Индеец, проживший целых 138 лет и ставший чудом, о котором говорят даже спустя век

Джон Смит - индеец, который прожил 138 лет.
В далеком 1922 году в февральском выпуске газеты «Миннеаполис Морнинг Трибьюн» внимание горожан привлек крошечный некролог. Человека с самым заурядным именем Джон Смит, как ни странно, знал в лицо весь город, т. к. на момент кончину ему было 138 лет.
Джон Смит - индеец, который прожил 138 лет.
Считается, что Джон Смит, относившийся к племени чиппева, сумел пожить в 3 веках. Датой его рождения называют 1784 год, а датой смерти – 1922 год. Согласно традиций племени, у индейца было немало прозвищ, но «бледнолицые» назвали его просто Джон Смит.
Индеец племени чиппева Джон Смит.
У индейца действительно была долгая и интересная жизнь. Он успел принять участие в нескольких битвах, занимался рыбным промыслом, продавал открытки. Долгожитель даже бесплатно прокатился на первом рейсе парового паровоза.
Джон Смит - самый известный индеец-долгожитель.
Что касается возраста, то тут ни у кого не возникает сомнений в правдивости, стоит лишь взглянуть на фотографии. Но если верить записям в сохранившихся хрониках, Джон Смит сильно переболел, после чего его кожа стала растрескиваться. Индейцы прозвали его за это Gaa-binagwiiyaaa – «тот, у кого отслаивается плоть».
Джон Смит в смокинге и цилиндре.
Джон Смит - индеец, который прожил 138 лет.
Что касается самого индейца, точную дату своего рождения он не помнил. Говорил лишь, что в день «падения звезд» ему было около 7-10 лет. Скорее всего, Смит имел в виду метеоритный дождь, который обрушился на США в 1833 году. Путем нехитрых вычислений легко прийти к выводу, что на момент кончины индейцу было менее 100 лет.
Снимок Джона Смита на природе.
Несмотря на это, местные гиды предпочитают умалчивать об истинном возрасте необычного индейца. А туристы с удовольствием верят в россказни о человеке, который якобы дожил до 138 лет.
Погребальная табличка Джона Смита.
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