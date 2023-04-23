7 занимательных фактов о самых знаменитых скульптурах

Глядя на памятники и скульптуры, признанные шедеврами мирового культурного наследия, зрители обычно испытывают восхищение и восторг. А ведь практически у каждого произведения есть какая-то загадка. В этом обзоре представлены знаменитые скульптуры, у каждой из которых есть своя интересная история.
Косоглазый «Давид»
«Давид» считается чуть ли не самой узнаваемой статуей в мире. Микеланджело Буанаротти создавал его из куска мрамора, который другой скульптор посчитал испорченным. К тому же, современные исследования показали, что Давид не так уж и совершенен. Оказывается, он косоглазый. Ученые сходятся во мнении, что скульптор намеренно «одарил» свое творение таким недостатком, тогда профиль Давида будет казаться идеальным с разных ракурсов.
Ложный поцелуй
Первоначально Огюст Роден назвал эту статую «Франческа да Римини», ссылаясь на один из сюжетов «Божественной комедии» Данте. Известная итальянка влюбилась в младшего брата своего мужа Паоло. Когда они коротали вечер за чтением книги, в комнату ворвался ревнивый муж и убил обоих.
Критики переименовали скульптуру на «Поцелуй» в 1887 году. Но как такового прикосновения губ нет, т. е. влюбленные не совершили греха. К тому же Паоло держит книгу в руке.
Античные статуи были цветными
До недавнего времени считалось, что древнегреческие и древнеримские статуи и белого мрамора были естественного цвета. Но современные технологии позволили утверждать, что скульптуры раскрашивали всеми цветами радуги. Спустя некоторое время краска слезала или выгорала под воздействием погодных условий.
Несовершенное совершенство
В 1863 году французский консул и археолог Шарль Шампуазо обнаружил на острове Самофракия статую богини Ники. Считается, что скульптура была создана в честь побед греков на море. У статуи отсутствуют руки и голова. Предпринимались неоднократные попытки восстановить эти части тела статуи, но тогда терялось все величие Ники. В итоге все признали, что вся красота скульптуры богини Ники в ее несовершенстве.
Вещий сон
Во время Отечественной войны 1812 года император Александр I отдал приказ вывезти из Петербурга все ценности, в том числе и памятник Петру I. Тогда же встречи с князем Голицыным, приближенным государя, добивался некто майор Батурин. Он сообщил князю, что каждую ночь видит один и тот же сон. На Сенатской площади медный всадник с ликом Петра сходит со своего постамента и отправляется к Александру I. Встречая государя, всадник произносит: «Пока я на месте, моему городу нечего опасаться». После того, как содержание сна дошло до ушей Александра I, статуя осталась на месте.
Самая многострадальная Русалочка
Судьбу самой известной статуи Копенгагена «Русалочка» можно назвать такой же многострадальной, что и ее сказочного прототипа. Русалочку многократно пытались разрушить вандалы. Скульптуре отпиливали руку, дважды отламывали голову, обливали зеленой краской. К тому же, однажды на спине статуи «красовалась» надпись: «С 8 марта!»
Мраморная вуаль
Когда Рафаэль Монти задумывал «Мраморную вуаль», он долго искал нужный камень. Дело в том, что скульптору необходима была двухслойная глыба. Монти мастерски работал, снимая слои. Более плотная текстура камня – это основа для скульптуры, а тонкий верхний слой стал вуалью. Выглядит невероятно реалистично, создается впечатление, что каменная вуаль вот-вот заколышется от легкого дуновения ветерка.
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