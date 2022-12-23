5 звезд Голливуда, которые отказались от роли из-за собственных принципов

«Выбор ролей - дело принципа» - так могут сказать наши сегодняшние герои. Ведь это лишь начинающие актеры вынуждены хвататься за любую возможность засветиться на голубом экране. А вот именитые мастера могут позволить себе крутить носом и выбирать самые лакомые, на их взгляд, роли. Конечно, некоторыми движет желание получить более «жирное» в денежном плане предложение, других не устраивает соседство в одной студии с более популярными актерами, а третьи просто-напросто уже обещали свое звездное тело другому проекту. Так или иначе, давайте разбираться - в каких случаях работают принципы, а в каких - совершенно другие более приземленные причины.
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Сейчас знаменитая голливудская красотка может похвастаться собственным «Оскаром», который получила в 1999 году, а также многочисленными номинациями и положительными отзывами критиков. А могла бы заслужить эту премию и раньше, если бы приняла предложение сняться в драматическом фильме сценариста и режиссера Пола Томаса Андерсона «Ночи в стиле буги» (1997 год). Однако, как призналась актриса, она отказалась от этой роли по принципиальным соображениям - ей предстояло сыграть весьма раскрепощенную в сексуальном плане женщину, которая, к тому же, впоследствии становится наркоманкой.
Гвинет Пэлтроу смущало то, как на это посмотрит ее отец, известный режиссер и еврейский общественный деятель Брюс Пэлтроу. Актрисе на момент несостоявшихся съемок было не много-немало уже двадцать пять лет, и, тем не менее, она страшилась, что папа ее «убьет» за эту роль. Однако шли годы, и, вероятно, изменились и взгляды самой актрисы. Она занялась бизнесом и создала собственный бренд «Goop», в рамках которого сейчас продвигает собственные коллекции одежды, аксессуаров и духов. Одной из новинок этого года стали свечи, которые носят название «This smells like my vagina candle». Надо заметить, что на свечи с ароматом интимного места Гвинет был прямо таки ажиотажный спрос, несмотря на стоимость в 75 долларов, и актриса пообещала вскорости изготовить новую партию.
Надо заметить, что к этому моменту отец актрисы уже умер, так что по всей видимости страшиться папиного гнева уже не приходится.
Ким Кэттролл
Ким Кэттролл
Многим женщинам полюбилась четверка ироничных и самодостаточных американок из комедийно-драматического сериала «Секс в большом городе». Поклонники с нетерпением ждали каждой новой серии, а затем и выхода в свет полнометражных фильмов. Критики оценили его в полной мере, и престижные награды сыпались как из рога изобилия: 7 премий «Эмми», 8 премий «Золотой глобус» и 11 премий Гильдии киноактеров.
Однако, несмотря на очевидный успех и признание во всем мире, одна из актрис категорически отказалась от съемок в третьем фильме. Ким Кэттролл заявила, что причиной этому ее вражда с другой главной героиней, Сарой Джессикой Паркер. Хотя сама Паркер уверяет, что совершенно не была в курсе неприязненного отношения к ней Ким. Как бы то ни было, именно сложные отношения, по мнению актрисы, стали принципиальной причиной отказа от дальнейших съемок.
Но независимые источники видят совсем другую причину отказа. Ким Кэттролл не единожды заявляла, что недовольна необоснованно высокими гонорарами Сары Джессики Паркер. К тому же Паркер, как исполнительный продюсер, могла воздействовать на процесс съемок и вносить свои коррективы в видение того или иного сюжета. Так что настоящей причиной разрыва может быть чисто женское «раскомандовалась здесь!» и обычный житейский денежный вопрос.
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
«Пятьдесят оттенков серого» - роман английской писательницы Э.Л.Джеймс эротического толка, который разошелся тиражом более тридцати миллионов копий в 37 странах мира. Он был продан настолько быстро, что даже обогнал по скорости реализации даже романы о Гарри Поттере и знаменитую вампирскую сагу «Сумерки». За право его экранизировать боролись такие крупные кинокомпании, как «Sony Pictures», «Paramount», «Universal», «Warner Bros» и другие.
На расходы было выделено 40 миллионов долларов бюджета. Разумеется, кастинг на получение главных ролей был более чем жестким. Чарли Ханнэму удалось выбиться в тройку лидеров вместе с Робертом Паттинсоном и Дакотой Джонсоном. Как тогда заявлял Ханнэм, после встречи с главами студии он чувствовал себя невероятно заинтригованным и взволнованным. А после прочтения книги его волнения лишь только усилились. Однако уже 12 октября 2013 года, буквально за полтора месяца до начала больших съемок, студия объявила, что Ханнэм покинул фильм. Причем уже некоторые сцены были сняты.
Как впоследствии уверял актер, он отказался от участия в проекте из-за сильной занятости в проекте «Сыны анархии». Также однажды в одном из ранних интервью актер признался, что желает выборочно подходить к выбору ролей: «выбор, который я сделаю за следующие пять лет, определит ход моей карьеры». Так что пусть злые языки болтают, что Ханнэм испугался постельных сцен - действительно, принципиальное решение не сниматься в таком раскрученном, но при этом провальном с точки зрения художественной экранизации фильма (пять антипремий «Золотая малина») могли стоить парню карьеры.
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Часто артистам, чтоб мастерски вжиться в новую роль, необходимо познать на себе все перипетии главной героини. Однако это бывает иногда просто невозможно сделать по моральным причинам. Когда Энн Хэтэуэй в 2007 году предложили роль Эллисон Скотт в комедии «Немножко беременна», она была вынуждена отказаться. Ну не планировала она в ближайшее время познать все прелести материнства! А взять на себя ответственность по изображению хорошей мамочки не позволило воспитание.
Это же воспитание не допускало демонстрацию на камеру интимных частей тела. А продюсер, режиссер и сценарист этого фильма Джадд Апатоу в одном из интервью написал, что причиной отказа стали творческие разногласия. «Хэтэуэй отказалась сниматься из-за того, что не могла позволить нам использовать реальные кадры рожающих женщин для создания иллюзии ее родов». Так что порой в Голливуде и такое случается.
Уилл Смит
Уилл Смит
Возможно, фильм «Джанго освобожденный» получился бы совершенно с другим смыслом, если бы главную роль исполнил не Франко Неро, а Уилл Смит. Однако здесь снова столкнулись принципиальные противоречия. Квентин хотел снять фильм в стиле спагетти-вестерна, а вот Уилл Смит «хотел сделать величайшую историю любви, которую когда-либо видели афроамериканцы». По мнению режиссера, в итоговой сцене должно было произойти убийство «белого белым», что бы как раз и подчеркнуло бы смысл перемен эпохи Гражданской войны в США.
В результате актер отказался от исполнения роли, хотя впоследствии выражал свое восхищение получившимся фильмом. Вот так иногда неумение принять чужую точку зрения приводит к «пустым рукам»- Квентин Тарантино получил множество наград за эту работу, а вот Уилл Смит остался не у дел.
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