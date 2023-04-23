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7 занимательных фактов о самых знаменитых скульптурах

Глядя на памятники и скульптуры, признанные шедеврами мирового культурного наследия, зрители обычно испытывают восхищение и восторг. А ведь практически у каждого произведения есть какая-то загадка. В этом обзоре представлены знаменитые скульптуры, у каждой из которых есть своя интересная история.

7 занимательных фактов о самых знаменитых скульптурах

Косоглазый «Давид»


7 занимательных фактов о самых знаменитых скульптурах

«Давид» считается чуть ли не самой узнаваемой статуей в мире. Микеланджело Буанаротти создавал его из куска мрамора, который другой скульптор посчитал испорченным. К тому же, современные исследования показали, что Давид не так уж и совершенен. Оказывается, он косоглазый. Ученые сходятся во мнении, что скульптор намеренно «одарил» свое творение таким недостатком, тогда профиль Давида будет казаться идеальным с разных ракурсов.

Ложный поцелуй


7 занимательных фактов о самых знаменитых скульптурах

Первоначально Огюст Роден назвал эту статую «Франческа да Римини», ссылаясь на один из сюжетов «Божественной комедии» Данте. Известная итальянка влюбилась в младшего брата своего мужа Паоло. Когда они коротали вечер за чтением книги, в комнату ворвался ревнивый муж и убил обоих.
Критики переименовали скульптуру на «Поцелуй» в 1887 году. Но как такового прикосновения губ нет, т. е. влюбленные не совершили греха. К тому же Паоло держит книгу в руке.

Античные статуи были цветными


7 занимательных фактов о самых знаменитых скульптурах

До недавнего времени считалось, что древнегреческие и древнеримские статуи и белого мрамора были естественного цвета. Но современные технологии позволили утверждать, что скульптуры раскрашивали всеми цветами радуги. Спустя некоторое время краска слезала или выгорала под воздействием погодных условий.

Несовершенное совершенство


7 занимательных фактов о самых знаменитых скульптурах

В 1863 году французский консул и археолог Шарль Шампуазо обнаружил на острове Самофракия статую богини Ники. Считается, что скульптура была создана в честь побед греков на море. У статуи отсутствуют руки и голова. Предпринимались неоднократные попытки восстановить эти части тела статуи, но тогда терялось все величие Ники. В итоге все признали, что вся красота скульптуры богини Ники в ее несовершенстве.

Вещий сон


7 занимательных фактов о самых знаменитых скульптурах

Во время Отечественной войны 1812 года император Александр I отдал приказ вывезти из Петербурга все ценности, в том числе и памятник Петру I. Тогда же встречи с князем Голицыным, приближенным государя, добивался некто майор Батурин. Он сообщил князю, что каждую ночь видит один и тот же сон. На Сенатской площади медный всадник с ликом Петра сходит со своего постамента и отправляется к Александру I. Встречая государя, всадник произносит: «Пока я на месте, моему городу нечего опасаться». После того, как содержание сна дошло до ушей Александра I, статуя осталась на месте.

Самая многострадальная Русалочка


7 занимательных фактов о самых знаменитых скульптурах

Судьбу самой известной статуи Копенгагена «Русалочка» можно назвать такой же многострадальной, что и ее сказочного прототипа. Русалочку многократно пытались разрушить вандалы. Скульптуре отпиливали руку, дважды отламывали голову, обливали зеленой краской. К тому же, однажды на спине статуи «красовалась» надпись: «С 8 марта!»

Мраморная вуаль


7 занимательных фактов о самых знаменитых скульптурах

Когда Рафаэль Монти задумывал «Мраморную вуаль», он долго искал нужный камень. Дело в том, что скульптору необходима была двухслойная глыба. Монти мастерски работал, снимая слои. Более плотная текстура камня – это основа для скульптуры, а тонкий верхний слой стал вуалью. Выглядит невероятно реалистично, создается впечатление, что каменная вуаль вот-вот заколышется от легкого дуновения ветерка.

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