Карточную систему, действующую во время войны, отменили в 1947 году, правительство провело денежную реформу, и экономика СССР начала постепенно восстанавливаться. Продукты в основном были отечественного производства. В начале 1949 года был создан Совет экономической взаимопомощи, куда входили все страны социалистического блока, включая ГДР. Из стран-членов СЭВ начался импорт в СССР разнообразной продукции, в число которой входили и продукты питания…
Первой из стран, не входящей в Совет экономической взаимопомощи, которая начала поставки своей пищевой продукции в СССР, стала Финляндия. В 1956 году концерн Valio стал поставлять в Советский Союз сыр Viola – уже тогда на маленькой круглой баночке была изображена блондинка, которую можно увидеть на упаковке и по сей день.
После того, как сыр был съеден, баночки не выбрасывались, а использовались для хранения разных мелочей – очень уж диковинная была упаковка.
Сейчас компания Valio попала под действие санкций, но сыр всё ещё можно увидеть на прилавках – остановлена только линия производства в самой Финляндии, которая работала на российский рынок.
Продукты компании, произведённые на заводе в России, под санкции не попадают (это же касается и всех остальных зарубежных производителей, имеющих своё производство в нашей стране).
Помощь из стран соцблока
В 70-е годы в СССР был довольно большой ассортимент продуктов из-за рубежа (в основном, естественно, из стран соцблока). Продавались замороженные овощи и фрукты польской компании Hortex – за ними съезжалась вся Москва в фирменный магазин недалеко от метро «Академическая».
Из Болгарии ввозились овощные консервы, произведённые фирмой «Булгарконсерв»: баклажанная икра, фасоль в томате, даже голубцы. Иногда на прилавках можно было найти болгарский рахат-лукум.
Обе компании – и Hortex, и «Булгарконсерв» – существуют и по сей день. Hortex попала под действие санкций, «Булгарконсерв» продолжает поставлять продукцию в Россию – эмбарго не действует на консервацию, на которой специализируется фирма.
Из Венгрии в Союз тоже ввозили консервы, из Румынии – кукурузу в банках. Из того региона в СССР также ввозили вина – югославские или венгерские, которые считались дефицитным продуктом и производили фурор на любом застолье.
В ряду импортных консервов существовал популярный венгерский зелёный горошек фирмы Globus. Эти консервы были эталоном вкуса и качества, и некоторые считали венгерский горошек гораздо вкуснее свежего с грядки.
Сосиски с зелёным горошком подавались практически в каждой советской столовой, но достать импортный горошек – это была особая, ни с чем не сравнимая удача.
Сейчас консервы бренда Globus можно найти на полках магазинов. Головной офис компании находится в Будапеште, но в России есть завод-производитель на Кубани.
Стоит отдельно упомянуть колбасу – она была своеобразным символом достатка и экономической стабильности, символом цветущего благосостояния страны рабочих и крестьян.
В конце 50-х колбаса в СССР стала одним из главных составляющих мясного рациона: в магазинах было множество сортов недорогих советских колбас.
Но в начале 70-х, когда в мясной отрасли начались проблемы, традиционные рецепты колбасы стали меняться в сторону комбинированных мясопродуктов. При производстве в колбасу стали добавлять больше крахмала, муки и прочих немясных ингредиентов.
Тогда в СССР стал поставляться сервелат из Венгрии, но он доставался лишь чиновникам и особо ценным сотрудникам предприятий. Венгерский сервелат давали «под заказ», в обычных магазинах он появлялся очень редко.
Банановые республики
В середине 1950-х годов в СССР из дружественных африканских и азиатских стран стали завозить бананы. Основными поставщиками сначала были Вьетнам и Китай – вожди Мао Цзедун и Хо Ши Мин оплачивали продуктовыми поставками в том числе и военные кредиты, выданные им Союзом.
Из-за проблем с транспортировкой бананы доставлялись в хорошем состоянии только в восточную часть СССР, а в Москве и Ленинграде их можно было найти довольно редко и по случаю.
После начала войны во Вьетнаме и советско-китайского конфликта в конце 60-х бананы стали поставляться не из Азии, а из дружественных стран Карибского бассейна, в частности – с Кубы и из Эквадора. За ними выстраивались очереди, хоть и цена на экзотику была довольно пугающей – по 2 рубля за килограмм.
Чтобы диковинные плоды не сгнили, их завозили в страну ещё зелёными: советские граждане заворачивали бананы в газету и клали в тёмное сухое место, чтобы те «дозрели».
Закупки из США
В начале 60-х из-за неэффективности освоения целины и ряда других экономических факторов СССР был вынужден обратиться за помощью к Западу. В 1963 году из США в Союз начались поставки пшеницы. Зерно закупалось также в Австралии, Канаде и Франции.
За рубежом закупался также сахар и соя. В середине 70-х из-за проблем с животноводческой отраслью начался импорт говядины для советской мясоперерабатывающей промышленности. Ввоз зарубежного мяса набирал большие обороты, и к говядине добавились продукты птицеводства – мороженные цыплята и куры.
В 1990 году, в последний год существования СССР, Михаил Горбачёв подписал соглашение с Джорджем Бушем-старшим о поставке в страну замороженных куриных окорочков – тех самых знаменитых «ножек Буша».
Про них ходило множество страшилок – в частности, считалось, что американские окорока очень вредны для здоровья и напичканы антибиотиками и гормональными препаратами.
Разнообразные шутки и анекдоты про «ножки Буша» были невероятно популярны, и словосочетание стало крылатым. Сейчас в связи с санкциями ввоз мясной продукции из США, в том числе и куриных окороков, полностью запрещён.
Эпоха «Берёзки»
Одним из основных источников дефицитных зарубежных товаров был магазин «Берёзка» — первые магазины этой торговой сети были созданы в 1961 году.
Сначала «Берёзки» были только во Внуково и Шереметьево, затем два магазина открылись в столичных гостиницах «Украина» и «Ленинградская»; позже «Берёзки» появились в Ленинграде и столицах союзных республик.
Магазин «Берёзка», аэропорт Шереметьево. Москва 1986 год
Сначала магазины торговали советскими товарами высокого качества – их продавали иностранцам за валюту, в которой СССР всегда нуждался. Спросом у посетителей пользовались шубы, икра, водка и небольшие сувениры вроде матрёшек или дымковских игрушек.
Цены на товары были гораздо выше, чем в обычных советских магазинах, но страна сильно нуждалась в иностранной валюте.
Посетителями «Берёзки» были и советские граждане, которые ездили в командировки заграницу и привозили оттуда валюту. С середины 60-х торговля с соотечественниками велась за безналичный расчёт: зарубежную валюту было переводить на счёт во Внешэкономбанке и затем обменивать на особые сертификаты (позже – чеки), которыми и расплачивались в «Берёзке».
Цены в прейскуранте также были выставлены в чеках. Эти чеки до конца 80-х были предметом крупных спекуляций на чёрном рынке.
Позже в «Берёзке» появились импортные товары, о которых простой советский человек не смел даже мечтать. Вот что было написано в «Прейскуранте на продовольственные товары» одного из магазинов:
«…Имеется широкий выбор советских и импортных товаров: русский водки и настойки, шотландские виски английские джины, коньяки (…) французские».
На входе в магазин дефицитных импортных товаров часто стоял охранник, который просил предъявить чеки – чтобы простые советские граждане не ходили в «Берёзку» как в музей.
Этим привилегированным каналом снабжения, который поставлял наряду с японской техникой и французскими пальто ещё и зарубежные продукты питания, часто пользовались советские чиновники.
С 1992 года «Берёзка» снова стала принимать вместо советских чеков наличную иностранную валюту, а к середине 90-х закрылась, так как стала нерентабельна.
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