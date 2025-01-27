Как самостоятельно очистить воду

Водопроводная вода, а также из скважины или колодца редко соответствует всем санитарным нормам. Зачастую в ней содержатся различного рода примеси и тяжёлые металлы, оказывающие пагубное влияние на организм и здоровье.







Поэтому очень важно соблюдать осторожность, дабы избежать казусов. Рассказываем, как легко и просто очистить воду в домашних условиях.

1. Факторы, указывающие на загрязнение воды

2. Какие бывают загрязнения и примеси

3. Способы очистки воды

Даже на первый взгляд кристально чистая вода может содержать множество вредоносных примесей.Совсем необязательно быть лабораторным экспертом, чтобы заподозрить неладное. Вода, как и любые другие напитки и продукты имеет свой особый запах и вкус, указывающий на её свежесть. Поэтому, если от жидкости исходит тошнотворный аромат сероводорода, болота, земли, металла и любой другой – время бить тревогу.• Также стоит обратить внимание на осадок и налёт, который остаётся на стенках посуды (жёлтый, зелёный, землистый, белёсый, кирпичный) – признаки того, что вода содержит в себе далеко не самые полезные примеси.Смущает вкус, цвет или запах воды? Время бить тревогу.• Вкус тоже играет далеко не последнюю роль. Даже на первый взгляд кристально чистая вода может горчить, кислить, отдавать солью или сладостью – всё это не является нормой.• Заметили мутность или слизь? Отставьте ёмкость в сторону. Лучше не рисковать, иначе можно столкнуться с пищевым расстройством, а то и вовсе схлопотать отравление.• Накипь – своего рода звоночек о том, что в воде содержатся соли жёсткости и примеси.Воду из колонки, крана, скважины или колодца — лучше всего очищать перед употреблением.Какой бы прозрачной и свежей на первый взгляд ни была вода из-под крана, в ней в любом случае содержатся примеси и загрязнения, не всегда видимые глазом.Например, в воде может быть ил, глина, песок и любой другой мусор, влияющий не только на вкус и качество самой воды, а и блюд в целом. Впрочем, для посуды и бытовой техники такая вода также представляет угрозу, поскольку из-за различных механических частичек загрязнения, происходит засор и механизм в разы быстрее изнашивается.В воде содержатся не только тяжёлые металлы, а и нитраты, фосфаты и радионуклиды.Помимо механических загрязнений, существует ряд примесей: кадмий, висмут, ртуть, цинк, магний, кальций, хлор, железо, мелкие частицы и останки животных\насекомых – всё это относится к достаточно токсичным и канцерогенным веществам, накапливающимся в организме и приводящих к различного рода заболеваниям. Помимо всего вышеперечисленного, в воде может содержаться не только азот и сероводород, а и нитраты, фосфаты, радионуклиды.Самый простой способ очистить воду в домашних условиях — вскипятить её.Сомневаетесь насчёт качества воды? Тогда не поленитесь и очистите её, к тому же, это не займёт особо много времени, зато так будет гораздо спокойнее на душе.• Один из способов очистки – кипячение. Налейте воду в подходящую ёмкость, поставьте на огонь, доведите до кипения, не накрывая крышкой и кипятите примерно пятнадцать-двадцать минут. Затем перелейте её в стеклянную тару, остудите и дайте отстояться хотя бы день. Процедите в банку или графин через марлевый отрез, сложенный в несколько слоёв и мелкое сито. Таким образом можно избавиться от тяжёлых солей, хлора и патогенной микрофлоры.• Заморозка – дешёвый и достаточно эффективный способ очистки воды в домашних условиях. Налейте воду в пластиковую тару, закройте плотно крышкой. Отправьте в морозилку на пару часов или до тех пор, пока вода в бутылке на замёрзнет на половину. Достаньте из камеры, слейте жидкость в стеклянную банку или бутылку, а оставшийся кусок льда оставьте при комнатной температуре до тех пор, пока он полностью не растает.Замораживание воды — ещё один способ её очистки.• Также можно отстаивать воду. Наберите необходимое количество жидкости в подходящую ёмкость, оставьте в тёмном прохладном месте примерно на сутки. После перелейте в чистую банку или бутылку.• Дистиллирование – ещё один способ очистить воду. Правда для этого понадобится специальный аппарат, в котором вода, закипая, превращается в пар. Происходит испарение и образуется конденсат, который собирают в заранее подготовленную ёмкость. Такой метод помогает избавиться от различных патогенов, тяжёлых металлов, примесей и солей.Очистительная фильтр-система воды.• Фильтрация – довольно-таки эффективный способ очистки воды, благодаря которому можно отфильтровать тяжёлые металлы, органические остатки, соли, пестициды, хлор. Из подручных средств рекомендуется использовать активированный уголь. Но лучше всего подойдут графины со сменными картриджами. Если позволяют финансы, можно поставить специальные очистительные фильтры на смеситель.• Некоторые прибегают к очистке воды серебром. Метод достаточно простой, но весьма сомнительный, поскольку имеет минусов больше, чем плюсов. Несмотря на чудотворные антибактериальные свойства серебра, такая вода буквально становится «мёртвой» и тяжёлой, поскольку вместе с вредоносными бактериями убиваются и полезные.Используйте кувшины с фильтрами для очистки воды.• В качестве абсорбентов можно использовать шунгит. Камень тщательно моют, слегка просушивают, а после помешают в ёмкость с водой. Накрывают крышкой и полотенцами ставят в прохладное тёмное место, подальше от прямых солнечных лучей. Очищать воду нужно не менее шестнадцати-восемнадцати часов. После её процеживают через марлю в стеклянную тару и используют либо для приготовления блюд и напитков, либо пьют в чистом виде.• Все эти способы домашней очистки можно комбинировать между собой, в зависимости от получения желаемого результата. Но важно помнить о том, что во всём должна быть мера и главное не переборщить, чтобы не навредить здоровью.