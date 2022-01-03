5 худших приобретений для тюнинга автомобиля, которые не оправдают потраченных средств

Тюнингованный ВАЗ-2103. | Фото: drive2.ru.
Любой автомобиль требует трат. Вкладывая деньги, водитель продлевает срок службы машины и ее стоимость. Регулярно меняя масло, заменяя изношенные шины и периодически настраивая подвеску, повышается надежность и безопасность вождения. Однако некоторые водители, следуя модным тенденциям, тратят немалые деньги на дорогостоящие «обновки» для автомобиля, которые не оправдывают затраченных на них средств. Более того, они могут нанести вред машине.
1. Новые диски
ВАЗ на литых легкосплавных дисках. | Фото: autumnkenseys.blogspot.com.
Если заменить штампованные колесные диски на литые или кованые, то автомобиль не станет более спортивным или роскошным. Такая покупка может обойтись в несколько тысяч долларов, но стоимость машины перед продажей на ту же цифру не вырастет. Зато при этом может снизиться комфорт при поездке. Устанавливая колеса большего диаметра с низкопрофильными шинами уменьшается воздушная подушка между автомобилем и дорогой. В результате водитель почувствует вибрации, проезжая по трещинам, выбоинам и мусору на дороге.
2. Оригинальный перекрас
Салатовый ВАЗ-2110. | Фото: reclams.blogspot.com.
Многие водители стремиться выделить свой автомобиль, но окраска по индивидуальной схеме может стать рискованным и дорогостоящим мероприятием. Для начала, качественная перекраска всего транспортного средства стоит недешево. И не каждый мастер с профессиональным оборудованием сможет обеспечить высокое качество заводского уровня. И, во-вторых, продать машину может быть непросто. Найдется не так много покупателей, любящих малиновые или золотистые BMW.
3. Тонировка
Видимость другой машины через тонированные стекла. | Фото: hebrew.alibaba.com.
Наклейка тонировочной пленки помогает от яркого солнца, а также обеспечивает мнимую конфиденциальность водителя. Однако во многих странах тонировка незаконна, поскольку ухудшает обзорность. Когда же водителю надоест выплачивать штрафы, перед ним встанет непростой вопрос: как ее снять.
4. Спортивные кресла
Спортивные кресла в современном автомобиле. |
Фото: procrossover.ru.
Фото: procrossover.ru.
Передние кресла некоторые водители заменяют на спортивные. Это улучшает комфорт, меняет дизайн интерьера и уменьшает вес машины. Однако у стандартных сидений есть ряд преимуществ, из-за которых лучше их сохранить.
Современные автомобили оснащены сложными системами безопасности для защиты водителя и переднего пассажира при различных столкновениях. Часто кресла содержат важные датчики и электронику, которая активирует подушки безопасности и другие устройства. Таким образом, удаление заводских кресел снижает эффективность работы современных систем безопасности.
5. Выхлопная система
Спортивная выхлопная система автомобиля Mazda6. | Фото: forums.drom.ru
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Владельцы автомобилей заменяют заводские выхлопные системы по ряду причин. Считается, что улучшенные модели делают двигатель мощнее, а также создают спортивный рычащий звук. Но установка нового выхлопа вместо штатного может обернуться уменьшенным ресурсом, так как дешевая продукция некоторых производителей явно хуже, чем установленная на заводе. К тому же, продать тюнингованную машину будет тяжелее. Немало водителей предпочитают тишину вместо злого рычания.
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