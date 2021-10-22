Как замаскировать люки на даче: интересные идеи

Зачастую при планировании участка владельцы не задумываются о рациональном месторасположении люков. В результате довольно непривлекательные крышки канализации часто попадаются на глаза. Как это исправить?

Безусловно, комфортную дачу невозможно представить без системы водопровода и канализации. Также для обустройства и дома, и территории используется сложная коммуникационная сеть, инженерные магистрали. Для их технического обслуживания обязательно нужны специальные колодцы, которые закрываются люками.

Многие хозяева предпочитают избежать постоянного напоминания о том, что под землей находится целая система. Для этого используют различные средства (в т.ч и дорогие). Мы же предлагаем вам бюджетные варианты. Существует несколько способов декорирования, при их выборе нужно отталкиваться не только от внешнего вида, но и от удобства.

В любое время года доступ к коммуникациям должен быть свободным. Поэтому стоит тщательно продумать все детали будущей конструкции или элементов декора. Особое внимание уделите месторасположению колодца, высоте посадки конструкции и качественной характеристике материала, из которого сделана крышка.

Флористика

Если колодец расположен посреди газона, его можно задекорировать растениями, например, барбарисом, спиреей, лапчаткой, астильбой.

Конструкции

Разрастаясь, они с легкостью прикроют крышку люка. Кроме этого, можно посадить стефанандру (стелющийся кустарник). Это растение обладает декоративными побегами, которые и скроют люк.

На месте расположения канализационного люка можно соорудить облегченную пирамиду из стальных прутьев (арматуры). Чтобы деталь прослужила вам не один год, следует загрунтовать и покрасить все стальные элементы, а также детали крепления.

В дальнейшем пирамиду можно покрасить под цвет ландшафта или в тон других садовых сооружений. Вокруг готовой конструкции необходимо высадить любое любимое вьющееся растение, например, душистый горошек. Также для декора можно использовать разнообразные однолетники.

Другие виды маскировки

В качестве декора годятся крупные валуны или композиции из различных видов камней. Их можно приобрести в любом специализированном магазине. Это тот вариант, когда нет особо времени и желания проводить сложные подготовительные работы.

Такие композиции здорово смотрятся на фоне натуральной гальки или яркого цветника. Кстати, камни, уложенные на канализационные люки, вполне могут стать частью роскошной альпийской горки.