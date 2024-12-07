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Лайфхаки, которые решат любые проблемы с обувью

Наверное, нет ни одной женщины, которая бы никогда не имела проблем хотя бы с одной парой своей обуви. Мы собрали 6 распространенных неприятностей, которые она может причинить, и нашли для них простые домашние решения
       


Наверное, нет ни одной женщины, которая бы никогда не имела проблем хотя бы с одной парой своей обуви.

Мы собрали шесть самых распространенных неприятностей, которые она может причинить, и нашли для них простые домашние решения:

1. «Скрипучая» обувь


 
Если новые туфли раздражают вас своим поскрипыванием во время ходьбы, воспользуйтесь детской присыпкой. Достаточно будет посыпать ею обувь под стелькой или на подошве.

2. Неприятный запах



Чтобы освежить обувь, положите в нее на ночь пакетики черного чая. Утром вы убедитесь, что неприятного запаха как и не бывало.

3. Грязные белые кеды



Что сделать, дабы вернуть им белизну? Смешайте пищевую соду с моющим средством для посуды. С помощью щеточки почистите смесью ткань (также можно почистить с ее помощью резиновую подошву).

4. Боль от высоких каблуков



Если ваши ноги быстро устают от высоких каблуков, попробуйте следующий способ: оберните средний и безымянный пальцы у стоп пластырем. Зачем? В этих местах проходит нерв, при ущемлении которого и появляется боль. Если вы обернете это место пластырем, то уменьшите давление на него и сможете дольше наслаждаться высокими каблуками.

5. Недостаток блеска



Если ваши кожаные туфли недостаточно блестят, вотрите в них небольшое количество лосьона для тела – он придаст обуви нежный блеск.

6. Слишком тесная обувь



Как максимально быстро разносить новые туфли, которые немного жмут? Наденьте грубые, мокрые носки, затем на них тесную обувь и походите так некоторое время по квартире. Эффект будет заметен незамедлительно.
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