Свои чужие: Почему старший сын Алена Делона считает отца бессердечным человеком

Ален Делон, голубоглазый красавец, завоевавший миллионы женских сердец, с лёгкостью заводил романы. Трое детей знаменитого актёра гордятся отцом и могут всегда рассчитывать на его помощь и поддержку, и лишь один, самый старший, горько усмехается в ответ на вопросы об отце. Он не может сказать ни одного доброго слова в адрес своего знаменитого папы, а когда его спрашивают, не сын ли он Алена Делона, отрицательно качает головой.
«Американская закуска»
Нико (Криста Пэффген). / Фото: www.akamaized.net
Кристу Пэффген весь мир знал под именем Нико. Очаровательная немецкая модель и певица никогда не страдала от отсутствия внимания со стороны мужчин. Её благосклонности добивали многие знаменитые музыканты и актёры. А сама Нико в 23 года совершенно потеряла голову от красавца Алена Делона. Они встретились на съёмках фильма «На ярком солнце» и были совершенно очарованы друг другом. Правда, позже оказалось, что это Нико была влюблена в него, а Делон просто развлекался.
Ален Делон. / Фото: www.fanpop.com
Впрочем, в то время певица даже не догадывалась о том, что является просто девушкой для мимолётного романа. Ведь звёздный актёр даже отправился вслед за ней в Америку. Когда же друзья спросили Алена Делона о его белокурой подруге, он ответил, что она для него просто «американская закуска».
Нико (Криста Пэффген). / Фото: www.pinimg.com
Впоследствии Ален Делон убеждал всех, что провёл с Нико всего одну ночь. Как бы там ни было, но через девять месяцев после этой ночи на свет появился Кристиан Аарон, малыш Ари. Нико сразу же сообщила Делону о рождении сына. Однако красавец-француз уже и думать забыл о немецкой красавице, которой увлёкся на короткое время. Он не собирался иметь никакого отношения ни к ней, ни к её ребёнку. Для него она перестала существовать в тот момент, когда они расстались. Нико же писала ему письма едва ли не каждый день. Правда, никогда их не отправляла.
Малыш Ари
Ари и Э. Уорхол. / Фото: www.gettyimages.com
Малыш всё время был с ней рядом на гастролях, его развлекали в свободное время коллеги и друзья матери. Однако настал момент, когда пребывание ребёнка рядом с матерью становилось опасным. Ари с любопытством первопроходца познавал мир и однажды едва не умер, проглотив таблетки, лежавшие на столе матери. Впрочем, и героиновая зависимость Нико не способствовала воспитанию сына.
Тогда певица и обратилась за помощью к матери Алена Делона, написав, что родила мальчика от её сына. Эдит Булонь через две недели была уже в Нью-Йорке. Стоило ей лишь увидеть четырёхлетнего Ари, как она сразу узнала в нём своего внука. Он был похож на Алена в этом же возрасте, как две капли воды. Вскоре самолёт уже уносил бабушку и внука во Францию.
Непризнанный сын
Ален Делон с мамой Эдит Булонь. / Фото: www.7days.ru
Эдит Булонь хотела усыновить мальчика, но не стала этого делать только потому, что тогда его отец стал бы считаться братом собственного сына. Тогда мальчика усыновил муж Эдит и отчим Алена Делона Поль Булонь.
Знаменитый актёр был категорически против не только усыновления, но самого нахождения мальчика в его семье. Это стало причиной его ссоры с матерью, затянувшейся на несколько лет. Вероятно, в Алене говорила ещё и обида. В своё время мать после развода с отцом отдала четырёхлетнего сына на воспитание в приёмную семью.
Кристиан Аарон Булонь (Christian Aaron Boulogne). / Фото: www.kino-teatr.ru
Однако Эдит не сдавалась. Она твёрдо решила воспитать внука, который как две капли воды походил на её сына. Бабушка полюбила внука с первого взгляда и была намерена воспитать его хорошим человеком. Поначалу она с жалостью относилась и к его матери, не препятствуя встречам Нико с сыном. Когда певица стала выпивать и подсела на наркотики, отношение к ней переменилось. Опасаясь плохого влияния Нико на Ари, Эдит Булонь стала прятать мальчика, а однажды Поль даже не открыл ей дверь. Отец же не проявлял никакого интереса к ребёнку, рождённому в результате случайной, как он говорил, связи с Нико.
Чужие люди
Ален Делон. / Фото: www.pinimg.com
Ален Делон категорически отказывался признавать своё отцовство, протестуя даже против проведения любых анализов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть родство с ребёнком. Он никогда не задавал родным никаких вопросов об Ари, не стремился даже его увидеть.
Когда разразился криминальный скандал после странного убийства телохранителя актёра, в котором подозревали самого Делона, бабушка, опасаясь мести, спрятала Ари в католическом колледже Сен-Луи. Мальчик провел в этом заведении долгих девять лет, подвергаясь унижениям, избиениям, испытывая голод и холод. Правда, он так и не решился рассказать бабушке о том, как плохо ему было в колледже.
Кристиан Аарон Булонь. / Фото: www.kino-teatr.ru
В 16 лет он вернулся в дом Эдит Булонь, стал работать помощником кондитера. Его часто спрашивали, не сын ли он Алена Делона, на которого он был очень похож. Если поначалу он радостно подтверждал своё родство с актёром, то позже стал его отрицать. Даже фамилию сменил на материнскую. Он хотел, чтобы отец относился к нему также, как к другим своим детям, но актёр по-прежнему не желал иметь к нему никакого отношения. Даже когда они встретились на похоронах Поля Булоня, Делон прямо сказал Ари, что они всего лишь приятели, не более того.
Когда Ари познакомился со своим сводным братом Энтони Делоном, подружиться им не удалось, слишком разными были их интересы.
Ари Булонь. / Фото: www.digita.media
Ещё вместе с матерью Ари успел попробовать наркотики, впадал в кому, едва не лишился жизни, однако бороться с зависимостью не стал. Перенёс инсульт, проходил реабилитацию в психиатрической клинике. И ни разу не дождался от своего отца даже простого человеческого участия. Он стал фотографом, снялся в нескольких фильмах.
Ари написал книгу мемуаров, однако позже признался, что сделала это не потому, что хотел воззвать к совести отца, а просто, чтобы получить приличный гонорар. Ари давно перестал ждать чего-то от человека, которого считает своим биологическим отцом. Особенно после того, как кто-то из общих знакомых передал ему все нелицеприятные слова, которые говорил актёр о Нико.
Ари Булонь. / Фото: www.linternaute.com
Но горький урок Ари Булонь усвоил на всю жизнь. Когда его подруга родила ему сына, от тут же официально признал себя отцом, чтобы избавить малыша от унижений и поисков правды.
Ари считает, что на самом деле его отец просто не умеет любить, поэтому одиночество разделяют с ним лишь его собаки.
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