Люди, которые сделали уютный ремонт с любовью и без лишних затрат

Ремонт — крайне непростая затея, особенно, если не привлекать к этому профессионалов, а делать все своими руками. Но некоторые люди все же решаются на этот шаг и срывают куш, ведь, когда делаешь для себя, зачастую результат получается просто потрясающий.



«Я — одинокий мужчина и сам отремонтировал кухню»







«На переделку санузла ушло всего 2 дня и $ 200»







Вызывайте пожарных, потому что обои — огонь! © Dr-Lipschitz / Reddit«Мы решили обновить спальню, сделав в ней акцентную стену»







«Моя жена уехала на несколько дней в командировку, и я в своей гордыне подумал, что успею сделать ремонт в ее комнате.

Я не успел, но результат нам нравится»«Обновили кухню всего за $ 800. Кстати, столешницу под мрамор я расписала сама»Это шедевр!«Нам с женихом не резрешили делать капитальный ремонт, поэтому мы попытались навести красоту своими силами. Покрасили стены и добавили шторы»«Целый месяц делал веранду мечты по собственному проекту. Кошаки в восторге»«Никакого опыта в ремонте у меня нет. Сам положил плитку. Работаю полный день, а по ночам занимался ремонтом. На это ушло 40 дней»Обманываешь, что нет опыта никакого. Приходи ко мне и докажи.«Живем тут 2,5 года, и я бесилась каждый раз, когда заходила в туалет»«Мой первый дом. Переделал кухню»«Превратил чердак в личный уголок для жены»Никогда в жизни еще так не ревновала незнакомца к его собственной жене…«Старому ремонту было 40 лет. Все сделал сам»«Ненавижу тратить деньги. Когда можно сэкономить и сделать самому — я в деле. На все про все потратил $ 7 тыс.»«Отправила папе фотку своего нового ремонта, а он начал ржать. Что не так-то?»Блин, а я в восторге. Очень смело.«Переделала туалет. Получилось вроде классно, но как будто чего-то не хватает»Мне кажется, вашу проблему решить очень просто. Просто берем и нижнюю часть стены перекрашиваем в черный. Тогда комната станет визуально больше.«Я мать в декрете. Надоело старье, хотелось чего-то свежего, а денег было в обрез. На все про все ушло три недели»«Спустя два года наконец доделали ванную комнату»«Фото гостиной до и после. Все предметы купил с рук»«У меня нет фото до, но поверьте, это был сущий ужас. Долго сомневалась в процессе, но вот результат»«Решила выйти из зоны комфорта и сделала ванную своей мечты»«Арендовал для бабушки дом. Протекла труба, и мы решились сделать ремонт. Бабуля просила не тратиться и использовать неяркие цвета»