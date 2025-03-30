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Люди, которые сделали уютный ремонт с любовью и без лишних затрат

Ремонт — крайне непростая затея, особенно, если не привлекать к этому профессионалов, а делать все своими руками. Но некоторые люди все же решаются на этот шаг и срывают куш, ведь, когда делаешь для себя, зачастую результат получается просто потрясающий.

«Я — одинокий мужчина и сам отремонтировал кухню»



«На переделку санузла ушло всего 2 дня и $ 200»



Вызывайте пожарных, потому что обои — огонь! © Dr-Lipschitz / Reddit«Мы решили обновить спальню, сделав в ней акцентную стену»



«Моя жена уехала на несколько дней в командировку, и я в своей гордыне подумал, что успею сделать ремонт в ее комнате.

Я не успел, но результат нам нравится»



«Обновили кухню всего за $ 800. Кстати, столешницу под мрамор я расписала сама»



Это шедевр!

«Нам с женихом не резрешили делать капитальный ремонт, поэтому мы попытались навести красоту своими силами. Покрасили стены и добавили шторы»



«Целый месяц делал веранду мечты по собственному проекту. Кошаки в восторге»



«Никакого опыта в ремонте у меня нет. Сам положил плитку. Работаю полный день, а по ночам занимался ремонтом. На это ушло 40 дней»



Обманываешь, что нет опыта никакого. Приходи ко мне и докажи.

«Живем тут 2,5 года, и я бесилась каждый раз, когда заходила в туалет»



«Мой первый дом. Переделал кухню»



«Превратил чердак в личный уголок для жены»



Никогда в жизни еще так не ревновала незнакомца к его собственной жене…

«Старому ремонту было 40 лет. Все сделал сам»



«Ненавижу тратить деньги. Когда можно сэкономить и сделать самому — я в деле. На все про все потратил $ 7 тыс.»



«Отправила папе фотку своего нового ремонта, а он начал ржать. Что не так-то?»



Блин, а я в восторге. Очень смело.

«Переделала туалет. Получилось вроде классно, но как будто чего-то не хватает»



Мне кажется, вашу проблему решить очень просто. Просто берем и нижнюю часть стены перекрашиваем в черный. Тогда комната станет визуально больше.

«Я мать в декрете. Надоело старье, хотелось чего-то свежего, а денег было в обрез. На все про все ушло три недели»



«Спустя два года наконец доделали ванную комнату»



«Фото гостиной до и после. Все предметы купил с рук»



«У меня нет фото до, но поверьте, это был сущий ужас. Долго сомневалась в процессе, но вот результат»



«Решила выйти из зоны комфорта и сделала ванную своей мечты»



«Арендовал для бабушки дом. Протекла труба, и мы решились сделать ремонт. Бабуля просила не тратиться и использовать неяркие цвета»


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