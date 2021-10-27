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5 редких книг, за которые на аукционах выложили баснословные суммы


5 редких книг, за которые на аукционах выложили баснословные суммы

Настоящие произведения искусства и исторические раритеты, разумеется, нельзя точно оценить в денежном эквиваленте, так как многие из них просто бесценны. Однако каждая вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить, и если предмет был однажды продан, то именно на эту цену можно опираться. В нашем обзоре рассказ о пяти книгах, за которые в разные годы на аукционах были заплачены рекордные суммы денег. На сегодняшний день они считаются самыми дорогими в мире.

Лестерский кодекс Леонардо да Винчи


$30,8 млн в 1994 году на аукционе Christie’s
Страница из Лестерского кодекса Леонардо да Винчи, ок. 1506 г.

Страница из Лестерского кодекса Леонардо да Винчи, ок. 1506 г.

Рукописный манускрипт, созданный Леонардо да Винчи, представляет собой 18 листов бумаги, сложенных в виде тетрадей и скрепленных друг с другом. 72 страницы исписаны рукой великого мастера его особым зеркальным шрифтом, поэтому прочитать записи можно только с помощью зеркала. Книга создана в Милане в 1506-1510 годах. В ней Леонардо записывал свои рассуждения о природных явлениях. Свое название манускрипт получил намного позднее, когда в 1717 году его владельцем стал граф Лестер. В 1994 году бесценный раритет был выставлен на продажу на аукционе Christie’s. Купил его основатель Microsoft Билл Гейтс за $30,8 млн.
, что сделало этот экземпляр самой дорогой книгой в истории человечества. Теперь книга демонстрируется по очереди в разных музеях мира.

Евангелие Генриха Льва


$11,7 млн в 1983 году на аукционе Sotheby’s
Рукописное Евангелие Генриха Льва, ок. 1188 г.

Рукописное Евангелие Генриха Льва, ок. 1188 г.

След этого рукописного средневекового шедевра несколько раз терялся в истории. Создали его монахи-бенедектинцы в XII веке по заказу герцога Саксонии и Баварии Генриха Льва. Манускрипт содержит 226 рукописных страниц с 50 прекрасными миниатюрами. Шедевр был потерян еще в средневековье, затем «выплыл» ненадолго в XIX веке и снова исчез, пока в 1983 году его не выставил на продажу анонимный коллекционер. Раритет был выкуплен правительством Германии и с тех пор хранится в библиотеке имени барона Августа в городе Вольфенбюттель – в тех местах, где он был создан.

«Птицы Америки», Джон Джеймс Одюбон


$11,5 млн в 2010 году на аукционе Sotheby’s
Листы «Птиц Америки» имеют формат 99 на 66 см, так называемое «фолио двойного слона»

Листы «Птиц Америки» имеют формат 99 на 66 см, так называемое «фолио двойного слона»

Иллюстрации для первого издания этого альбома, вышедшего Лондоне с 1827 по 1838 годы, были отпечатаны в типографии, а затем раскрашивались вручную акварельными красками. Чтобы обеспечить тираж около 200 экземпляров, над этим работали 50 человек. Несмотря на необычные иллюстрации, эти фолианты считаются напечатанными, и экземпляр из собрания лорда Хескета является самой дорогой из когда-либо проданных печатных изданий. Данная книга имеет и большое научное значение, так как до эры цветной фотографии она сохранила для нас невероятно точные и анатомически верные изображения птиц, многие из которых вымерли за последние 200 лет.

"Кентерберийские рассказы", Джеффри Чосер


$7,5 млн в 1998 году на аукционе Christie’s
Первое издание Кентерберийских рассказов Джеффри Чосера, 1477 г.

Первое издание Кентерберийских рассказов Джеффри Чосера, 1477 г.

Это произведение конца XIV века осталось незавершенным. Книга, о которой идет речь, была напечатана в 1477 году в типографии английского первопечатника Уильяма Кэкстона в Вестминстерском аббатстве. Из 12 сохранившихся экземпляров только одно находится в частной коллекции, и именно оно было выставлено на продажу в 1998 году. Интересно, что в XIX веке это произведение было запрещено в США по причине его непристойности, и до сих пор все переиздания подвергаются жесткой цензуре и сокращениям. Несмотря на это его несколько раз экранизировали.

«Первое фолио: комедии, хроники и трагедии», Уильям Шекспир


$6,2 млн в 2001 году на аукционе Christie’s
Первое фолио Шекспира – одна из самых дорогих книг в мире

Первое фолио Шекспира – одна из самых дорогих книг в мире

Этот сборник из 36 произведений великого драматурга был издан через 7 лет после смерти автора в 1623 году. Ценность данного издания огромна хотя бы потому, что друзья и соратники Шекспира, многие из которых участвовали в его авторских постановках пьес, проделали огромную и сложную работу, выверяя тексты. Дело в том, что к тому времени уже ходило множество неточных образцов, переписанных или перепечатанных с большими ошибками. В предисловии первого фолио его создатели написали об этом:

«Признаем, было бы желательно, чтобы сам автор дожил до этого времени и мог наблюдать за печатанием своих произведений, но так как суждено было иначе и смерть лишила его этой возможности, то мы просим не завидовать нам, его друзьям, принявшим на себя заботу и труд собирания и напечатания его пьес, в том числе тех, которые ранее были исковерканы в различных краденых и незаконно добытых текстах, искалеченных и обезображенных плутами и ворами, обманно издавшими их; даже эти пьесы теперь представлены вашему вниманию вылеченными, и все их части в полном порядке: вместе с ними здесь даны в полном составе и все его прочие пьесы в том виде, в каком они были созданы их творцом».

Вероятно, всего было напечатано 750 экземпляров. До наших дней сохранилось около 230. За рекордные для этого издания 6 млн долларов в 2001 году оно было куплено Полом Алленом, соучредителем компании Microsoft. Интересно, что в 2006 году еще один экземпляр первого фолио ушел с молотка гораздо дешевле – за 5,2 миллиона.

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