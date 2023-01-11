Как развлекались советские люди: Досуг в духе СССР

В сегодняшнюю интернет-эпоху остается только вспоминать (тем, кто застал) о разнообразии и пользе советского досуга. Конечно, обществу СССР были недоступны «умные» гаджеты и передовые технологии, которые сегодня мы воспринимаем, как должное. Но этот факт не мешал людям приятно проводить время. Первое и главное – на уровне власти грамотно пропагандировались спорт и интеллектуальные хобби. Все сводилось к тому, что советский гражданин должен быть здоровым, образованным и счастливым.
Физкультурно-спортивная жизнь
На тему спорта и физкультуры существовали тысячи агитационных плакатов. /Фото: skispeed.ru
В стране с самого зарождения Советского Союза активно продвигалась физкультурная тема. Повсюду создавались спортивные клубы и физкультурные движения, а заслуженные чемпионы-профессионалы возводились в ранг национальных героев и делались кумирами миллионов. Практически при каждом учебном заведении, предприятии и колхозе существовали спортивные команды.
Семейные соревнования.
Самое крупное добровольное общество спортсменов в стране «Спартак» еще в 1937-м включало в себя свыше 125 тысяч физкультурников. В послевоенное время организация объединила работников легкой и пищевой промышленности, торговли, гражданской авиации, просвещения, автотранспорта, культуры и здравоохранения, насчитывая в рядах своих членов около полумиллиона человек.
В СССР физкультурой должны были заниматься все. /Фото: jo-jo.ru
Отдельное внимание уделялось формированию ведомственных спортобществ: «Динамо» от МВД, ЦСКА, как центральный армейский спортклуб. Начиная с 50-х разного уровня турниры проводились даже в самых мелких городах, а обязательные в населенных пунктах открытые стадионы проводили зональные чемпионаты.
Развивающие «игры» по-советски
Кружки в СССР не были «для галочки». /Фото: avatars.mds.yandex.net
В эпоху СССР кружки и секции были не просто разновидностью досуга. Разнообразная развивающая программа помогала подрастающему поколению определиться с выбором будущей профессии. Будущие инженеры собирались в кружках юных техников, успевая постичь азы конструирования задолго до поступления в вузы.
Любители животных посещали общества биологов, активничали в обществах защиты питомцев. При школах имелись музыкальные коллективы, уровень которых позволял вовремя развить таланты. Большой популярностью пользовались техклубы, преподающие радиоэлектронику, автоматику, телемеханику и даже космонавтику.
Дети массово осваивали полезные навыки в школьном возрасте. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Отработать прикладные навыки можно было в художественных секциях, выжигания, резьбы, кройки и шитья, мягкой игрушки, макраме и др. Дети приморских городов имели возможность дополнительно посещать клубы юных моряков, располагавшие собственными учебными флотилиями и пароходами. Все эти услуги предоставлялись бесплатно в рамках общегосударственной образовательной программы. Только за один 1957-й в СССР возведены свыше 2 тысяч Дворцов юношества и Домов пионеров. А к восьмидесятым число таких учреждений достигало 4 тысяч.
Культурные выходные
Парк культуры в выходной день. /Фото: pbs.twimg.com
В выходные советские семьи встречали с особым чувством. Дружные родители старались проводить время с детьми в парках культуры и отдыха, зоопарках, цирке. Парки существовали еще с 1928 года, когда молодое советское правительство поместило досуг трудящихся на уровень государственной важности. В парковую структуру обязательно входили детские и спортивные площадки, аттракционы, кое-где даже бассейны.
Цирк обязательно входил в культурную программу. /Фото: sun9-20.userapi.com
Это было доступное каждому место развлечений. Стоимость любого удовольствия варьировалась в пределах 5-15 копеек. Аттракционы традиционно сопровождались автоматами газированной воды с сиропами по желанию, выпечкой, мороженым и сладкой ватой.
Все в турпоход
Молодежь в турпоходе. /Фото: rusknife.com
Советская душа жаждала открытий и приключений. Активная молодежь в качестве группового отдыха часто отдавала предпочтение турпоходам. Опытные «походники» объединялись в спецклубы, регулярно выбираясь с палатками в лес или горы. Еду, как правило, приобретали вскладчину: неприхотливый, но вкусный туристический стол состоял из тушенки, круп, пакетированных супов, чая.
Палатки были привычным домашним инвентарем. /Фото: i04.fotocdn.net
Непременным походным атрибутом выступала гитара – без песен у костра не обходились вечера на природе. Нередко в походы отправлялись и люди постарше. В семейных походах к активному отдыху приучались и маленькие дети.
Советская гитарная романтика. /Фото: img-fotki.yandex.ru
К слову, вылазки-однодневки практиковались и в школах, пионерских лагерях, где под присмотром взрослых наставников детвора постигала туристические навыки.
Гаражи и пивные встречи
Пиво пользовалось у советских граждан спросом.
После смены или бани советские мужчины порой баловали себя свежим пенным пивом. Пивные ларьки и бочки составляли торговую инфраструктуру практически каждого жилого района и нужды в постоянных клиентах не испытывали.
Гаражный кооператив – своего рода клуб по интересам. /Фото: avto-mustang.ru
Атмосфера в этих местах была особая. Посетители редко ограничивались одной кружкой, «повторяя» и три, и четыре раза. Правда, порой аппетиты ограничивала большая очередь или дефицит посуды. К хмельному напитку из закромов доставалась вобла, и неспешный процесс перетекал в режим «поддержания градуса» за дружеской беседой.
Еще одна мужская традиция советской эпохи – посиделки в гараже. И если жены видели в этом проблему, то для сильной половины советского общества гараж часто становился вторым домом. Ситуация подогревалась тем, что владельцы кооперативных гаражей часто являлись сотрудниками одного предприятия. В гаражи коллеги съезжались после рабочего дня примерно в одно время, нередко коллективно опаздывая на семейный ужин.
Эмоции танцплощадок
Танец неизменно сопровождал досуг советского человека.
Сегодняшние клубные вечеринки атмосферно не сравнимы с тем, что в СССР составляло понятие «танцы». Там влюблялись, свиданничали, ревновали, проливали слезы, дрались. На «танцах» вершились судьбы! Поодиночке посещать танцплощадки было не принято. И если барышни позволяли себе явиться на вечеринку вдвоем, то парни чаще держались компанией из доверенных лиц. На танцах случались конфликты, если не сказать больше: регулярно находилась альфа-группа, инициирующая мордобой. Так что в обязательном порядке дежурившие на танцплощадках милиционеры не скучали.
Свои правила были и на танцплощадках. /Фото: pbs.twimg.com
Проводились танцы везде, где была возможность запитать аппаратуру: Дворцы культуры, школы, парки. Если вход на огороженную танцплощадку был платным (около 50 копеек), то всегда была возможность перемахнуть через ограждение. По этой причине «зайцам» даже устраивали подставы в виде мазута по забору.
Дачные традиции
Душевные дачные посиделки.
Отдельным досуговым пластом стояли в СССР дачи, которые после выхода на телеэкраны «Рабыни Изауры» шутливо называли «фазендами». И если в 30-е участки под дачи раздавали только партийным номенклатурщикам и интеллигенции, то позже "имения" в 6 соток получали члены садово-огородных товариществ из народа. Базировались они у железной дороги, так что по выходным пригородные электрички забивались до предела. На дачах выращивали овощи-фрукты, отдыхали в семейном кругу, собирали в близлежащих лесах грибы да ягоды, уединялись на рыбалке по прудам и речкам.
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