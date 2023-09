Как из-за болезни одного единственного человека появилась классическая ковбойская шляпа

Джон Бэттерсон Стетсон. |Фото: mavink.com.

Что только не носили на головах американцы... |Фото: izhevsk.ru.

Американские переселенцы XIX века. |Фото: fishki.net.

Собственно Хозяин равнин. |Фото: shopozz.ru.

Шляпа Стетсона стала частью культурного кода США. ¦Фото: grandgames.net.

Когда речь заходит о Диком Западе и ковбоях, то люди сразу же вспоминают образ конного всадника в шляпе с широкими полями. Однако, не каждый знает о том , что в действительности классическая ковбойская шляпа появилась и набрала популярность далеко не сразу. Хотя история ее появления действительно была теснейшим образом связана с движением американцев на Запад. А еще с болезнью одного выдающегося человека.5 мая 1830 года на свет появился Джон Бэттерсон Стетсон. Родился мальчик в семье американского предпринимателя, занимавшегося производством шляп. Крупных шляпных предприятий в те годы в Америке не существовало. Занимались изготовлением головных уборов или небольшие мануфактуры, или отдельные мастера-ремесленники. Джон Бэттерсон Стетсон был 8 из 12 ребенком в семье. Стетсону на роду было написано связать свою жизнь со шляпным бизнесом. Будучи еще совсем пацаном, Джон начал помогать отцу, однако в возрасте двадцати с лишним лет жирную точку в жизни молодого человека приготовился поставить страшный диагноз – туберкулез.Как раз в те годы началось освоение Дикого Запада. Американцы рвались на запад за золотом, серебром, пушниной и новыми землями под сельское хозяйство. Родители Стетсона решили «отослать» молодого человека из родного северо-восточного Нью-Джерси в теплые и сухие края Запада. Напомним, что в те времена небезосновательно считалось, что сухой климат помогает продлить и облегчить жизнь больных туберкулезом. Впрочем, сам Джон Бэттерсон не слишком-то и сопротивлялся, так как будучи молодым мужчиной рвался за приключениями и романтикойОказавшись в конце 1850-х годов на Диком Западе, Стетсон много общался с местными трудягами: ковбоями, фермерами, старателями, охотниками. Будучи профессиональным шляпником, молодой человек сразу же обратил внимание, что за редким исключением головные уборы, носимые переселенцами, мало подходят для сурового и переменчивого климата обширного запада Северной Америки. Здесь тебе и бескрайние пустыни с палящим солнцем, и холодные горные долины, покрытые хвойными лесами. Переселенцы же носили самые разные головные уборы от традиционных южных соломенных шляп с полями до меховых и войлочных шапок. Как профессионал, Стетсон подмечал в каждом из головных уборов местных жителей тот или иной недостаток.Прожив на Западе много лет, Стетсон вернулся на северо-восток страны в Филадельфию. Там в 1965 году потомственный шляпник основал новый бизнес с незатейливым названием «John B. Stetson». Тогда же предприниматель и изобретатель завершил разработку своего лучшего творения - универсальной всепогодной (по меркам Дикого Запада) шапки под названием «Хозяин равнин» (Boss of the Plains). Шляпа была сделана из фетра, имела высокую округлую тулью, вогнутую сверху и широченные подогнутые вверх поля. Каждая шляпа украшалась золотым теснением «John B. Stetson». Впрочем, в народе пафосное название «Boss of the Plains» так и не прижилось. Сами американцы принялись называть новые головные уборы просто «Stetson».Так как «Стетсон» был разработан профессиональным шляпником для совершенно конкретных нужд, новая фетровая шляпа с полями момента обрела невероятную популярность. Существует красивая легенда о том, что первый «Boss of the Plains» был продан ковбою. Так ли это на самом деле – сказать уже сложно. Тем не менее, уже меньше, чем через пять лет головной убор буквально покорил Запад Соединенных Штатов, а спустя некоторое время завоевал буквально всю страну, став, по сути, одни из национальных символов и клише США. В последствии «Стетсоны» стали носить не только ковбои и переселенцы, но также американские рейнджеры (сотрудники полиции), лесники и конечно же военные. Уже при жизни самого Стетсона, компания начала производить «Boss of the Plains» для армии США. Сам же предприниматель, несмотря на прогнозы врачей, прожил долгую жизнь и умер только в 1906 году.