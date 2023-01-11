Как развлекались советские люди: Досуг в духе СССР

Физкультурно-спортивная жизнь

На тему спорта и физкультуры существовали тысячи агитационных плакатов. /Фото: skispeed.ru

Семейные соревнования.

В СССР физкультурой должны были заниматься все. /Фото: jo-jo.ru

Развивающие «игры» по-советски

Кружки в СССР не были «для галочки». /Фото: avatars.mds.yandex.net

Дети массово осваивали полезные навыки в школьном возрасте. /Фото: ic.pics.livejournal.com

Культурные выходные

Парк культуры в выходной день. /Фото: pbs.twimg.com

Цирк обязательно входил в культурную программу. /Фото: sun9-20.userapi.com

Все в турпоход

Молодежь в турпоходе. /Фото: rusknife.com

Палатки были привычным домашним инвентарем. /Фото: i04.fotocdn.net

Советская гитарная романтика. /Фото: img-fotki.yandex.ru

Гаражи и пивные встречи

Пиво пользовалось у советских граждан спросом.

Гаражный кооператив – своего рода клуб по интересам. /Фото: avto-mustang.ru

Эмоции танцплощадок

Танец неизменно сопровождал досуг советского человека.

Свои правила были и на танцплощадках. /Фото: pbs.twimg.com

Дачные традиции

Душевные дачные посиделки.