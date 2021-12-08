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Индеец, проживший целых 138 лет и ставший чудом, о котором говорят даже спустя век


Джон Смит - индеец, который прожил 138 лет.

Джон Смит - индеец, который прожил 138 лет.

В далеком 1922 году в февральском выпуске газеты «Миннеаполис Морнинг Трибьюн» внимание горожан привлек крошечный некролог. Человека с самым заурядным именем Джон Смит, как ни странно, знал в лицо весь город, т. к. на момент кончину ему было 138 лет.

Джон Смит - индеец, который прожил 138 лет.

Джон Смит - индеец, который прожил 138 лет.

 

Считается, что Джон Смит, относившийся к племени чиппева, сумел пожить в 3 веках. Датой его рождения называют 1784 год, а датой смерти – 1922 год. Согласно традиций племени, у индейца было немало прозвищ, но «бледнолицые» назвали его просто Джон Смит.
Индеец племени чиппева Джон Смит.

Индеец племени чиппева Джон Смит.

 

У индейца действительно была долгая и интересная жизнь. Он успел принять участие в нескольких битвах, занимался рыбным промыслом, продавал открытки. Долгожитель даже бесплатно прокатился на первом рейсе парового паровоза.
Джон Смит - самый известный индеец-долгожитель.

Джон Смит - самый известный индеец-долгожитель.

 

Что касается возраста, то тут ни у кого не возникает сомнений в правдивости, стоит лишь взглянуть на фотографии. Но если верить записям в сохранившихся хрониках, Джон Смит сильно переболел, после чего его кожа стала растрескиваться. Индейцы прозвали его за это Gaa-binagwiiyaaa – «тот, у кого отслаивается плоть».

Джон Смит в смокинге и цилиндре.

Джон Смит в смокинге и цилиндре.

 
Джон Смит - индеец, который прожил 138 лет.

Джон Смит - индеец, который прожил 138 лет.

 

Что касается самого индейца, точную дату своего рождения он не помнил. Говорил лишь, что в день «падения звезд» ему было около 7-10 лет. Скорее всего, Смит имел в виду метеоритный дождь, который обрушился на США в 1833 году. Путем нехитрых вычислений легко прийти к выводу, что на момент кончины индейцу было менее 100 лет.
Снимок Джона Смита на природе.

Снимок Джона Смита на природе.

 

Несмотря на это, местные гиды предпочитают умалчивать об истинном возрасте необычного индейца. А туристы с удовольствием верят в россказни о человеке, который якобы дожил до 138 лет.
Погребальная табличка Джона Смита.

Погребальная табличка Джона Смита.

 

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Индеец, проживший целых 138 лет и ставший чудом, о котором говорят даже спустя век

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Индеец, проживший целых 138 лет и ставший чудом, о котором говорят даже спустя векПодписаться на мой Instagram
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