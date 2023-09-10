Гигантский куб-небоскреб станет центром притяжения ультрасовременного района Эр-Рияда (концепт New Murabba). | Фото: thenationalnews.com.

Новая Мурабба – жемчужина видения наследного принца Саудовской Аравии (рендеринг). | Фото: constructionweekonline.com.

Новый район займет площадь 19 квадратных километров, что позволит разместить несколько сотен тысяч человек (визуализация проекта New Murabba).

Озеленению нового района уделят особое внимание (концепт нового центра города New Murabba).

Главной достопримечательностью нового центра столицы станет небоскреб-куб Mukaab с невероятным секретом, спрятанным внутри него (концепт New Murabba).

Структура небоскреба-куба Mukaab, каждая сторона которого достигнет 400 метров (цифровая визуализация New Murabba). | Фото: constructionweekonline.com.

Этапы строительства небоскреба-куба Mukaab, внутри которого может поместиться целый городской район с двадцатью высотками и всей инфраструктурой (визуализация).

Фасад Мукааба украсят изящные резные геометрические мотивы, чтобы отдать дань уважения богатой исламской культуре, процветающей в королевстве (цифровая визуализация).

Многоярусная спиралевидная башня будет иметь голографическую оболочку , которая позволит менять окружающий мир в считанные секунды (концепт New Murabba, Mukaab). | Фото: arabianbusiness.com.

Впечатляющий лифт доставит на любой этаж высотки, имитируя полет в космические дали (цифровая визуализация Mukaab, демонстрирующая возможности виртуальных технологий).

Попадая внутрь кубообразного небоскреба Mukaab, каждый посетитель сможет ощутить себя как в окружении живописной природы на Земле, так и в космосе (концепт New Murabba).

Пребывая в иммерсивной зоне, можно насладиться и захватывающими видами подводного царства (цифровая визуализация New Murabba). | Фото: © Public Investment Fund.

Посетителей Mukaab будут встречать не только удивительные архитектурные объекты, но и голографические сопровождающие, которых не заметить будет очень сложно (концепт New Murabba, виртуальное окружение внутри высотки).

Многофункциональная высотка в виде куба Mukaab станет местом притяжения для тех, кто привык к роскошной жизни и технологическим чудесам, и может себе это позволит (концепт New Murabba).