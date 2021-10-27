5 редких книг, за которые на аукционах выложили баснословные суммы

Настоящие произведения искусства и исторические раритеты, разумеется, нельзя точно оценить в денежном эквиваленте, так как многие из них просто бесценны. Однако каждая вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить, и если предмет был однажды продан, то именно на эту цену можно опираться. В нашем обзоре рассказ о пяти книгах, за которые в разные годы на аукционах были заплачены рекордные суммы денег. На сегодняшний день они считаются самыми дорогими в мире.
Лестерский кодекс Леонардо да Винчи
$30,8 млн в 1994 году на аукционе Christie’s
Страница из Лестерского кодекса Леонардо да Винчи, ок. 1506 г.
Рукописный манускрипт, созданный Леонардо да Винчи, представляет собой 18 листов бумаги, сложенных в виде тетрадей и скрепленных друг с другом. 72 страницы исписаны рукой великого мастера его особым зеркальным шрифтом, поэтому прочитать записи можно только с помощью зеркала. Книга создана в Милане в 1506-1510 годах. В ней Леонардо записывал свои рассуждения о природных явлениях. Свое название манускрипт получил намного позднее, когда в 1717 году его владельцем стал граф Лестер. В 1994 году бесценный раритет был выставлен на продажу на аукционе Christie’s. Купил его основатель Microsoft Билл Гейтс за $30,8 млн., что сделало этот экземпляр самой дорогой книгой в истории человечества. Теперь книга демонстрируется по очереди в разных музеях мира.
Евангелие Генриха Льва
$11,7 млн в 1983 году на аукционе Sotheby’s
Рукописное Евангелие Генриха Льва, ок. 1188 г.
След этого рукописного средневекового шедевра несколько раз терялся в истории. Создали его монахи-бенедектинцы в XII веке по заказу герцога Саксонии и Баварии Генриха Льва. Манускрипт содержит 226 рукописных страниц с 50 прекрасными миниатюрами. Шедевр был потерян еще в средневековье, затем «выплыл» ненадолго в XIX веке и снова исчез, пока в 1983 году его не выставил на продажу анонимный коллекционер. Раритет был выкуплен правительством Германии и с тех пор хранится в библиотеке имени барона Августа в городе Вольфенбюттель – в тех местах, где он был создан.
«Птицы Америки», Джон Джеймс Одюбон
$11,5 млн в 2010 году на аукционе Sotheby’s
Листы «Птиц Америки» имеют формат 99 на 66 см, так называемое «фолио двойного слона»
Иллюстрации для первого издания этого альбома, вышедшего Лондоне с 1827 по 1838 годы, были отпечатаны в типографии, а затем раскрашивались вручную акварельными красками. Чтобы обеспечить тираж около 200 экземпляров, над этим работали 50 человек. Несмотря на необычные иллюстрации, эти фолианты считаются напечатанными, и экземпляр из собрания лорда Хескета является самой дорогой из когда-либо проданных печатных изданий. Данная книга имеет и большое научное значение, так как до эры цветной фотографии она сохранила для нас невероятно точные и анатомически верные изображения птиц, многие из которых вымерли за последние 200 лет.
"Кентерберийские рассказы", Джеффри Чосер
$7,5 млн в 1998 году на аукционе Christie’s
Первое издание Кентерберийских рассказов Джеффри Чосера, 1477 г.
Это произведение конца XIV века осталось незавершенным. Книга, о которой идет речь, была напечатана в 1477 году в типографии английского первопечатника Уильяма Кэкстона в Вестминстерском аббатстве. Из 12 сохранившихся экземпляров только одно находится в частной коллекции, и именно оно было выставлено на продажу в 1998 году. Интересно, что в XIX веке это произведение было запрещено в США по причине его непристойности, и до сих пор все переиздания подвергаются жесткой цензуре и сокращениям. Несмотря на это его несколько раз экранизировали.
«Первое фолио: комедии, хроники и трагедии», Уильям Шекспир
$6,2 млн в 2001 году на аукционе Christie’s
Первое фолио Шекспира – одна из самых дорогих книг в мире
Этот сборник из 36 произведений великого драматурга был издан через 7 лет после смерти автора в 1623 году. Ценность данного издания огромна хотя бы потому, что друзья и соратники Шекспира, многие из которых участвовали в его авторских постановках пьес, проделали огромную и сложную работу, выверяя тексты. Дело в том, что к тому времени уже ходило множество неточных образцов, переписанных или перепечатанных с большими ошибками. В предисловии первого фолио его создатели написали об этом:
«Признаем, было бы желательно, чтобы сам автор дожил до этого времени и мог наблюдать за печатанием своих произведений, но так как суждено было иначе и смерть лишила его этой возможности, то мы просим не завидовать нам, его друзьям, принявшим на себя заботу и труд собирания и напечатания его пьес, в том числе тех, которые ранее были исковерканы в различных краденых и незаконно добытых текстах, искалеченных и обезображенных плутами и ворами, обманно издавшими их; даже эти пьесы теперь представлены вашему вниманию вылеченными, и все их части в полном порядке: вместе с ними здесь даны в полном составе и все его прочие пьесы в том виде, в каком они были созданы их творцом».
Вероятно, всего было напечатано 750 экземпляров. До наших дней сохранилось около 230. За рекордные для этого издания 6 млн долларов в 2001 году оно было куплено Полом Алленом, соучредителем компании Microsoft. Интересно, что в 2006 году еще один экземпляр первого фолио ушел с молотка гораздо дешевле – за 5,2 миллиона.
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