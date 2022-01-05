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Кулинарные трюки на каждый день

Низкий поклон тем женщинам, которые занимаются приготовлением еды самостоятельно, ограждая свою семью от полуфабрикатов и прочих вредных продуктов. Мы знаем, насколько это кропотливый труд: львиную долю времени занимает не только сам процесс готовки, но и поиск подходящих блюд, продуктов, а также новых способов их приготовления.

Чтобы хоть немного облегчить эту задачу, предлагаем вам, наши хозяюшки, несколько хитростей, которые помогут сэкономить драгоценное время и сделать ваши кулинарные шедевры еще вкуснее, а приготовление проще.

Чтобы скорлупа легко снималась с вареного яйца, добавьте в воду дольку лимона или половину чайной ложки соды.

Кулинарные трюки на каждый день

Что может испортить отварные домашние пельмешки? Только жесткое тесто. Тем, кто часто балует себя этим блюдом, советуем вооружиться стаканом холодной воды и в определенный момент влить воду в кипящие пельмени.

Кулинарные трюки на каждый день

Теперь не нужно бежать к соседке, чтобы одолжить яйцо для выпечки, отсутствие которого вы обнаружили в самый неподходящий момент. Его легко заменит половина спелого банана.

Кулинарные трюки на каждый день

Бывает, что в блюдо необходимо добавить несколько зубчиков, а то и головок чеснока. Чистить их — такая морока! Облегчит задачу микроволновка: поместите в нее чеснок и подержите его внутри 15 секунд при минимальной мощности. После этого шелуха очистится гораздо легче.

Кулинарные трюки на каждый день

Перед покупкой болгарского перца обратите внимание на количество камер на дне. Перец, у которого 3 камеры, слаще, его можно употреблять в чистом виде, а тот, у которого 4, — более упругий и горьковатый, он идеален для приготовления разных блюд.



Кулинарные трюки на каждый день

Зубная нить легко разрежет любую выпечку, в том числе и торт. Этот трюк подойдет и для сырого теста, например, сгодится в приготовлении булочек с корицей.

Кулинарные трюки на каждый день

Жареная картошка — частый ужин во многих семьях. Если ваша семья — не исключение, попробуйте сэкономить время и растительное масло, приготовив вот такую картошечку в духовке. Просто вымойте клубни, сделайте надрезы, сбрызните маслом, посолите и добавьте специи. 40 минут в духовке при 220 градусах — готово! В разрезы можно положить любую начинку: сало, сливочное масло или ломтики плавленого сыра.

Кулинарные трюки на каждый день

Чтобы не плакать от лука при нарезке, предварительно поместите его на 15 минут в морозилку.

Кулинарные трюки на каждый день

Из густого йогурта получится полезное и вкусное лакомство для детей. Поместите йогурт в кондитерский шприц и выдавите капельки на пергамент для выпечки. Всего 1 час в морозилке — и можно наслаждаться!Надеемся, мы помогли вам немного разгрести бытовые дела. Если эта статья пришлась вам по душе, делитесь полезной информацией с друзьями!

Кулинарные трюки на каждый день

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