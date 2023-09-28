Африканские этнические мотивы и фэнтези на знойных картинах питерской художницы

В этносе, как ни в чем другом глубоко проявляется внутренний мир, философия бытия, вековые традиции и устои многих наций и народностей, живущих на планете. И сегодня хотелось бы познакомить читателя с колоритными произведениями художницы из Питера - Наталии Шатровой, работающей в этностиле и в других интереснейших направлениях изобразительного искусства. И нужно отметить, что весьма превосходно. Ведь на такой творческий эксперимент, когда мастер охватывает одновременно несколько жанров, решаются даже не все маститые художники-мужчины
«Звуки этно - живопись ветра»
Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.
Произведения искусства, созданные в этническом жанре, всегда привлекают к себе повышенный интерес у зрителя. Создаваемые художниками на протяжении не одного века, они дают возможность при помощи языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства познакомиться с особенностями и отличиями культур, быта, обычаев народов, живущих на земном шаре.
Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.
Этно относится к удивительному стилю, позволяющему в полной мере раскрыть достижения различных культур. И живя на такой огромной планете, каждому ее народу хотелось бы, чтобы почитались его духовные ценности и мировосприятие, образ мышления, а также самобытные традиции и обычаи.
Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.
И что наиболее ярко их может отразить, как ни этно-живопись, отличающаяся особым колоритом, красотой и конечно же специфическими приемами в изображении народных мотивов. Творческие работы питерской художницы Наталии Шатровой яркое тому подтверждение. Далекие миры, открывающиеся перед зрителем на ее картинах, увлекают его в самобытную культуру народов Африки, которой посвящены почти все работы мастера.
Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.
Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.
Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.
Фэнтези и метареализм Наталии Шатровой
Пишет Наталия и удивительные полотна в стиле фэнтези и метареализма. И, чтобы постигнуть созданное на полотнах художницей, необходимо проникнуться ее внутренним миром, ее философией, образным мышлением. Не зря ведь говорят: "Картина – это окно в мир художника".
Маска. Метареализм от Наталии Шатровой.
Поэтому многогранность особенностей характера Натальи выражается в такой же многогранной живописи, где можно увидеть хитросплетение разных измерений: реальности с иллюзиями. И каждое ее полотно - это прикосновение "к волшебству, к красоте, к Богу…"
Метареализм от Наталии Шатровой.
Грустный Арлекин. Метареализм от Наталии Шатровой.
Артисты после выступления. Метареализм от Наталии Шатровой.
Шахматы. Ожидание хода. Метареализм от Наталии Шатровой.
Немного о художнице
Наталия Шатрова - художница из Санкт-Петербурга.
Наталия Шатрова родом из Санкт-Петербурга. В свое время окончила реставрационно-художественное училище в родном городе. Потом были годы исканий себя в искусстве, а также своего уникального стиля. Однако, как человек творческий, эмоциональный и мечтательный, Наталия решила работать в различных направлениях одновременно и добилась немалых успехов. Что касается авторской техники, то работает художница исключительно на холстах, используя темперу и акрил, контурную краску, часто прибегая к техническим средствам левкаса - старинной технике.
Полнолуние в Санкт-Петербурге. Автор: Наталия Шатрова.
Этно, фэнтези, метареализм - вот три кита на которых держится творчество этой удивительной художницы, способной найти подход к любому зрителю. Сама она так говорит о своем творчестве: "Пытаюсь понять и осмыслить красоту и тайну созданного Богом мира. Переношу в свои работы то, что успела узнать о жизни."
Параллельные миры. Автор: Наталия Шатрова.
Шатрова - участница многочисленных всероссийских художественных форумов и экспозиций. И благодаря персональной выставке в Японии, (город Осака) в 1991 году приобрела всемирную славу. Сейчас ее работы находятся в крупных частных собраниях коллекционеров, что, впрочем, не удивительно.
Бонус
Вы, наверное, удивитесь, однако и это еще не все. Успешно работает художница и в сложной технике батика, и разрабатывает великолепные эскизы для витражей. И к чему не прикасается Наталья, везде чувствуется рука мастера. И, что на это скажешь - поистине многогранен и удивителен самобытный талант художницы из Питера.
Батик от Наталии Шатровой.
Батик от Наталии Шатровой.
Эскиз витража Автор: Наталия Шатрова.
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