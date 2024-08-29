Как быстро убрать скрип ламината

Скрип ламината возникает по причине его проседания в углубления основания. Поэтому если черновая стяжка или настил имеет хоть малейшие впадины, то со временем пол над ними начнет скрепить. В таком случае эту пустоты нужно убрать. Это возможно даже без демонтажа ламината.









Что потребуется:



Шприц 20 куб;



дрель со сверлом 3 мм;



малярная лента;



монтажный клей типа жидких гвоздей;



пылесос;



дощечки – 3 шт.

Процесс ремонта скрипа ламината

тяжелый груз.Первым делом находим места, где скрипит пол, и определяем центр углубления под ними. Затем приклеиваем сверху небольшой кусок малярной ленты. Далее просверливаем ламинат сквозь скотч, и убираем стружку пылесос.После этого набираем в шприц жидкие гвозди. Носик шприца нужно вставить в отверстие в ламинате, и выдавит клей.Теперь следует оставить шприц в отверстии, чтобы оно было закрыто, и потоптаться вокруг него, распределив тем самым состав во впадине. В зависимости от размера углубления, вливать клей может потребоваться несколько раз.Затем убираем шприц, и укладываем по две стороны от отверстия дощечки, разместив их параллельно. На них кладем третью доску уже поперек, и нажимаем на нее. Эта конструкция позволяет задать клею точную плоскость, предотвратив получение бугорка. В итоге через отверстие под нагрузкой должно выйти немного клея. Если он не выдавился, то его мало, и нужно добавить.Как только мы убедились, что клея достаточно и впадина полностью заполнена, ставим на доски груз. Не убираем его, пока жидкие гвозди не высохнут.После этого никакого скрипа ламината уже не будет.