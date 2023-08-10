Сколько стоит почасовое романтическое уединение в гостиницах мира

Для любителей коротких любовных свиданий в разных странах мира существуют специальные отели, позволяющие им удовлетворить свои желания на самом высоком уровне. А вот узнать, сколько стоит снять такой любовный номер на час в Москве, Париже или Нью-Йорке вы можете, прочитав данный пост.
Мексика
Hoteles de paso (отель по пути) так называют в Мексике данный вид отелей, которые пользуются большой популярностью у любителей коротких свиданий. Самый дешевый номер в таком отеле будет стоить 1000 рублей за 4 часа. В отеле Pirámides del Valle есть апартаменты на шесть человек стоимостью 6000 рублей (1500 песо), в которых вы можете насладиться купанием в собственном бассейне с водопадом и двумя кроватями King Size.
Аргентина
В Буэнос-Айресе полным полно почасовых отелей, называемых telos (тэлосы). В одной из таких гостиниц Kansas City вы можете незабываемо провести три часа за 1700 рублей (225–250 песо), либо снять номер на ночь за 2500 рублей (330–350 песо).
В отеле Vesa вы также можете приятно провести время и по стоимости это будет варьироваться от 1 000 до 2 000 рублей (от 130 до 310 песо). В гостинице есть номера со специальными предложениями для любовных утех, цена на которые в выходные будет немного выше, чем в будни.
Россия
В Москве вы можете провести ваш романтический час в отеле «Дом свиданий» на «Коломенской». За два часа, проведенных в уютном номере с вас возьмут 1100, а если останетесь на ночь, то это будет стоить уже 2500. Loves Hotel – еще одна гостиница на «Коломенской», где вы можете посмотреть тематическое видео в формате 3D или поменять подсветку в номере. Час здесь будет стоить 1000 рублей на двоих, а если захотите остаться, то 500 рублей – за каждый последующий.
Так же большой выбор разнообразных любовных номеров вам предложит почасовой отель «Подушкин». Правда, стоимость здесь уже на порядок выше. Дизайнерские номера за час обойдутся вам от 1700 до 2000 рублей, зато вы сможете удовлетворить свои самые смелые фантазии.
Япония
Любовные отели были известны в Японии еще с 1600 года. Сейчас они представлены просто в огромном количестве (около 40 тысяч). Но и доход стране они приносят тоже немалый – 40 млрд. долларов в год.
Крупнейшая сеть – Hotel Love. Она открылась еще 1968 году и существует по сей день. В большинстве гостиниц вам не придется краснеть, общаясь с персоналом. Там все автоматизировано и вы просто можете нажать на кнопку, чтобы выбрать понравившийся вам номер.
По стоимости, например, в Hotel Loire за два часа вы отдадите 2200 руб. (3980 йен), а если останетесь на ночь, то 6000 руб.
Японские любовные отели славятся своими номерами, тематика которых просто потрясает воображение.
Китай
Одной из крупнейших сетей любовных отлей Гонконга является Hotel Victoria. Снять номер на два часа здесь можно за 2 400 рублей (285 гонконгских долларов). В номерах здесь установлены зеркала, есть так же телевизор с тематическими каналами. А вот в сети Mingle Place вам предложат более высокий уровень обслуживания и даже выдадут бесплатные средства контрацепции.
Франция
Самое интересное то, что, казалось бы, Франция – страна, созданная для любви, а вот любовных отелей здесь очень мало. Широко представлена только сеть японских отелей Love Hotel, любой тематический номер в которой будет стоить 2600 рублей (35 евро) в час, а номер в стиле Bollywood Kamasutra обойдётся в 1800 рублей (25 евро) в час. Кстати, если арендуете номер за 3000, то сексуальный наряд Жасмин будет включен в стоимость:)
У молодежи большой популярностью пользуется Hotel Amour. За сутки там нужно выложить 6 700 рублей (90 евро).
США
Ели нужен почасовой отель в Нью-Йорке, воспользуйтесь услугами Liberty Inn. Эротические фрески, джакузи для двоих, тематические фильмы, зеркала, подсветка в номере и все это обойдётся на два часа в 80 долларов (более 5 тысяч рублей), а на шесть часов — в 145 долларов (9 600 рублей).
Новая Зеландия
Маленький уютный почасовой отель Desire Love с шестью тематическими номерами. Снять номер здесь вы можете по цене от 3 400 до 4 600 рублей (от 80 до 110 новозеландских долларов). В номерах – зеркала плетеные кресла и даже зеленая трава, – все, чтобы провести незабываемый романтический час. Есть также номера для свингерской или холостяцкой вечеринки.
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