятник Сталину у входа в научно-исследовательский институт в Гори.
9. Портрет Сталина
Портрет Сталина в доме-музее Сталина в Гори.
10. Выпечка хлеба
Грузинская женщина за выпечкой хлеба.
11. Крепость Ананури
Крепость Ананури расположенная в 70 км от Тбилиси.
12. Памятник Георгию Саакадзе
Памятник Георгию Саакадзе в Каспи.
13. Православная Церковь
Купол Грузинской Православной Церкви.
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