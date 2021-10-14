Чаще всего «солнышко любит» людей со светлой кожей и рыжими волосами. Сами обладатели веснушек редко бывают им рады, а зря – только посмотрите, как это красиво:
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Завораживающая красота веснушчатых людей
Чаще всего «солнышко любит» людей со светлой кожей и рыжими волосами. Сами обладатели веснушек редко бывают им рады, а зря – только посмотрите, как это красиво:
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