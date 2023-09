Гигантский куб-небоскреб станет центром притяжения ультрасовременного района Эр-Рияда (концепт New Murabba). | Фото: thenationalnews.com.

Новая Мурабба – жемчужина видения наследного принца Саудовской Аравии (рендеринг). | Фото: constructionweekonline.com.

Новый район займет площадь 19 квадратных километров, что позволит разместить несколько сотен тысяч человек (визуализация проекта New Murabba).

Озеленению нового района уделят особое внимание (концепт нового центра города New Murabba).

Главной достопримечательностью нового центра столицы станет небоскреб-куб Mukaab с невероятным секретом, спрятанным внутри него (концепт New Murabba).

Структура небоскреба-куба Mukaab, каждая сторона которого достигнет 400 метров (цифровая визуализация New Murabba). | Фото: constructionweekonline.com.

Этапы строительства небоскреба-куба Mukaab, внутри которого может поместиться целый городской район с двадцатью высотками и всей инфраструктурой (визуализация).

Фасад Мукааба украсят изящные резные геометрические мотивы, чтобы отдать дань уважения богатой исламской культуре, процветающей в королевстве (цифровая визуализация).

Многоярусная спиралевидная башня будет иметь голографическую оболочку , которая позволит менять окружающий мир в считанные секунды (концепт New Murabba, Mukaab). | Фото: arabianbusiness.com.

Впечатляющий лифт доставит на любой этаж высотки, имитируя полет в космические дали (цифровая визуализация Mukaab, демонстрирующая возможности виртуальных технологий).

Попадая внутрь кубообразного небоскреба Mukaab, каждый посетитель сможет ощутить себя как в окружении живописной природы на Земле, так и в космосе (концепт New Murabba).

Пребывая в иммерсивной зоне, можно насладиться и захватывающими видами подводного царства (цифровая визуализация New Murabba). | Фото: © Public Investment Fund.

Посетителей Mukaab будут встречать не только удивительные архитектурные объекты, но и голографические сопровождающие, которых не заметить будет очень сложно (концепт New Murabba, виртуальное окружение внутри высотки).

Многофункциональная высотка в виде куба Mukaab станет местом притяжения для тех, кто привык к роскошной жизни и технологическим чудесам, и может себе это позволит (концепт New Murabba).

Будущее уже наступило, и последний мегапроект из Саудовской Аравии доказывает это. В столице страны , Эр-Рияде, планируется строительство, главной футуристической достопримечательностью, которого станет небоскреб-куб со спрятанной внутри высоткой и многоярусными конструкциями, окруженными фантастическими голографическими проекциями, переносящими то в подводное царство, то на поверхность Луны или в мифические живописные сады с летающими драконами.Саудовская Аравия может похвастаться невиданными ранее ультрасовременными архитектурными чудесами. Успешно запустив такие масштабные проекты, как NEOM, AMAALA, Pangeos Yacht, Королевство анонсировало начало реализации Программы Saudi Vision 2030, нацеленной на строительство нового района, точнее сказать города в городе, который станет ультрасовременным центром Эр-Рияда. Речь идет о проекте New Murabb, призванном перенести центр столицы за счет создания уникального места для жизни, работы и развлечений.Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, возглавляющий Государственный инвестиционный фонд (PIF), ради реализации амбициозной Программы строительства ультрасовременного центра столицы учредил компанию New Murabba Development Company (NMDC), которая станет главным разработчиком и подрядчиком проекта с таким же названием – New Murabba. По сведениям редакции Novate.ru, появление NMDC является частью стратегии Государственного инвестиционного фонда, направленнойПроект New Murabb нацелен на создание крупнейшего в мире (в своем роде) района, который станет идеальным местом для жительства, работы и развлечений в соответствии со строжайшими нормами сертификации, связанными с энергетической эффективностью, устойчивостью и экологичностью. Стоит отметить, проект масштабного строительства, связан с далеко идущими планами на увеличение количества жителей столицы и улучшение качества их жизни. По этому поводу наследный принц сказал:Такие мечты должны подкрепляться реальными действиями, поэтому неудивительно, что еще до разработки концептов было выделено место, где вырастит город будущего. Привязка к местности позволила создать жизнеспособный проект, дающий возможность начать строительство незамедлительно, чтобы завершить намеченную Программу к 2030 году.Под застройку выделен участок площадью 19 кв. км на пересечении трасс King Salman и King Khalid к северо-западу от Эр-Рияда, чтобы избавить строителей от необходимости втискиваться между существующими зданиями или объектами городской инфраструктуры (для сравнения: площадь Монако составляет 1,95 кв. км). Благодаря такому масштабу и вертикальному разрастанию города в городе получится организовать более 25 млн кв. метров обустроенной площади, включающей более 104 тыс. жилых единиц, 9 тыс. гостиничных номеров, около 100 тыс. метров квадратных торговых площадей. А также планируют выделить 1,4 млн кв. м под офисные помещения, более 600 тыс. кв. м для развлекательных объектов и 1,8 млн кв. м площадей, предназначенных для общественных пространств, включая Музей, Университет технологий и дизайна, многоцелевой иммерсивный театр и более 80 развлекательных и культурных заведений.Учитывая суровый климат, характеризующийся непомерной жарой (на юге страны столбик термометра подскакивает выше 50 градусов!), озеленению территории и организации создания комфортного микроклимата уделят особое внимание. Устойчивое развитие станет ключевой особенностью проекта, предусматривающего организацию парковых зон, состоящих из адаптированных к окружающей среде зеленых насаждений, зон с пешеходными тропами и велосипедными дорожками, открытых спортивных площадок и спортивных комплексов, которые будут включены с целью пропаганды здорового/активного образа жизни, общественной деятельности и социального взаимодействия.Также планируется подключение интеллектуальных систем, которыми будет пронизан весь район, чтобы эффективно управлять всеми службами, призванными обеспечить комфортное проживание, условия работы и отдыха. Грамотная организация инфраструктуры также входит в мегапланы. Устроители обещают, что жителям района будут доступны все необходимые объекты и зоны в пешей доступности (радиус доступа не превышает 15 минут ходьбы). При этом предусмотрена внутренняя транспортная система (экологичная и просто космическая, конечно же), связь с другими районами столицы и аэропортом, до которого 20 минут езды.Несмотря на акцент на развлечениях, у проекта есть более важные цели. Этот район сможет разместить сотни тысяч жителей и создать около 300 тыс. рабочих мест, что совсем немаловажно для разрастающейся столицы, стремящейся к лидерству во всех отраслях. В перспективе, реализация программы Saudi Vision 2030, куда входит и строительство нового района, позволит снизить зависимость от нефти при сохранении экономического роста, решить структурные проблемы, посодействует социальным и культурным изменениям при уважении традиционных ценностей, привлечению иностранных инвестиций. Что в свою очередь, улучшит качество образования и здравоохранения, снизит зависимость от субсидий, сократит неравенства доходов, будет способствовать гендерному равенству, расширит социальную и культурную деятельность всех слоев общества.По мере реализации основного проекта (New Murabba), NMDC будет вести строительство небоскреба под названием Mukaab, который станет знаковой достопримечательностью района и сможет похвастаться внедрением ультрасовременных инновационных технологий, определяющих тот самый статус будущего. Разработчики решили, что многофункциональная высотка будет иметь форму куба, каждая сторона которого достигнет 400 метров. Кстати, такие габариты сделают Мукааб одним из крупнейших сооружений в мире.Разработчики уверены, что кубическая форма небоскреба обеспечит максимально рациональное использование пространства, тем более что оболочка будет выступать в роли вполне функциональной и вместительной подарочной коробки, внутри которой спрятана многоступенчатая башня спиральной формы. Небоскреб, внутри которого прячется еще одна высотка, станет не только главной достопримечательностью района , он обеспечит дополнительной площадью в 2 миллиона кв. метров. При этом заявлено, что Mukaab – это премиальный мегакомплекс, созданный для индустрии гостеприимства с множеством торговых, культурных, развлекательных и туристических пространств. Хотя без организации роскошных резиденций и жилых апартаментов, коммерческих и рекреационных объектов, рассчитанных на VIP-персон также не обошлось.Разработчики проекта Mukaab делают упор не только на то, что в многофункциональном комплексе будут созданы комфортнейшие условия для пребывающих в нем людей, они уверяют, что он станет первым в мире иммерсивным местом, предлагающим опыт, созданный цифровыми и виртуальными технологиями с новейшей голографикой. Организаторы New Murabba описывают комплексРекламный ролик, выпущенный инвестиционным фондом PIF, дает представление о чудесах, которые в скором времени смогут удивить видавших видов туристов и местных жителей. Попадая на территорию Mukaab, каждый посетитель сможет на себе ощутить иллюзию пребывания в глубоководной среде, среди плавающих гор Аллилуйя из фильма «Аватар», фантастических цифровых миров. Кстати сказать, упорно ходят слухи, что правительство Саудовской Аравии стремится построить ультрасовременный город в городе, чтобы повысить свои шансы на победу в выборе места для проведения Всемирной выставки в 2030 году. Этому поспособствуют и другие футуристические проекты, которые в настоящее время разрабатываются и активно реализовываются в стране.