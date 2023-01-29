Вещи для дома, на которые не стоит тратить деньги

Порой реклама работает так эффективно, что зрителям за одну секунду становится жизненно необходима вещь, о которой они раньше и не слышали.

Позже выясняется, что никакими выдающимися характеристиками она не обладает. Вот и получается, что у многих дома образуется целый склад вещей, единственная задача которых — собирать пыль.



Соковыжималка

Дезодорант для холодильника

Ножницы для пиццы

Ирригатор

Пресс для чеснока

Соляная лампа

Паровая швабра

Яйцеварка

Коврик для йоги

Липкая ловушка для мух

Фритюрница

Солонка

На первый взгляд соковыжималка кажется замечательным приобретением. Но многие рассказывают, что используют ее пару раз, а затем вещь годами пылится в шкафу. Ну а выдавить сок можно и без специального прибора, используя блендер.Купил я соковыжималку. Сделал свежий сок, получилось просто офигенно. Но дело в том, что овощи и фрукты очень заморочно чистить, а чтобы сделать сок, их нужно реально много. © Unknown Author /Запах в холодильнике — сигнал о том, что с ним что-то не в порядке. Вероятнее всего, стоит хорошенько убраться и выкинуть просроченные продукты. Чтобы просто избавиться от запаха, необязательно тратиться на дезодорант. Можно использовать вещи, которые найдутся на любой кухне. Например, соду, лимон, овсянку, кофе.Пиццу можно спокойно разрезать обычным ножом. Чтобы начинка не скользила, режьте тесто медленно, небольшими отрезками. Тогда не придется покупать слайсер, который попросту загромождает кухонный ящик.Согласно исследованиям, с помощью ирригатора можно удалить зубной налет, однако все же он не является вещью must-have. Ирригатор не заменяет ни зубную щетку, ни зубную нить. Если рассуждать объективно, он действительно нужен только людям с брекетами и имплантами. У остальных прибор, скорее всего, только зря занимает место.Пресс неудобно очищать и использовать. Поэтому профессиональные повара предпочитают мелко шинковать чеснок или тереть его на терке. От этого громоздкого прибора давно пора избавиться.Раньше пользовался прессом. Но не люблю его, потому что куча чеснока застревает внутри и в итоге пропадает. Поэтому я просто мелко режу зубчики.Вопреки распространенному мнению, соляные лампы не могут очистить воздух или насытить его какими-либо полезными элементами. Они никак не влияют на настроение и не помогают заснуть. Это просто красивая штуковина, от которой легко можно отказаться.И хотя кажется, что паровая швабра даст обычной 100 очков форы, ее покупка не всегда разумный шаг, а чаще всего пустая трата денег. В первую очередь потому, что недешевый гаджет нельзя использовать на одном из самых распространенных покрытий — ламинате.Реклама обещает, что специфические гаджеты справятся с задачей лучше, чем привычные. Например, яйцеварка идеально сварит яйцо с первого раза, тогда как в обычной кастрюле, мол, получится не так. Но, как показывает практика, кастрюлька-то часто идет в ход, а вот мудреный прибор — нет.Мама подарила яйцеварку, которую ей впарили в каком-то магазине. Использовали аж 1 раз, уже 2 года стоит в коробке. Думала продать в интернете, но даже там никто не купил. Продолжает собирать пыль на антресолях. Выбросить рука не поднимается.Коврики для йоги частенько скользят. Приходится потратить много денег, прежде чем найти «свой коврик», на котором удобно заниматься. Вместо этого можно использовать что угодно: заниматься на ковре, полотенце, даже на газоне.Повесить ее на кухне не самая лучшая идея. И дело вовсе не в том, что лента легко испортит аппетит даже самому голодному домочадцу. Соль в том, что она привлечет еще больше насекомых. Потому правильнее повесить ее в коридоре или соседней комнате, чтобы мухи летели туда. Но вот оно вам надо?Многие пользователи сети отмечают, что, хотя фритюрница и кажется заманчивой покупкой, после приобретения она быстро теряет свою привлекательность. Она занимает много места и за ней сложно ухаживать.Когда идешь покупать фритюрницу, представляешь себя профессиональным поваром, у которого будет получаться и золотистая картошка фри, и хрустящие панированные голени — совсем как в кафешках. На деле же оказывается, что рядом с этой фритюрницей надо сплясать сарабанду, загружая по 200 г продукта за раз. Ведь если закинешь больше, температура масла мгновенно упадет. А еще эту фритюрницу надо сливать и мыть.Согласно исследованиям, досаливать уже готовую еду вредно для здоровья, поэтому не рекомендуется искушать себя и ставить на стол солонку. Да, в кафе и ресторанах они повсюду, но вот хотя бы дома от симпатичных солонок давно пора избавиться.