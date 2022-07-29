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Профессии, которые технический прогресс оставил в далёком прошлом

Технический прогресс привёл к исчезновению целого ряда профессий, без которых раньше было невозможно представить повседневную жизнь. Нынешнее поколение даже не знает, что они когда-то существовали. Вот например:

Чтец, который развлекал рабочих, занимавшихся нудным ручным трудом

Профессии, которые технический прогресс оставил в далёком прошлом

Мальчики, выставлявшие сбитые кегли

Профессии, которые технический прогресс оставил в далёком прошлом

Человек-будильник

Профессии, которые технический прогресс оставил в далёком прошлом

Резчики льда

Профессии, которые технический прогресс оставил в далёком прошлом

Специалист, слушавший приближение вражеских самолётов

Профессии, которые технический прогресс оставил в далёком прошлом

Крысолов

Профессии, которые технический прогресс оставил в далёком прошлом

Фонарщик

Профессии, которые технический прогресс оставил в далёком прошлом

Молочник

Профессии, которые технический прогресс оставил в далёком прошлом

Плотовод

Профессии, которые технический прогресс оставил в далёком прошлом

Телефонистка

Профессии, которые технический прогресс оставил в далёком прошлом

Мальчик, подносящий порох

Профессии, которые технический прогресс оставил в далёком прошлом

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