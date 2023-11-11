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Как спастись от гололёда

В гололёд можно поскользнуться и даже упасть, всему виной — обувь, которая скользит на льду. Чтобы этого избежать, предлагаем вам подготовиться к зиме и сделать защитное покрытие на подошве обуви. Для этого вам понадобится всего один тюбик супер-клея!



Подготовка и нанесение защитыПромойте обувь от грязи. Затем обезжирьте подошву.



Подготовьте супер-клей. Именно он и будет работать, предотвращая скольжение обуви.
Совет Вместо супер-клея также хорошо работает горячий клей или эпоксидная смола.



Нанесите клей на все выступающие части ботинка. Не беспокойтесь за покрытие: никакого вреда клей не нанесёт.



Далее, пока клей не затвердел, присыпьте солью. Можно также использовать песок.



Стряхните лишнее. Теперь обувь не будет скользить! Постепенно клей с солью стираются при ходьбе, и покрытие будет необходимо нанести ещё раз.


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