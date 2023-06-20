Дельфины – уникальные жители планеты Земля, права которых подтвердили несколько стран

К дельфинам человек всегда испытывал особенные чувства, выделяя этих млекопитающих из всего животного царства. Особенный ум и доброжелательность, их загадочный язык и способность взаимопонимания вызывают наше уважение. Последние исследования их интеллекта и способов общения привели к тому, что в некоторых странах на законодательном уровне дельфинов признали личностями, обладающими самосознанием и чувствами и, соответственно, запретили их убийство, отлов и дрессировку.
«Морские люди» и помощники богов
В древности о дельфинах были сложены десятки легенд. Разные народы, соприкасающиеся с этими удивительными созданиями, наделяли их в мифах чудесными способностями. Практически в любом эпосе есть история о том, что дельфины – это люди, волею богов превращенные в морских обитателей. В древнегреческой легенде, например, это сделал Дионис, после того, как морские пираты попытались захватить его, приняв за человека. У этрусков и римлян дельфин символизировал путешествие души через море смерти в загробную страну. И конечно, же, многочисленные легенды рассказывают о том, как дельфины спасали людей и героев из морской пучины. А один из дельфинов помог Посейдону найти его любимую – Амфитриту, спрятавшуюся на самом краю света в глубинах океана, и за это могущественный бог морей вознес своего помощника на небо, где с тех пор сияет созвездие Дельфина.
Римские мозаики с дельфинами
Подводные певцы
Удивительные результаты были получены при исследовании звуков, издаваемых дельфинами. Диапазон этих сигналов гораздо богаче чем у человека – наше звуковое общение происходит в полосе частот до 20 кГц (музыканты способны различать до 40 кГц), а у дельфинов этот «потолок» поднят до 300 кГц. Кроме того, уровней организации речи у них столько же сколько у нас – шесть. В человеческой речи выделяют звук, слог, слово, фразу, абзац и контекст, а на какие именно смысловые уровни делится «разговор» дельфинов, мы не знаем, но то, что их свист – это не просто набор звуков, очевидно. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского Института поиска внеземного разума. Частотный анализ дельфиньих «песен» говорит о том, что перед нами – не случайный набор звуков, а сигнал, несущий примерно столько же информации, что и человеческая речь. Для примера, «разговор» мартышек, проанализированный таким же способом, показывает лишь небольшое отклонение от хаотичных звуков. Считается, что дельфины из разных мест даже говорят на своих «диалектах». В их свисте ученые выделили личные обращения, соответствующие именам людей.
«Пение» дельфинов – это не просто набор звуков
Богатые эмоции
Еще одна черта, несомненно импонирующая человеку – это эмоциональность дельфинов. Живущие в стае животные без раздумий бросаются на помощь друг другу. Одним из основных инстинктов является выталкивание на поверхность слабого собрата. Это жизненно важно для морских жителей, которые дышат воздухом и под водой могут находиться 15-20 минут. Именно так семья помогает только что родившемуся детенышу и, возможно, что иногда этот инстинкт срабатывает и в отношении людей, беспомощно барахтающихся в воде. Хотя сегодня, изучив поведение дельфинов более внимательно, люди начинают склоняться к мысли о более осознанных действиях наших морских собратьев.
Дельфины изучают тигренка в сафари-парке в Женьшене, Китай.
Дельфины, вероятно, самые дружелюбные из диких животных. Они очень любопытны и находят контакт не только с человеком, но и с другими обитателями зоопарков и океанариумов. Особенные эмоции у них вызывают беременные женщины. Работники парков и дрессировщики уверены, что, общаясь с помощью ультразвука, дельфины всегда точно чувствуют зарождающуюся жизнь. Рассказывают, что их реакция на женщин, ждущих ребенка, всегда отличается от обычной. То, поведение, которое умные животные демонстрируют при этом, иначе как радостью назвать трудно.
Дельфин и беременная женщина у берега Икстапы, Мексика
Право на жизнь
Дельфины с давних времен настолько поражают воображение человека, что современные правозащитники задумались о придании им особого статуса. В принципе, первый подобный прецедент произошел еще в начале XX века в Новой Зеландии. Дельфин Пелорус Джек из-за своего удивительного поведения стал предметом научных исследований и местной достопримечательностью. По рассказам жителей, крупный серый дельфин необычно светлой окраски впервые выплыл к кораблям в 1888 году. Матросы судна «Brindle» хотели загарпунить его, но вмешалась жена капитана, и животное пощадили. С тех пор дельфин ежедневно в течение двадцати лет сопровождал все крупные суда, проходившие через узкий пролив Кука на участке в 6 миль.
Пелорус Джек – самый известный в начале XX века дельфин-лоцман
Выполнял ли он функции лоцмана или просто резвился рядом с кораблями, ученые точно не установили. Они дали несколько возможных объяснений необычному поведению дикого морского обитателя, но все местные жители, конечно, были уверены, что верный дельфин – это их помощник. Особенно утвердились в этой мысли после того, как в 1904 году с борта судна «Пингвин» по Джеку выстрелили. Дельфин пропал на несколько недель, затем вернулся и по-прежнему провожал все корабли кроме «Пингвина». Когда через несколько лет «Пингвин» потерпел крушение, это, конечно, приписали мести обиженного «лоцмана». Но к тому времени дельфин уже пользовался «правом неприкосновенности». После выстрела, возмутившего всех, по просьбам жителей колонии губернатором был принят закон об охране удивительного животного. Так что Пелорус Джек стал первым дельфином в истории, взятым под охрану правительством. Причем он защищался не как редкое животное, а как существо, проявившее свой особенный характер и доброжелательность к людям.
В приюте кормят 10-дневного дельфиненка, потерявшего маму
Сегодня законодатели идут гораздо дальше. На сегодняшний день права дельфинов признаны в четырех странах. Коста-Рика, Венгрия, Чили и Индия подтвердили, что считают этих морских животных «личностью или человеком иного происхождения, чем homo sapiens». А раз дельфины – это личности, то убивать их – преступление, а содержание в неволе – рабство. Так что в этих странах запрещено их удерживать в дельфинариях и заставлять прыгать на потеху публике. Кстати, дельфинарии запрещены уже во многих странах.
В России подобная точка зрения пока еще находится в стадии обсуждения, но в 2017 году на культурном форуме в Санкт-Петербурге была составлена «Декларация о правах и свободах дельфинов и китов». В ней, в частности, сказано, что «Все дельфины и киты являются (не человеческими) личностями, обладающими самосознанием, наделенными разумом и чувствами». Инициаторами этого документа стали российские ученые-исследователи китообразных. Документ собрал несколько десятков тысяч подписей. Конечно, от декларации до закона еще очень долгий путь, но первый шаг наша страна уже в этом направлении сделала. Пока же, артисты многочисленных черноморских дельфинариев, отработав по полной тяжелый туристический сезон, готовы к своему заслуженному зимнему отдыху, который, правда, им еще не гарантирован Конституцией.
Дельфины – уникальные жители нашей планеты
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