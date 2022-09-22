Резиденция графа Дракулы: как румынский замок Бран стал туристической достопримечательностью

Самая мистическая достопримечательность Румынии. /Фото: 100dorog.ru

Замок, который построили местные жители для защиты. /Фото: prosto-travel.ru

Так на самом деле выглядит дом, где жил Влад Цепеш на своей родине. /Фото: wikipedia.org

Внутренний двор замка с колодцем. /Фото: wikipedia.org