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Грамотное использование места под мойкой на кухне

Какого бы размера не была кухня, для того чтобы на ней был порядок важно правильно организовать пространство внутри шкафчиков.
Очень часто место под раковиной, которое можно было бы с пользовй использовать, пропадает без толку. В лучшем случае там стоит одно ведро для мусора. При правильном подходе под раковиной можно организовать полноценную систему хранения, которая будет очень удобна для хозяйки.
Без мусорного ведраЕсли мусорному ведру на кухне отводится другое место, то под мойкой можно расположить полноценный шкафчик. Для этого в помощь придут специальные полки, в которых есть пространство для расположения сифона. На вместительных полках и стеллажах будет очень удобно разместить моющие средства и другие бытовые вещицы.

Грамотное использование места под мойкой на кухне

Грамотное использование места под мойкой на кухне

Грамотное использование места под мойкой на кухне

Вокруг мусорного ведра



Самое удобное место для мусорного ведра — под раковиной. Но не стоит просто ставить ведро в шкафчик и занимать им все свободное место. Самый удобный вариант — использование специальных креплений, с помощью которых ведро крепится на дверку шкафа. Ведром, установленном в таком положении, очень удобно пользоваться.  Оставшееся место можно использовать для установки узких полок для чистящих средств.

Грамотное использование места под мойкой на кухне

Грамотное использование места под мойкой на кухне

Грамотное использование места под мойкой на кухне Грамотное использование места под мойкой на кухне

Своими руками



Сделать удобную выдвижную конструкцию для организации хранения под раковиной можно и своими руками.

Грамотное использование места под мойкой на кухне

Первым шагом сделайте замеры внутренней части тумбы.

Грамотное использование места под мойкой на кухне

Изготовьте основание с двумя боковыми стенками и одной разделительной, установленной посередине.

Грамотное использование места под мойкой на кухне

Соберите ящики и оборудуйте их выдвижными полозьями.

Грамотное использование места под мойкой на кухне

Установите основание новой системы хранения, прикрепив его к нижней части кухонной тумбы.

Грамотное использование места под мойкой на кухне

Смастерите ящики второго яруса. В отличие от нижних они должны иметь меньшую ширину, чтобы не задевать сифон.

Грамотное использование места под мойкой на кухне

Полозья для верхних ящиков крепятся к отдельным доскам, а те в свою очередь к стенкам тумбы.

Грамотное использование места под мойкой на кухне

Расположите ящики на основании новой системы хранения.

Грамотное использование места под мойкой на кухне
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