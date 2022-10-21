Почистите духовку элементарным способом — с ним справится даже ребёнок. И больше не надо прикладывать особых усилий или же покупать дорогие специализированные средства. Всё просто, бюджетно и эффективно!
Наберите глубокую миску кипятка. В неё добавьте столовую ложку нашатырного спирта.
Поставьте в духовку, закройте дверцу и оставьте на ночь.
На следующий день просто протрите загрязнения тряпкой. Они очень сильно размягчатся, и отмыть их будет элементарно просто — ничего тереть не придётся.
Очистить решётку тоже довольно легко. Наберите достаточно горячей воды в ванной (или раковине, если её размеры вмещают в себя решётку. Растворите 3-4 таблетки для посудомоечной машины (можно брать самые дешёвые). Этот способ два в одном: и решётка будет чистая, и трубы! Оставьте решётку в этом растворе также на ночь.
А на утро всё смойте без труда!
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Как быстро отмыть духовку
Почистите духовку элементарным способом — с ним справится даже ребёнок. И больше не надо прикладывать особых усилий или же покупать дорогие специализированные средства. Всё просто, бюджетно и эффективно!
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