Лайфхаки, которые решат любые проблемы с обувью

Наверное, нет ни одной женщины, которая бы никогда не имела проблем хотя бы с одной парой своей обуви. Мы собрали 6 распространенных неприятностей, которые она может причинить, и нашли для них простые домашние решения







Наверное, нет ни одной женщины, которая бы никогда не имела проблем хотя бы с одной парой своей обуви.

1. «Скрипучая» обувь

2. Неприятный запах

3. Грязные белые кеды

4. Боль от высоких каблуков

5. Недостаток блеска

6. Слишком тесная обувь

Мы собрали шесть самых распространенных неприятностей, которые она может причинить, и нашли для них простые домашние решения:Если новые туфли раздражают вас своим поскрипыванием во время ходьбы, воспользуйтесь детской присыпкой. Достаточно будет посыпать ею обувь под стелькой или на подошве.Чтобы освежить обувь, положите в нее на ночь пакетики черного чая. Утром вы убедитесь, что неприятного запаха как и не бывало.Что сделать, дабы вернуть им белизну? Смешайте пищевую соду с моющим средством для посуды. С помощью щеточки почистите смесью ткань (также можно почистить с ее помощью резиновую подошву).Если ваши ноги быстро устают от высоких каблуков, попробуйте следующий способ: оберните средний и безымянный пальцы у стоп пластырем. Зачем? В этих местах проходит нерв, при ущемлении которого и появляется боль. Если вы обернете это место пластырем, то уменьшите давление на него и сможете дольше наслаждаться высокими каблуками.Если ваши кожаные туфли недостаточно блестят, вотрите в них небольшое количество лосьона для тела – он придаст обуви нежный блеск.Как максимально быстро разносить новые туфли, которые немного жмут? Наденьте грубые, мокрые носки, затем на них тесную обувь и походите так некоторое время по квартире. Эффект будет заметен незамедлительно.