Как заставить худую пеларгонию расти в ширь и цвести шапкой

Пеларгония — один из самых любимых цветков многих садоводов, и это неслучайно. Простое в уходе растение радует невероятно красивым цветением, а большой выбор сортов пеларгонии позволяет выбрать цветок, который идеально будет гармонировать с другими растениями.

Однако если пустить рост пеларгонии на самотек, растение будет некрасиво разрастаться, и вытягиваться.







Для того чтобы пеларгония не тянулась вверх, а красиво разрасталась в стороны, ее необходимо правильно обрезать. Для обрезки обязательно используйте стерильный инструмент.

Обрезку следует проводить на уровне третьей пазухи листьев. Рекомендуется не поливать растение за 2-3 дня до обрезки.







Срезанную верхнюю часть пеларгонии не выкидывайте, этот черенок можно укоренить и вырастить из него новое чудесное растение.

Буквально через 3-4 недели срез хорошо подсохнет и станет практически незаметным, а пеларгония начнет наращивать новые листочки.

После обрезки следует сократить объем воды, используемой для полива растения примерно в 2 раза. По мере того как пеларгония будет разрастаться, увеличивайте количество воды для полива.

Следите за тем, чтобы пеларгония не загущалась, для этого аккуратно обрывайте вытянувшиеся побеги.







Очень красиво смотрятся небольшие кустики пеларгонии, в которых листочки расположены снизу, а бутоны разрастаются в центре.

Чтобы сформовать такой кустик, просто выломайте листочки, расположенные на расстоянии примерно 2-2,5 см от верхушки растения.Подробнее о формировании красивых кустиков пеларгонии можно посмотреть на видео: