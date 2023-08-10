Сколько стоит почасовое романтическое уединение в гостиницах мира

Для любителей коротких любовных свиданий в разных странах мира существуют специальные отели, позволяющие им удовлетворить свои желания на самом высоком уровне. А вот узнать, сколько стоит снять такой любовный номер на час в Москве, Париже или Нью-Йорке вы можете, прочитав данный пост.



Мексика

Аргентина

Россия

Япония

Китай

Франция

США

Новая Зеландия