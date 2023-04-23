7 занимательных фактов о самых знаменитых скульптурах

Глядя на памятники и скульптуры, признанные шедеврами мирового культурного наследия, зрители обычно испытывают восхищение и восторг. А ведь практически у каждого произведения есть какая-то загадка. В этом обзоре представлены знаменитые скульптуры, у каждой из которых есть своя интересная история.









Косоглазый «Давид»

Ложный поцелуй

Античные статуи были цветными

Несовершенное совершенство

Вещий сон

Самая многострадальная Русалочка

Мраморная вуаль