История «вампирши», которая наводит ужас на людей и сегодня

Могила Мерси Браун, которую считают вампиром Род-Айленда.
Когда в повседневной жизни происходит то, что не поддается логике, люди начинают искать объяснение в сверхъестественном. Так, в небольшом городишке американского штата Род-Айленд есть могила, которую местные обходят десятой дорогой, а туристы с удовольствием отправляются на нее посмотреть. Считается, что там находятся останки вампирши, наводившей ужас на жителей селения в конце XIX века.
Ексетер (Exeter) - небольшой городок в штате Род-Айленд (США). | Фото: komandirovka.ru.
Семья Браун считалась самой заурядной в небольшом городке Эксетер. Джордж и Мэри Браун были уважаемыми фермерами. Но, в начале 1880-х годов все изменилось. Случилась вспышка туберкулеза. Жена фермера скончалась от этой болезни в 1882 году. Их старшая дочь Мэри-Олив также пострадала от чахотки, ее не стало в 1888 году. Та же болезнь в 1890-м настигла сына фермера Эдвина. Отец на последние деньги отправил сына в Колорадо, надеясь, что тому полегчает в сухом климате.
Слева: могила Мерси Браун, справа: листовка, описывающая убеждения жителей Род-Айленда в существовании вампиров. | Фото: thevintagenews.com.
Но в конце 1891 года Эдвин вернулся домой умирать, т. к. болезнь прогрессировала. Тогда же туберкулезом заразилась и младшая дочь Мерси. Ее болезнь протекала очень бустро, и девушка скончалась за месяц. После ее смерти состояние Эдвина стало стремительно ухудшаться. Местные жители стали распускать слухи, что кто-то из семьи Браунов является вампиром, высасывающим жизнь из всех остальных. Нужно было раскопать могилы умерших и проверить, кто из них виновен в болезни других. Обезумевший от горя Джордж, в надежде спасти хотя бы сына, согласился на эксгумацию тел.
Иллюстрация эксгумации Мерси Браун. | Фото: elemaredesign.com.
Утром 17 марта 1892 года жители деревни отправились на кладбище. Выкопав тела матери и старшей сестры, они увидели разложившиеся останки. В отличие от них тело Мерси выглядело так, будто его только туда положили. К тому же девушка лежала на боку, а не на спине, как обычно хоронят умерших.
Когда разрезали грудину умершей девушки, то обнаружили внутри жидкую кровь. По словам врачей, судебная медицина может объяснить тот факт, когда свернувшаяся кровь может снова становиться жидкой. Однако жители деревни приняли кровь за явное доказательство того, что Мерси была вампиром. Тут же было вырезано сердце мертвой и сожжено на ближайшем камне. Пепел смешали с водой и дали выпить Эдвину в качестве противоядия. Но ритуал не подействовал, молодой человек скончался через два месяца.
Могила «вампирши» Мерси Браун. | Фото: flickr.com.
Ученые предполагают, что тело Мерси Браун отлично сохранилось из-за мерзлой земли, в которую его поместили. Тем не менее, никто не может объяснить, почему труп лежал на боку. После эксгумации Мерси, ее тело перезахоронили на кладбище позади баптистской церкви в Эксетере. Легенда о вампире из Род-Айленда продолжает жить до сих пор.
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