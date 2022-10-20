Средства для борьбы со слизнями

Белокочанная капуста и другие виды капусты, различные салаты, клубника — растения на огороде, которые в большей степени подвержены атаке слизней.

Однако слизни с удовольствием едят и другие растения. Для того чтобы предотвратить нашествие вредителей в осеннее время рекомендуется обрабатывать огород особым образом. Используя простые и доступные средства, можно легко уничтожить до 90% поголовья вредителей.







Эффективность в борьбе со слизнями показали следующие препараты: 3% раствор перекиси водорода, 10% раствор аммиака и 7% раствор уксуса.

Следует отметить, что при использовании 3% раствора перекиси водорода погибает порядка 70% слизней. Это средство можно использовать при небольшом количестве вредителей на участке. При обработке перекисью просто нанесите несколько капель препарата на слизняка.







Аммиак оказался очень эффективным средством: примерно через 1 минут после обработки слизни погибают. Обработка аммиаком точно такая же как и обработка перекисью водорода.







Однако лидером по эффективности и цене является 7% раствор уксуса. Для обработки растений просто налейте уксус в опрыскиватель и обработайте места скопления паразитов. Проводя такую простую обработку хотя бы раз в неделю, вы легко избавитесь от слизней на своем участке.

Подробно об осенней борьбе со слизнями смотрите в видео: