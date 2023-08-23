10 мистически исчезнувших цивилизаций

Верьте или нет, но человечество может исчезнуть в течение всего нескольких лет. И это будет не первый раз, когда значительная цивилизация просто пропадает с лица Земли. Культуры, правившие веками, уничтожались войнами, климатическими изменениями, болезнями, вторжениями варваров и даже вулканическими извержениями. А есть и такие цивилизации, исчезновение которых ученые просто не могут объяснить.



Кловис

Трипольская культура

Цивилизация долины Инда

Минойская цивилизация

Цивилизация майя

Микенская цивилизация

Цивилизация ольмеков

Набатейцы

Империя Аксум

Кхмеры